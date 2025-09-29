Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:17

Югра на чемоданах: куда уезжают и зачем возвращаются

Росстат: Турция стала самым популярным направлением для жителей ХМАО в 2024 году

Самым популярным направлением у жителей Ханты-Мансийского автономного округа стала Турция. По данным Росстата, в 2024 году туда съездили почти 30 тысяч югорчан.

Туристические предпочтения югорчан

  • Турция - 29,5 тыс. человек.

  • Египет - 9,1 тыс. человек.

  • Таиланд - 7,4 тыс. человек.

  • ОАЭ - около 6 тыс. человек.

Всего за границу из округа выезжали 58,7 тыс. человек.

Причины поездок

Однако чаще всего жители региона выезжали не ради отдыха:

  • 60% поездок пришлись на деловые командировки;

  • около 30% - на туристический отдых;

  • остальные случаи связаны с лечением или обучением.

