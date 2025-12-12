Турция и Египет нервно курят: Китай становится новым хитом из-за одного прагматичного решения

Ставка на спонтанные поездки постепенно уступает место более расчетливой модели: отпуск дорожает, и туристы все чаще ищут, где можно "отбить" часть расходов. Об этом сообщает AmurMedia: представители турбизнеса Андрей Вершинин и Дмитрий Малютин считают, что в 2026 году путешествия для россиян станут еще дороже, но экономия возможна за счет новых привычек и выбора направлений. По их оценке, важную роль будут играть международная обстановка, стоимость денег и интерес к поездкам не только ради отдыха, но и ради покупок.

Спрос на отдых: оптимизм против осторожности

Главный вопрос, который обсуждают эксперты, — насколько активно россияне будут путешествовать в 2026 году. Дмитрий Малютин допускает, что из-за инфляции и роста налогов спрос может снизиться, поскольку отпуск не относится к самым необходимым тратам. В этой логике люди будут чаще отказываться от поездок или сокращать бюджеты, выбирая более короткие форматы отдыха.

Андрей Вершинин оценивает перспективы спокойнее и допускает, что при отсутствии новых потрясений спрос останется "нормальным". Разница в прогнозах, как следует из материала, связана с тем, что рынок по-разному реагирует на экономические факторы: часть аудитории начинает экономить, а часть продолжает планировать поездки, подстраивая сроки и варианты. При этом оба эксперта согласны, что на ситуацию будет влиять общий фон — от курса на внешнем контуре до поведения потребителей внутри страны.

Что может "подтолкнуть" туризм

Собеседники AmurMedia подчеркивают зависимость туристической активности от международной обстановки. По их словам, при большей стабильности туристы начнут смелее планировать поездки и бронировать заранее. Это снижает ощущение неопределенности и делает расходы на отпуск психологически проще, даже если цены продолжают расти.

Дополнительным фактором они называют возможное снижение ключевой ставки. Эксперты связывают это с изменением потребительских решений: при более доступных деньгах людям становится выгоднее тратить, а не копить. Такая связка, как следует из текста, может поддержать рынок, даже если стоимость туров останется высокой.

Европа и Китай: куда и зачем поедут в 2026-м

Отдельно Андрей Вершинин говорит об ожиданиях улучшения отношений с Европой. В материале эта тема звучит как сценарий, который может расширить выбор направлений и повлиять на структуру спроса. Однако более конкретный тренд связан с Китаем: эксперты отмечают, что безвизовый режим уже сейчас открывает "большие возможности".

По их оценке, поездки в Китай будут востребованы не только как отдых, но и как шопинг-туризм. Указывается, что многие премиальные товары там дешевле, а выгодные покупки способны компенсировать расходы на авиабилеты и проживание. Именно поэтому "прагматичный" мотив поездки становится частью тренда: отпуск рассматривают как сочетание впечатлений и финансовой выгоды.

Как меняется поведение туристов

На фоне роста стоимости туров эксперты фиксируют важный сдвиг в поведении путешественников. В материале говорится, что так называемых прайс-хантеров — тех, кто охотится исключительно за минимальной ценой, — становится меньше. Это не означает отказ от экономии, но меняет сам подход к выбору.

Теперь туристы чаще ищут баланс цены и качества, внимательнее сравнивают варианты и бронируют туры заранее. Для турбизнеса это, как отмечается, плюс: покупки становятся более ранними и продуманными, а спрос — менее хаотичным. Эти изменения, по словам экспертов, отражают новую реальность рынка, в которой "дешево" перестало быть главным аргументом, а на первый план выходит предсказуемость и расчет.