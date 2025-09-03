Туристы не ждут этого: в Хорватии до сих пор есть земли с минами

Путешествие в Хорватию обещает массу впечатлений, но чтобы отдых прошёл спокойно и комфортно, стоит заранее учесть несколько нюансов. Эта страна сочетает в себе удивительную природу, древние города и гостеприимство жителей, но у неё есть и свои особенности, о которых полезно знать туристу.

Безопасность и здоровье

Хорватия по праву считается одной из самых безопасных стран Европы. Уровень серьёзных преступлений здесь низкий, а главная неприятность, с которой могут столкнуться путешественники, — карманные кражи. Они случаются редко, но всё же лучше следить за личными вещами в людных местах. Тем, кто путешествует в одиночку, включая женщин, опасаться особо нечего. Однако нелишним будет спросить у хозяев жилья, есть ли районы, куда лучше не заходить.

При вызове такси важно убедиться, что автомобиль лицензирован: машину можно взять на официальной стоянке или заказать через отель. В крупных городах, таких как Загреб, Сплит и Дубровник, работает Uber.

Местная водопроводная вода пригодна для питья. Её можно смело набирать в бутылку или воспользоваться уличными фонтанами. Это удобно и экономично.

С ноября по апрель водителям следует помнить о включённых фарах — их необходимо использовать круглосуточно.

Хорватия расположена в сейсмоактивной зоне. Землетрясения случаются редко, но ощутимо. Последние сильные толчки были зафиксированы в Загребе и Петрине в 2020 году. Если подобное произойдёт во время поездки, важно следовать инструкциям местных властей.

Отдельное внимание стоит уделить теме мин. В некоторых внутренних районах, особенно в Северной Далмации и Лике, ещё могут встречаться неразминированные участки. Они всегда обозначены предупреждающими знаками с черепом и костями. Подходить к ним нельзя.

Медицинская помощь в Хорватии доступна и для иностранных туристов. Для экстренного вызова нужно набрать 112, для полиции — 192, для скорой — 194. Граждане ЕС с картой EHIC и британцы с GHIC могут рассчитывать на льготные расценки на лечение, но туристическая страховка всё равно необходима.

Пляжный отдых

Побережье Хорватии славится прозрачной водой и чистотой, но большинство пляжей здесь каменистые. Чтобы чувствовать себя комфортно и не поранить ноги, лучше заранее приобрести специальные тапочки для плавания. Они также защитят от морских ежей, которых можно встретить на дне.

Натуризм в стране распространён. Помимо официальных FKK-пляжей, где гости отдыхают без одежды, на многих курортах встречается купание топлесс. Учитывать это стоит тем, кто путешествует с детьми или предпочитает более традиционный формат отдыха.

Города и достопримечательности

Особое внимание стоит уделить планированию визита в Дубровник. Этот город ежегодно принимает тысячи туристов, и в дни, когда сюда заходят круизные лайнеры, улицы Старого города буквально переполнены. Иногда количество гостей достигает 8 тысяч за день. Чтобы насладиться красотой без толкучки, лучше приходить к городским стенам вечером, когда туристические группы уже покидают центр.

Следить за расписанием захода лайнеров можно на сайте администрации порта Дубровника. Также существует система онлайн-мониторинга, где отображается прогноз загруженности Старого города.

Связь и интернет

Туристы из стран ЕС могут пользоваться роумингом на тех же условиях, что и дома, так как Хорватия входит в зону единого тарифа. Тем, кто приезжает из других регионов, будет удобно подключиться к бесплатному Wi-Fi. Он доступен почти во всех кафе и барах — достаточно попросить пароль у персонала (по-хорватски "šifra").