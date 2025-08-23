Аэропорты и вокзалы на пределе: к чему готовиться в последние дни августа
Конец августа — время возвращения из отпусков и подготовки к учебному году. В этот период в аэропортах, на вокзалах и на дорогах пассажиропоток традиционно возрастает, поэтому путешественникам стоит заранее продумать каждую деталь.
Советы для авиапассажиров
В Минтрансе России предупреждают: на внутренние рейсы без багажа лучше приезжать за два часа до вылета, а на международные — не менее чем за три. Если сдаёте чемодан, закладывайте дополнительное время.
Особенно внимательно стоит планировать поездку в утренние и вечерние часы, когда нагрузка на терминалы максимальна. Очереди на контроль и сдачу багажа могут занять до часа, а выход на посадку закрывается за 20-40 минут до вылета.
Чтобы сэкономить время:
- проходите онлайн-регистрацию;
- заранее уточняйте терминал и авиакомпанию;
- готовьте все документы — паспорт, визы, посадочные талоны, а также детские справки при необходимости.
Важное для пассажиров поездов
Тем, кто отправляется в путь по железной дороге, рекомендуется приходить на вокзал за 40-60 минут. Это особенно актуально для семей с детьми и тех, кто путешествует с большим багажом.
Эксперты советуют:
- оставлять запас времени на пересадки;
- брать с собой воду и лёгкий перекус, так как вагоны-рестораны могут быть переполнены.
Автомобилисты: внимание к маршрутам
Тем, кто возвращается из Крыма, стоит учитывать возможные задержки. Очередь на досмотр на мосту может затянуться до 4-5 часов. В таких случаях Минтранс напоминает об альтернативном пути — по трассе Р-280 "Новороссия".
Завтрак на Великой Китайской стене
А пока одни готовятся к возвращению домой, другие планируют новые впечатления. Туроператор China Tour запустил сервис Premium China для VIP-туристов. Среди эксклюзивных предложений — завтрак на Великой Китайской стене. Это возможность увидеть Китай с необычной стороны, не жертвуя комфортом.
