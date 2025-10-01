Индия и Шри-Ланка синхронно меняют правила въезда: туристам придётся готовиться заранее

В октябре сразу две популярные у российских путешественников страны — Индия и Шри-Ланка — обновили правила въезда. Для туристов это означает новые формальности перед поездкой, но туроператоры уверяют: процесс станет даже удобнее, чем раньше.

Индия: вместо бумаги — электронная карта

С 1 октября в Индии перестали выдавать бумажные анкеты прибытия. Теперь вместо них действует единая электронная карта e-Arrival Card. Подавать данные нужно заранее — не менее чем за 72 часа до прилета. Сделать это можно двумя способами: через портал Indian Visa Online или мобильное приложение Su-Swagatam.

В анкете указываются паспортные данные, номер рейса, цель визита, адрес проживания и контакты. После проверки система высылает подтверждение с QR-кодом на электронную почту. Туристу достаточно сохранить его на телефоне или распечатать.

"Заполнение новой электронной карты обязательно для всех иностранных граждан, включая детей", — подчеркнули в TEZ TOUR.

Важно: e-Arrival Card не заменяет визу. Как и прежде, для въезда в страну потребуется электронная или бумажная виза.

Шри-Ланка: отмена виз по прилете

С 15 октября 2025 года Шри-Ланка убирает возможность оформить визу по прибытию. Теперь в страну можно попасть только с заранее полученным электронным разрешением — ETA (Electronic Travel Authorization).

Оформление доступно через официальный портал Online Visa Application. Для россиян эта процедура бесплатна, а для граждан других стран взимается сбор в зависимости от цели поездки.

"По мнению властей, это нововведение сократит очереди в аэропортах в высокий сезон", — отметили в министерстве туризма Шри-Ланки.

Чтобы избежать неприятностей, подавать заявление лучше минимум за 48 часов до вылета. Подтверждение приходит на e-mail, но эксперты советуют иметь бумажный вариант — на случай отсутствия интернета или проблем с телефоном.

Сравнение формальностей

Страна Что изменилось Когда вступает в силу Где оформить Стоимость для россиян Индия Электронная карта e-Arrival Card 1 октября 2025 Visa Online / Su-Swagatam Бесплатно Шри-Ланка Отмена виз по прилете, только ETA 15 октября 2025 Online Visa Application Бесплатно

Советы шаг за шагом: как подготовиться

Проверьте загранпаспорт: он должен быть действителен не менее 6 месяцев. Подайте заявку на визу (Индия — e-visa, Шри-Ланка — ETA). Для Индии заполните e-Arrival Card за 72 часа до рейса. Сохраняйте подтверждения в двух форматах — электронном и печатном. Уточняйте адрес проживания заранее: для анкет понадобится название отеля. Доверяйте оформление туроператору, если не хотите разбираться с анкетами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отправить анкету менее чем за 72 часа до вылета.

→ Последствие: риск задержки при посадке или отказа во въезде.

→ Альтернатива: заполняйте форму сразу после покупки билета.

Ошибка: надеяться оформить визу Шри-Ланки по прилете.

→ Последствие: невозможность въезда в страну.

→ Альтернатива: заранее оформите ETA через официальный портал или у туроператора.

Ошибка: хранить только электронную копию подтверждения.

→ Последствие: проблемы при отсутствии интернета или разряженном телефоне.

→ Альтернатива: распечатайте документ.

А что если…

Что делать, если турист забыл оформить e-Arrival Card или ETA? В таких случаях авиакомпания может отказать в посадке. Иногда перевозчики помогают решить вопрос через платные сервисы ускоренного оформления, но гарантий нет. Поэтому лучше не рисковать.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Ускорение прохождения паспортного контроля Необходимость заранее подавать анкеты Сокращение очередей в аэропортах Неудобство для тех, кто не владеет английским Возможность онлайн-подачи с любого устройства Риск отказа при ошибках в анкете Бесплатное оформление для россиян Требуется печатная копия для подстраховки

FAQ

Как выбрать способ подачи e-Arrival Card?

Можно использовать портал Indian Visa Online или приложение Su-Swagatam. Главное — подать анкету за 72 часа.

Сколько стоит оформление ETA для Шри-Ланки?

Для россиян — бесплатно, для граждан других стран сбор варьируется.

Что лучше: оформлять документы самостоятельно или через туроператора?

Самостоятельно дешевле, но туроператор возьмет на себя ответственность за корректность заполнения. Стоимость услуги — около 20 долларов.

Мифы и правда

Миф: e-Arrival Card заменяет индийскую визу.

Правда: карта лишь дополняет визу и облегчает прохождение контроля.

Миф: ETA можно оформить прямо в аэропорту Шри-Ланки.

Правда: с октября 2025 года это невозможно.

Миф: анкеты слишком сложные для заполнения.

Правда: требуется базовая информация, а интерфейсы адаптированы для русскоязычных туристов.

3 интересных факта

В Таиланде и Индонезии уже давно действует аналогичная система электронных карт. Россияне чаще всего выбирают Шри-Ланку для пляжного отдыха в зимний сезон. Индия стала одной из первых стран Южной Азии, внедривших цифровую систему прибытия.

Исторический контекст: как менялись визовые правила