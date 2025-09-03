Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дубровник, Хорватия
Дубровник, Хорватия
© commons.wikimedia.org by Zysko serhii is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:00

Туристы не ждут этого: в Хорватии до сих пор есть земли с минами

Врачи напомнили туристам о рисках морских ежей и важности обуви на пляжах Хорватии

Путешествие в Хорватию обещает массу впечатлений, но чтобы отдых прошёл спокойно и комфортно, стоит заранее учесть несколько нюансов. Эта страна сочетает в себе удивительную природу, древние города и гостеприимство жителей, но у неё есть и свои особенности, о которых полезно знать туристу.

Безопасность и здоровье

Хорватия по праву считается одной из самых безопасных стран Европы. Уровень серьёзных преступлений здесь низкий, а главная неприятность, с которой могут столкнуться путешественники, — карманные кражи. Они случаются редко, но всё же лучше следить за личными вещами в людных местах. Тем, кто путешествует в одиночку, включая женщин, опасаться особо нечего. Однако нелишним будет спросить у хозяев жилья, есть ли районы, куда лучше не заходить.

При вызове такси важно убедиться, что автомобиль лицензирован: машину можно взять на официальной стоянке или заказать через отель. В крупных городах, таких как Загреб, Сплит и Дубровник, работает Uber.

Местная водопроводная вода пригодна для питья. Её можно смело набирать в бутылку или воспользоваться уличными фонтанами. Это удобно и экономично.

С ноября по апрель водителям следует помнить о включённых фарах — их необходимо использовать круглосуточно.

Хорватия расположена в сейсмоактивной зоне. Землетрясения случаются редко, но ощутимо. Последние сильные толчки были зафиксированы в Загребе и Петрине в 2020 году. Если подобное произойдёт во время поездки, важно следовать инструкциям местных властей.

Отдельное внимание стоит уделить теме мин. В некоторых внутренних районах, особенно в Северной Далмации и Лике, ещё могут встречаться неразминированные участки. Они всегда обозначены предупреждающими знаками с черепом и костями. Подходить к ним нельзя.

Медицинская помощь в Хорватии доступна и для иностранных туристов. Для экстренного вызова нужно набрать 112, для полиции — 192, для скорой — 194. Граждане ЕС с картой EHIC и британцы с GHIC могут рассчитывать на льготные расценки на лечение, но туристическая страховка всё равно необходима.

Пляжный отдых

Побережье Хорватии славится прозрачной водой и чистотой, но большинство пляжей здесь каменистые. Чтобы чувствовать себя комфортно и не поранить ноги, лучше заранее приобрести специальные тапочки для плавания. Они также защитят от морских ежей, которых можно встретить на дне.

Натуризм в стране распространён. Помимо официальных FKK-пляжей, где гости отдыхают без одежды, на многих курортах встречается купание топлесс. Учитывать это стоит тем, кто путешествует с детьми или предпочитает более традиционный формат отдыха.

Города и достопримечательности

Особое внимание стоит уделить планированию визита в Дубровник. Этот город ежегодно принимает тысячи туристов, и в дни, когда сюда заходят круизные лайнеры, улицы Старого города буквально переполнены. Иногда количество гостей достигает 8 тысяч за день. Чтобы насладиться красотой без толкучки, лучше приходить к городским стенам вечером, когда туристические группы уже покидают центр.

Следить за расписанием захода лайнеров можно на сайте администрации порта Дубровника. Также существует система онлайн-мониторинга, где отображается прогноз загруженности Старого города.

Связь и интернет

Туристы из стран ЕС могут пользоваться роумингом на тех же условиях, что и дома, так как Хорватия входит в зону единого тарифа. Тем, кто приезжает из других регионов, будет удобно подключиться к бесплатному Wi-Fi. Он доступен почти во всех кафе и барах — достаточно попросить пароль у персонала (по-хорватски "šifra").

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Этнографический Алтай: традиции и культура горных народов сегодня в 7:14

Тайны горных народов Алтая: культура, которую стоит увидеть

Алтай — это не только горы и озёра, но и богатая культура народов. Их традиции, обряды и ремёсла превращают поездку в этнографическое путешествие.

Читать полностью » Алтайские водопады: природные чудеса региона сегодня в 6:05

Алтайские водопады, которые покоряют сердце с первого взгляда

Водопады Алтая — это природные чудеса, где горы встречаются с бурными потоками. Узнайте, какие из них стоит посетить в путешествии по региону.

Читать полностью » Осень в горах Алтая: где искать самые красивые виды сегодня в 5:02

Осень в Алтае: горные маршруты, о которых мечтают фотографы

Осень в горах Алтая — золотые лиственницы, бирюзовые озёра и снежные вершины. Рассказываем, где искать самые красивые виды в этот сезон.

Читать полностью » Телецкое озеро на Алтае остаётся популярным направлением у туристов сегодня в 4:58

Тишина Алтая громче слов: осеннее Телецкое озеро учит медитации без йоги

Телецкое озеро осенью поражает красотой: золотые склоны, прозрачная вода и тишина делают его главной точкой притяжения на Алтае.

Читать полностью » Алтай осенью: золотые лиственницы и бирюзовые озёра сегодня в 3:55

Алтай осенью: тайна красоты, которую нужно увидеть

Осень на Алтае — золотые лиственницы, бирюзовые озёра и свежий воздух. Это время, когда природа раскрывает особую красоту и дарит яркие впечатления.

Читать полностью » Ла-Рош-Гийон под Парижем вошёл в список самых красивых деревень Франции сегодня в 2:48

Французы называют эту деревню самой красивой: туристы приезжают снова и снова

Ла-Рош-Гийон у Парижа вновь признан одной из самых красивых деревень Франции. История, природа и гастрономия здесь переплетаются в уникальном опыте.

Читать полностью » Исследование QinetiQ: бороды пилотов мешают герметичности кислородных масок, Qantas обсуждает запрет сегодня в 1:16

Решение о бородах взорвало авиацию: конкуренты Qantas делают иначе

Qantas задумалась о запрете бород для пилотов: исследование выявило угрозу герметичности масок, но коллеги и конкуренты считают правило устаревшим.

Читать полностью » Virgin Australia вернёт деньги пассажирам рейса Бали–Брисбен из-за неисправности туалетов сегодня в 0:26

Рейс Бали–Брисбен превратился в кошмар: пассажиров ждал сюрприз на высоте 10 тысяч метров

На рейсе Virgin Australia из Бали в Брисбен все туалеты вышли из строя. Пассажиры провели три часа в воздухе без возможности их использовать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Оптимальный вес гантелей для новичков и опытных спортсменов назвали специалисты NASM
Красота и здоровье

Всего 100 грамм творога в день – и ваше тело преобразится: вот почему
Питомцы

Кошки помнят хозяев по запаху и голосу, по данным ветеринаров
Красота и здоровье

Диабет под контролем: имбирь как часть комплексной терапии
СФО

В Алтае хотят ввести льготы на проживание для работников сельского хозяйства
Спорт и фитнес

Тренер Порша Пейдж назвала упражнения для облегчения вздутия живота
Садоводство

Голубику рекомендуют мыть в растворе уксуса или соды для снижения бактерий
Еда

Приготовьте печеночные рулетики с морковью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet