Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Airbus A321-231, VP-BHN. 2017-06-07
Airbus A321-231, VP-BHN. 2017-06-07
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:42

Турция и Египет нервно курят: Китай становится новым хитом из-за одного прагматичного решения

Китай стал популярным направлением для шопинг-туров — Вершинин

Ставка на спонтанные поездки постепенно уступает место более расчетливой модели: отпуск дорожает, и туристы все чаще ищут, где можно "отбить" часть расходов. Об этом сообщает AmurMedia: представители турбизнеса Андрей Вершинин и Дмитрий Малютин считают, что в 2026 году путешествия для россиян станут еще дороже, но экономия возможна за счет новых привычек и выбора направлений. По их оценке, важную роль будут играть международная обстановка, стоимость денег и интерес к поездкам не только ради отдыха, но и ради покупок.

Спрос на отдых: оптимизм против осторожности

Главный вопрос, который обсуждают эксперты, — насколько активно россияне будут путешествовать в 2026 году. Дмитрий Малютин допускает, что из-за инфляции и роста налогов спрос может снизиться, поскольку отпуск не относится к самым необходимым тратам. В этой логике люди будут чаще отказываться от поездок или сокращать бюджеты, выбирая более короткие форматы отдыха.

Андрей Вершинин оценивает перспективы спокойнее и допускает, что при отсутствии новых потрясений спрос останется "нормальным". Разница в прогнозах, как следует из материала, связана с тем, что рынок по-разному реагирует на экономические факторы: часть аудитории начинает экономить, а часть продолжает планировать поездки, подстраивая сроки и варианты. При этом оба эксперта согласны, что на ситуацию будет влиять общий фон — от курса на внешнем контуре до поведения потребителей внутри страны.

Что может "подтолкнуть" туризм

Собеседники AmurMedia подчеркивают зависимость туристической активности от международной обстановки. По их словам, при большей стабильности туристы начнут смелее планировать поездки и бронировать заранее. Это снижает ощущение неопределенности и делает расходы на отпуск психологически проще, даже если цены продолжают расти.

Дополнительным фактором они называют возможное снижение ключевой ставки. Эксперты связывают это с изменением потребительских решений: при более доступных деньгах людям становится выгоднее тратить, а не копить. Такая связка, как следует из текста, может поддержать рынок, даже если стоимость туров останется высокой.

Европа и Китай: куда и зачем поедут в 2026-м

Отдельно Андрей Вершинин говорит об ожиданиях улучшения отношений с Европой. В материале эта тема звучит как сценарий, который может расширить выбор направлений и повлиять на структуру спроса. Однако более конкретный тренд связан с Китаем: эксперты отмечают, что безвизовый режим уже сейчас открывает "большие возможности".

По их оценке, поездки в Китай будут востребованы не только как отдых, но и как шопинг-туризм. Указывается, что многие премиальные товары там дешевле, а выгодные покупки способны компенсировать расходы на авиабилеты и проживание. Именно поэтому "прагматичный" мотив поездки становится частью тренда: отпуск рассматривают как сочетание впечатлений и финансовой выгоды.

Как меняется поведение туристов

На фоне роста стоимости туров эксперты фиксируют важный сдвиг в поведении путешественников. В материале говорится, что так называемых прайс-хантеров — тех, кто охотится исключительно за минимальной ценой, — становится меньше. Это не означает отказ от экономии, но меняет сам подход к выбору.

Теперь туристы чаще ищут баланс цены и качества, внимательнее сравнивают варианты и бронируют туры заранее. Для турбизнеса это, как отмечается, плюс: покупки становятся более ранними и продуманными, а спрос — менее хаотичным. Эти изменения, по словам экспертов, отражают новую реальность рынка, в которой "дешево" перестало быть главным аргументом, а на первый план выходит предсказуемость и расчет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китайские туристы массово покупают в России матрёшки и икру — Цыганов сегодня в 7:45
Водка, икра и шоколад — вот тройка лидеров: что увозит с собой каждый второй турист из КНР

Помощник сенатора перечислил, что чаще всего покупают туристы из Китая в Москве и России — и почему для них столица давно "понятна".

Читать полностью » В Черногории для мелких покупок часто требуются наличные евро, несмотря на распространение безналичной оплаты — эксперты сегодня в 0:58
Черногория встречает туристов по-своему: неожиданный секрет выгодного обмена евро раскрыли на месте

Как выгодно получить евро в Черногории, если на руках рубли или доллары? Разбираем лучшие способы обмена, типичные ошибки и практичные советы для путешественников.

Читать полностью » Путешественники увеличили туристический поток на Занзибар до 638 тысяч – Metro вчера в 22:41
Три пляжа — три судьбы: место на Занзибаре, где океан каждую минуту меняет настроение путешественников

Занзибар сочетает бирюзовое море, вечное солнце и многовековую историю. Стоит ли он восторженных отзывов — и какие нюансы нужно знать путешественнику?

Читать полностью » В Калужской области можно увидеть водопад, висячий мост на Угре и парк птиц вчера в 19:00
Вот почему в Калугу едут даже те, кто всё видел: одна локация выбивает почву из-под ног

Калуга и окрестности скрывают десятки неожиданных маршрутов: от музея космоса до арт-парков и водопадов. Узнайте, как спланировать насыщенное путешествие.

Читать полностью » Туристы смогут пройти 13 заповедников Амазонии пешком и на велосипеде — Турпром вчера в 16:41
Амазония зовёт, но не всех дождётся: Бразилия открыла тропу на 468 километров

Бразилия запустила цифровую платформу и уникальный маршрут через Амазонию, делая ставку на устойчивый туризм и сохранение природы.

Читать полностью » Туристы сталкиваются с проблемами из-за неподходящего времени поездки — CNN вчера в 16:40
Красивые фото манят, а реальность ставит ловушки: ошибки, о которых туристы вспоминают слишком поздно

Большинство проблем в путешествиях возникает не внезапно. Ошибки формируются из мелочей и ожиданий. Разбираем ключевые промахи, которые мешают сделать отпуск комфортным.

Читать полностью » Дубай запустил систему регистрации в отелях по распознаванию лиц — Arabian Business вчера в 16:04
Один раз загрузил паспорт — и забыл: новая система Дубая избавляет туристов от бумажной рутины

Дубай запускает биометрическую систему заселения в отели, позволяя туристам проходить регистрацию за секунды — это новый этап в стратегии цифровой трансформации эмирата.

Читать полностью » Венесуэльский турбизнес предложил российским компаниям крупные скидки — АТОР вчера в 14:30
Туры в Латинскую Америку неожиданно рухнули в цене: Венесуэла срочно борется за туристов из РФ

После прекращения чартеров Nordwind Венесуэла стала заметно доступнее: местный турбизнес предлагает российским операторам скидки до 50% и снижает стоимость туров.

Читать полностью »

Новости
Технологии
ИИ угрожает существованию человечества — Стивен Хокинг
Экономика
Ставки по кредитам не опустятся ниже 15% в 2026 — аналитик Селезнев
Экономика
Личные фонды предложили обложить налогом в 25% — Госдума
Экономика
Финансовую подушку главной целью накоплений назвали 45% россиян — РИАН
Недвижимость
Ошибку в кадастровой стоимости теперь можно оспорить задним числом — Хантимиров
Экономика
Уровень бедности в России снизился до 10 млн человек — Владимир Путин
ЦФО
Движение троллейбусов №4 и №8 приостановили с 1 января в Ярославле — Русанов
Авто и мото
Американские авто не проходят техосмотр из-за цвета фар — юрист Цветкова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet