Мобильная связь в отпуске больше не разорит: трюк, о котором мало кто знает

Мобильная связь за границей часто превращается в неприятный сюрприз для кошелька. Но есть простые решения, которые помогут оставаться на связи и при этом не переплачивать.

Локальная сим-карта — самый очевидный выбор

Находясь в другой стране, выгоднее всего приобрести сим-карту местного оператора. Это обойдётся значительно дешевле, чем оплачивать роуминг.

Можно договориться с близкими о времени звонков: для них вызовы будут по обычному тарифу, а вам — дешевле, чем если бы вы сами звонили.

Купить симку реально не только в салонах связи. На популярных курортах их продают уличные торговцы и даже в отелях. Обычно продавцы помогают с активацией, так что проблем не возникнет.

Специальные карты для путешественников

Есть ещё один удобный вариант — международные сим-карты, созданные специально для туристов. Такие предложения покрывают сразу десятки стран, избавляя от необходимости менять оператора в каждой новой точке маршрута.

Главные плюсы:

выгодные тарифы по сравнению с роумингом;

возможность выбрать карту с ограниченным сроком действия или бессрочную;

отсутствие абонентской платы у большинства операторов;

расчёты за минуты, секунды или мегабайты.

После возвращения домой симку можно оставить до следующей поездки — долг не будет накапливаться. Однако у некоторых компаний есть условие: нужно хотя бы раз в полгода или год совершать звонок, иначе номер могут заблокировать.

Пополнение счёта обычно происходит через личный кабинет. Среди популярных вариантов — "Дримсим", "GlobalSim" и "Гудлайн".