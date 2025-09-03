Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
SIM карта
SIM карта
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:38

Мобильная связь в отпуске больше не разорит: трюк, о котором мало кто знает

Локальная SIM-карта за границей помогает экономить на мобильной связи

Мобильная связь за границей часто превращается в неприятный сюрприз для кошелька. Но есть простые решения, которые помогут оставаться на связи и при этом не переплачивать.

Локальная сим-карта — самый очевидный выбор

Находясь в другой стране, выгоднее всего приобрести сим-карту местного оператора. Это обойдётся значительно дешевле, чем оплачивать роуминг.

Можно договориться с близкими о времени звонков: для них вызовы будут по обычному тарифу, а вам — дешевле, чем если бы вы сами звонили.

Купить симку реально не только в салонах связи. На популярных курортах их продают уличные торговцы и даже в отелях. Обычно продавцы помогают с активацией, так что проблем не возникнет.

Специальные карты для путешественников

Есть ещё один удобный вариант — международные сим-карты, созданные специально для туристов. Такие предложения покрывают сразу десятки стран, избавляя от необходимости менять оператора в каждой новой точке маршрута.

Главные плюсы:

  • выгодные тарифы по сравнению с роумингом;
  • возможность выбрать карту с ограниченным сроком действия или бессрочную;
  • отсутствие абонентской платы у большинства операторов;
  • расчёты за минуты, секунды или мегабайты.

После возвращения домой симку можно оставить до следующей поездки — долг не будет накапливаться. Однако у некоторых компаний есть условие: нужно хотя бы раз в полгода или год совершать звонок, иначе номер могут заблокировать.

Пополнение счёта обычно происходит через личный кабинет. Среди популярных вариантов — "Дримсим", "GlobalSim" и "Гудлайн".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Итальянская деревня Торре Альфина сохранила средневековый замок и Лес Белоснежки вчера в 18:11

Деревня с одним из самых таинственных лесов Италии: туристы нашли "новый Диснейленд"

В сердце Италии скрыта деревня, где замок возвышается над лесом Белоснежки. Это место похоже на декорации к сказке, но оно существует на самом деле.

Читать полностью » Туристы в России требуют возврата денег за китайские визы после введения безвиза вчера в 17:11

Виза за тысячи рублей оказалась ненужной: туристы спорят, стоит ли радоваться

Россияне столкнулись с проблемой: с 15 сентября в Китай без визы, а что делать с уже оформленными визами? Узнайте, как вернуть деньги и избежать потерь!

Читать полностью » Для поездки россиян в Тибет по-прежнему потребуется отдельное разрешение вчера в 16:01

Год на пробу: кого пустят в Китай без визы

Китай вводит годовой безвиз для россиян: от туризма до бизнеса, но с важными нюансами, о которых стоит знать заранее.

Читать полностью » Врачи напомнили туристам о рисках морских ежей и важности обуви на пляжах Хорватии вчера в 15:00

Туристы не ждут этого: в Хорватии до сих пор есть земли с минами

Что нужно знать перед поездкой в Хорватию: безопасность, пляжи, особенности городов и советы для туристов, которые помогут избежать неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Туристам в Хорватии напомнили о штрафах за пьянство и нарушении дресс-кода вчера в 14:57

Секреты хорватского этикета: правила, которые спасут от неловких ситуаций

Прежде чем отправиться в Хорватию, узнайте, какие правила и привычки помогут избежать неприятностей и сделать отдых по-настоящему незабываемым.

Читать полностью » Каппадокия, Троя и Кушченнети вошли в список главных национальных парков Турции вчера в 13:52

Каменные боги, подземные города и пылающие скалы: какие тайны хранит Турция

Национальные парки Турции — это и загадочные руины Трои, и альпийские тропы Качкара, и пещерные церкви Каппадокии. Какие из них стоит увидеть своими глазами?

Читать полностью » Горячие источники Камчатки остаются популярным направлением туризма вчера в 12:30

Туристы в пуховиках и купальниках: горячие источники Камчатки ломают логику

Горячие источники Камчатки — это природные спа среди вулканов и гор. Купание в них становится частью путешествия и уникальным опытом отдыха.

Читать полностью » Вулканы Камчатки: маршруты для путешественников вчера в 11:28

Вулканы Камчатки: гид по самым популярным маршрутам

Камчатка — край вулканов. Рассказываем, какие маршруты выбрать, чтобы увидеть главные природные чудеса и почувствовать мощь этой земли.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Риск переплаты за мобильную связь возникает ещё до пересечения границы — данные операторов
ПФО

Жители Пензенской области получат 1 млн рублей регионального семейного капитала
Садоводство

Сочная и крепкая до весны: раскрываем секрет правильного хранения свёклы в золе – пошаговая инструкция
Красота и здоровье

Марият Мухина: дети чаще заражаются лишаем и педикулёзом после поездок в Азию
Спорт и фитнес

Эксперты: мышцы груди восстанавливаются за 48–60 часов после тренировки
Еда

Лаваш с творогом и зеленью: ингредиенты и шаги приготовления
Наука и технологии

ЕС увеличит число спутников на низкой орбите после инцидента с GPS у самолёта фон дер Ляйен
Авто и мото

Volvo прекратит выпуск универсала V90 и оставит в продаже только V60
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet