Югра на чемоданах: куда уезжают и зачем возвращаются

Самым популярным направлением у жителей Ханты-Мансийского автономного округа стала Турция. По данным Росстата, в 2024 году туда съездили почти 30 тысяч югорчан.

Туристические предпочтения югорчан

Турция - 29,5 тыс. человек.

Египет - 9,1 тыс. человек.

Таиланд - 7,4 тыс. человек.

ОАЭ - около 6 тыс. человек.

Всего за границу из округа выезжали 58,7 тыс. человек.

Причины поездок

Однако чаще всего жители региона выезжали не ради отдыха: