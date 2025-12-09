Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Туристический образ в городе
Туристический образ в городе
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:41

Путешествия становятся доступными для всех: какие регионы России и за рубежом выбирают россияне в 2025 году

Россияне в возрасте 35-39 лет покупали билеты чаще всего в 2025 году — Лента.ру

Аналитики сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет" составили портрет российского путешественника в 2025 году. Согласно исследованию, гендерный баланс среди туристов оказался идеально сбалансированным, с долей женщин и мужчин по 50% каждый. Эти данные были представлены в распоряжении "Ленты.ру".

Демографические особенности путешественников

Анализ показал, что самые активные путешественники в 2025 году — россияне в возрасте 35-39 лет. Этот возрастной диапазон оказался наибольшим среди тех, кто чаще всего покупает билеты на различные рейсы. Самому молодому путешественнику было всего восемь дней, а самому старшему — 97 лет, что свидетельствует о том, что путешествия доступны для людей разных возрастов, от младенцев до пожилых граждан.

Популярные направления и расходы на билеты

Согласно исследованию, основными отправными точками для российских путешественников стали города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Казань. Эти города традиционно являются важными транспортными хабами, из которых россияне отправляются в путешествия как по России, так и за рубеж.

Что касается расходов, то средняя стоимость билета на внутренние рейсы составила 10,1 тысячи рублей за один билет в одну сторону. Для международных рейсов эта сумма значительно увеличивается, составив в среднем 22,4 тысячи рублей за билет. Эти данные отражают текущие реалии рынка авиа-перевозок, где внутренние рейсы остаются доступными, в то время как международные путешествия требуют большего бюджета.

