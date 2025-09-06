Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Китай без виз: как расплатиться, подключить интернет и не потеряться

Эксперты объяснили, как оплачивать покупки и пользоваться интернетом в Китае без визы

Новость об отмене виз для россиян вызвала оживлённое обсуждение среди путешественников. Многие теперь всерьёз задумываются о поездке в Поднебесную, но при этом боятся столкнуться с трудностями. Чаще всего туристы задаются вопросами: как платить, как обойтись без Google и других заблокированных сервисов и что делать с языковым барьером.

Интернет и заблокированные сервисы

Опытные путешественники утверждают: проблем почти нет.

  • VPN даёт доступ к привычным сервисам.

  • eSIM от местных операторов с предоплаченным пакетом интернета тоже помогает, но работает не на всех смартфонах.

Как платить в Китае

Есть три основных варианта:

  1. Наличные доллары или юани. По словам Александра Львова ("Мир без границ"), их спокойно принимают "все и везде".

  2. Банковская карта иностранного банка.

  3. Alipay. Карту можно привязать к этой системе и без проблем оплачивать покупки. Как уточнила Надежда Найдис (PAC Group), пополнить Alipay можно даже через Сбербанк и ВТБ.

Языковой барьер

Английский, увы, не спасёт — в Китае им владеют примерно на том же уровне, что и в России. Но есть выходы:

  • онлайн-переводчики при наличии интернета,

  • офлайн-приложения со словарями,

  • аудиопереводчики, которыми активно пользуются и сами китайцы.
    По словам Львова, у многих представителей туротрасли в Китае есть устройства, которые "прекрасно переводят на русский язык".

