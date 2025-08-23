Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
чемодан в аэропорту
чемодан в аэропорту
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:36

Аэропорты и вокзалы на пределе: к чему готовиться в последние дни августа

Железнодорожные эксперты рекомендовали приходить на вокзал за 40–60 минут до отправления

Конец августа — время возвращения из отпусков и подготовки к учебному году. В этот период в аэропортах, на вокзалах и на дорогах пассажиропоток традиционно возрастает, поэтому путешественникам стоит заранее продумать каждую деталь.

Советы для авиапассажиров
В Минтрансе России предупреждают: на внутренние рейсы без багажа лучше приезжать за два часа до вылета, а на международные — не менее чем за три. Если сдаёте чемодан, закладывайте дополнительное время.

Особенно внимательно стоит планировать поездку в утренние и вечерние часы, когда нагрузка на терминалы максимальна. Очереди на контроль и сдачу багажа могут занять до часа, а выход на посадку закрывается за 20-40 минут до вылета.

Чтобы сэкономить время:

  • проходите онлайн-регистрацию;
  • заранее уточняйте терминал и авиакомпанию;
  • готовьте все документы — паспорт, визы, посадочные талоны, а также детские справки при необходимости.

Важное для пассажиров поездов
Тем, кто отправляется в путь по железной дороге, рекомендуется приходить на вокзал за 40-60 минут. Это особенно актуально для семей с детьми и тех, кто путешествует с большим багажом.

Эксперты советуют:

  • оставлять запас времени на пересадки;
  • брать с собой воду и лёгкий перекус, так как вагоны-рестораны могут быть переполнены.

Автомобилисты: внимание к маршрутам
Тем, кто возвращается из Крыма, стоит учитывать возможные задержки. Очередь на досмотр на мосту может затянуться до 4-5 часов. В таких случаях Минтранс напоминает об альтернативном пути — по трассе Р-280 "Новороссия".

Завтрак на Великой Китайской стене
А пока одни готовятся к возвращению домой, другие планируют новые впечатления. Туроператор China Tour запустил сервис Premium China для VIP-туристов. Среди эксклюзивных предложений — завтрак на Великой Китайской стене. Это возможность увидеть Китай с необычной стороны, не жертвуя комфортом.

