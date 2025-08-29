Две страны за одну неделю: как совместить Южную Корею и Монголию всего за 500 долларов

Можно ли увидеть две такие разные страны — Южную Корею и Монголию — всего за неделю и потратить на это не больше 500 долларов? Именно такой опыт описал в своём блоге путешественник Айдар Нурияхметов. Его маршрут оказался необычным и насыщенным, а сам автор сумел совместить урбанистический ритм Пусана и самобытность Улан-Батора с монгольской природой.

Первые впечатления: Пусан

Айдар начал путешествие 19 июня, прилетев в южнокорейский Пусан. Билет из Ханоя обошёлся ему менее чем в 100 долларов, а ночь в хостеле — в 10.

В первый день он исследовал район Хэундэ. По его словам, Пусан похож на "хорошую книгу, каждую новую страницу которой открываешь с ещё большим интересом". Город оказался многоликим: в нём невозможно найти два одинаковых здания, а каждый поворот открывает новый пейзаж.

Во второй день путешественник решил сэкономить время и купил автобусный тур за 15 долларов, однако быстро понял, что пешая прогулка куда интереснее. Он самостоятельно прошёл районы Чунку и Сео: пляж Сонгдо, парк Йондусан с Пусанской башней, а также площадь международного кинофестиваля. Особенно его впечатлил "киношный квартал", где ежегодно собираются ведущие режиссёры и актёры мира.

Отдельно Айдар упоминает район Донг. Изначально это был Чайнатаун, затем интернациональный квартал "Техас", а позже он фактически стал русскоязычным. Здесь можно встретить многочисленное сообщество выходцев из стран СНГ, многие из которых работают нелегально, но зарабатывают в разы больше, чем дома.

Следующая точка: Монголия

Из Пусана Айдар вылетел в Улан-Батор. Билет стоил всего 82 доллара. Так началось его знакомство со страной под номером 46 в личном списке.

Первые впечатления от столицы Монголии оказались яркими. "Улан-Батор превзошёл мои ожидания: краски и улыбки радуют глаз на каждом углу", — отмечает путешественник. Он опасался загрязнённого воздуха, но, по его словам, проблемой оказался лишь тополиный пух.

Город удивил гармонией традиций и современности. Айдар посетил мероприятия — от спортивных чемпионатов до концертов рок-групп. В центральных районах, где он жил в хостеле за 20 долларов, ему удалось почувствовать живую атмосферу города.

В южной части столицы особенно запомнился Мемориальный комплекс Зайсан — памятник советско-монгольской дружбе, с вершины которого открывается панорама Улан-Батора. Привычное кириллическое письмо и многочисленные советские "отголоски" — ещё один штрих, который удивил путешественника.

Монголия вне города

Несмотря на любовь к кочевой культуре, Айдар признаётся, что не решился на поездку в пустыню Гоби. Он ограничился прогулками по пригородам и окрестностям.

Интересный эпизод связан с Юлей из Новосибирска — знакомой, с которой он уже встречался в Ханое и Индонезии. Совпадение оказалось удивительным: перед поездкой в Корею Айдар заметил её посты в социальных сетях, а затем они встретились в Улан-Баторе и вместе отправились исследовать город.

Финансовая сторона

Общая сумма расходов составила около 500 долларов. В неё вошли перелёты, жильё и бытовые расходы. Айдар признаётся, что, возможно, сэкономил за счёт того, что почти не тратился на гастрономию.

Главным итогом он считает то, что к 39 годам успел посетить уже 46 стран. Лето путешественник планирует провести в России, решая юридические и финансовые вопросы, но не исключает, что в будущем продолжит делиться впечатлениями о новых маршрутах.

История Айдара Нурияхметова показывает, что даже при ограниченном бюджете можно организовать насыщенное путешествие, наполненное впечатлениями. Южная Корея и Монголия оказались совершенно разными, но одинаково запоминающимися пунктами его маршрута.