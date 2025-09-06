Китай без виз: как расплатиться, подключить интернет и не потеряться
Новость об отмене виз для россиян вызвала оживлённое обсуждение среди путешественников. Многие теперь всерьёз задумываются о поездке в Поднебесную, но при этом боятся столкнуться с трудностями. Чаще всего туристы задаются вопросами: как платить, как обойтись без Google и других заблокированных сервисов и что делать с языковым барьером.
Интернет и заблокированные сервисы
Опытные путешественники утверждают: проблем почти нет.
-
VPN даёт доступ к привычным сервисам.
-
eSIM от местных операторов с предоплаченным пакетом интернета тоже помогает, но работает не на всех смартфонах.
Как платить в Китае
Есть три основных варианта:
-
Наличные доллары или юани. По словам Александра Львова ("Мир без границ"), их спокойно принимают "все и везде".
-
Банковская карта иностранного банка.
-
Alipay. Карту можно привязать к этой системе и без проблем оплачивать покупки. Как уточнила Надежда Найдис (PAC Group), пополнить Alipay можно даже через Сбербанк и ВТБ.
Языковой барьер
Английский, увы, не спасёт — в Китае им владеют примерно на том же уровне, что и в России. Но есть выходы:
-
онлайн-переводчики при наличии интернета,
-
офлайн-приложения со словарями,
-
аудиопереводчики, которыми активно пользуются и сами китайцы.
По словам Львова, у многих представителей туротрасли в Китае есть устройства, которые "прекрасно переводят на русский язык".
