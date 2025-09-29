Югра на чемоданах: куда уезжают и зачем возвращаются
Самым популярным направлением у жителей Ханты-Мансийского автономного округа стала Турция. По данным Росстата, в 2024 году туда съездили почти 30 тысяч югорчан.
Туристические предпочтения югорчан
-
Турция - 29,5 тыс. человек.
-
Египет - 9,1 тыс. человек.
-
Таиланд - 7,4 тыс. человек.
-
ОАЭ - около 6 тыс. человек.
Всего за границу из округа выезжали 58,7 тыс. человек.
Причины поездок
Однако чаще всего жители региона выезжали не ради отдыха:
-
60% поездок пришлись на деловые командировки;
-
около 30% - на туристический отдых;
-
остальные случаи связаны с лечением или обучением.
