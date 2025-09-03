Мобильная связь в отпуске больше не разорит: трюк, о котором мало кто знает
Мобильная связь за границей часто превращается в неприятный сюрприз для кошелька. Но есть простые решения, которые помогут оставаться на связи и при этом не переплачивать.
Локальная сим-карта — самый очевидный выбор
Находясь в другой стране, выгоднее всего приобрести сим-карту местного оператора. Это обойдётся значительно дешевле, чем оплачивать роуминг.
Можно договориться с близкими о времени звонков: для них вызовы будут по обычному тарифу, а вам — дешевле, чем если бы вы сами звонили.
Купить симку реально не только в салонах связи. На популярных курортах их продают уличные торговцы и даже в отелях. Обычно продавцы помогают с активацией, так что проблем не возникнет.
Специальные карты для путешественников
Есть ещё один удобный вариант — международные сим-карты, созданные специально для туристов. Такие предложения покрывают сразу десятки стран, избавляя от необходимости менять оператора в каждой новой точке маршрута.
Главные плюсы:
- выгодные тарифы по сравнению с роумингом;
- возможность выбрать карту с ограниченным сроком действия или бессрочную;
- отсутствие абонентской платы у большинства операторов;
- расчёты за минуты, секунды или мегабайты.
После возвращения домой симку можно оставить до следующей поездки — долг не будет накапливаться. Однако у некоторых компаний есть условие: нужно хотя бы раз в полгода или год совершать звонок, иначе номер могут заблокировать.
Пополнение счёта обычно происходит через личный кабинет. Среди популярных вариантов — "Дримсим", "GlobalSim" и "Гудлайн".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru