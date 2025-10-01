Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Индия
Индия
© pixabay.com by ParagKini is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:32

Индия и Шри-Ланка синхронно меняют правила въезда: туристам придётся готовиться заранее

С 1 октября 2025 года Индия ввела обязательную e-Arrival Card для иностранных туристов

В октябре сразу две популярные у российских путешественников страны — Индия и Шри-Ланка — обновили правила въезда. Для туристов это означает новые формальности перед поездкой, но туроператоры уверяют: процесс станет даже удобнее, чем раньше.

Индия: вместо бумаги — электронная карта

С 1 октября в Индии перестали выдавать бумажные анкеты прибытия. Теперь вместо них действует единая электронная карта e-Arrival Card. Подавать данные нужно заранее — не менее чем за 72 часа до прилета. Сделать это можно двумя способами: через портал Indian Visa Online или мобильное приложение Su-Swagatam.

В анкете указываются паспортные данные, номер рейса, цель визита, адрес проживания и контакты. После проверки система высылает подтверждение с QR-кодом на электронную почту. Туристу достаточно сохранить его на телефоне или распечатать.

"Заполнение новой электронной карты обязательно для всех иностранных граждан, включая детей", — подчеркнули в TEZ TOUR.

Важно: e-Arrival Card не заменяет визу. Как и прежде, для въезда в страну потребуется электронная или бумажная виза.

Шри-Ланка: отмена виз по прилете

С 15 октября 2025 года Шри-Ланка убирает возможность оформить визу по прибытию. Теперь в страну можно попасть только с заранее полученным электронным разрешением — ETA (Electronic Travel Authorization).

Оформление доступно через официальный портал Online Visa Application. Для россиян эта процедура бесплатна, а для граждан других стран взимается сбор в зависимости от цели поездки.

"По мнению властей, это нововведение сократит очереди в аэропортах в высокий сезон", — отметили в министерстве туризма Шри-Ланки.

Чтобы избежать неприятностей, подавать заявление лучше минимум за 48 часов до вылета. Подтверждение приходит на e-mail, но эксперты советуют иметь бумажный вариант — на случай отсутствия интернета или проблем с телефоном.

Сравнение формальностей

Страна Что изменилось Когда вступает в силу Где оформить Стоимость для россиян
Индия Электронная карта e-Arrival Card 1 октября 2025 Visa Online / Su-Swagatam Бесплатно
Шри-Ланка Отмена виз по прилете, только ETA 15 октября 2025 Online Visa Application Бесплатно

Советы шаг за шагом: как подготовиться

  1. Проверьте загранпаспорт: он должен быть действителен не менее 6 месяцев.

  2. Подайте заявку на визу (Индия — e-visa, Шри-Ланка — ETA).

  3. Для Индии заполните e-Arrival Card за 72 часа до рейса.

  4. Сохраняйте подтверждения в двух форматах — электронном и печатном.

  5. Уточняйте адрес проживания заранее: для анкет понадобится название отеля.

  6. Доверяйте оформление туроператору, если не хотите разбираться с анкетами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отправить анкету менее чем за 72 часа до вылета.
    → Последствие: риск задержки при посадке или отказа во въезде.
    → Альтернатива: заполняйте форму сразу после покупки билета.

  • Ошибка: надеяться оформить визу Шри-Ланки по прилете.
    → Последствие: невозможность въезда в страну.
    → Альтернатива: заранее оформите ETA через официальный портал или у туроператора.

  • Ошибка: хранить только электронную копию подтверждения.
    → Последствие: проблемы при отсутствии интернета или разряженном телефоне.
    → Альтернатива: распечатайте документ.

А что если…

Что делать, если турист забыл оформить e-Arrival Card или ETA? В таких случаях авиакомпания может отказать в посадке. Иногда перевозчики помогают решить вопрос через платные сервисы ускоренного оформления, но гарантий нет. Поэтому лучше не рисковать.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Ускорение прохождения паспортного контроля Необходимость заранее подавать анкеты
Сокращение очередей в аэропортах Неудобство для тех, кто не владеет английским
Возможность онлайн-подачи с любого устройства Риск отказа при ошибках в анкете
Бесплатное оформление для россиян Требуется печатная копия для подстраховки

FAQ

Как выбрать способ подачи e-Arrival Card?
Можно использовать портал Indian Visa Online или приложение Su-Swagatam. Главное — подать анкету за 72 часа.

Сколько стоит оформление ETA для Шри-Ланки?
Для россиян — бесплатно, для граждан других стран сбор варьируется.

Что лучше: оформлять документы самостоятельно или через туроператора?
Самостоятельно дешевле, но туроператор возьмет на себя ответственность за корректность заполнения. Стоимость услуги — около 20 долларов.

Мифы и правда

  • Миф: e-Arrival Card заменяет индийскую визу.
    Правда: карта лишь дополняет визу и облегчает прохождение контроля.

  • Миф: ETA можно оформить прямо в аэропорту Шри-Ланки.
    Правда: с октября 2025 года это невозможно.

  • Миф: анкеты слишком сложные для заполнения.
    Правда: требуется базовая информация, а интерфейсы адаптированы для русскоязычных туристов.

3 интересных факта

  1. В Таиланде и Индонезии уже давно действует аналогичная система электронных карт.

  2. Россияне чаще всего выбирают Шри-Ланку для пляжного отдыха в зимний сезон.

  3. Индия стала одной из первых стран Южной Азии, внедривших цифровую систему прибытия.

Исторический контекст: как менялись визовые правила

  • 2009 год: Шри-Ланка впервые вводит систему ETA для ряда категорий поездок.

  • 2015 год: Индия запускает e-visa для туристов, что значительно упростило въезд.

  • 2023 год: в ряде стран Азии массово внедряются электронные карты прибытия.

  • 2025 год: Индия и Шри-Ланка синхронно переходят на обновленные цифровые форматы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отели Турции предлагают скидки до 35% по раннему бронированию на лето 2026 года сегодня в 13:09

Турция-2026 рвёт продажи: туры разбирают за 10 месяцев до вылета

Туроператоры открыли раннее бронирование туров в Турцию на лето 2026 года. Отели дают щедрые скидки, а спрос уже бьёт рекорды.

Читать полностью » Эксперты: в 2025 году Турция останется лидером выездного туризма у россиян сегодня в 13:07

Турция снова №1 у россиян, но до рекорда 2019 далеко: виноваты самолёты

Турция снова принимает миллионы россиян, но эксперты сомневаются, что в этом году удастся повторить рекордные показатели до пандемии.

Читать полностью » У россиян не прижился формат безалкогольного все включено в Турции — туроператоры сегодня в 13:03

Россияне выбирают бокалы, немцы — экономию: что будет с отелями Анталии

В Турции спорят о будущем "все включено": для россиян это часть отдыха, а европейцы видят в алкоголе лишнюю переплату. Почему мнения так расходятся?

Читать полностью » Coral Travel назвал осень лучшим временем для поездок в Калининград и Янтарный сегодня в 12:36

Дешевле, спокойнее, уютнее: осень превращает Калининград в секретное направление

Осень в Калининградской области дарит особое настроение: меньше туристов, доступнее цены и новые маршруты. Почему это время считается лучшим для поездки?

Читать полностью » В Крыму 90% АЗС остались без бензина АИ-92 и АИ-95, дизель доступен сегодня в 12:33

Бензина нет, но дизель спасает: что ждёт автотуристов в Крыму этой осенью

В Крыму снова проблемы с бензином: где его нет совсем, а где можно заправиться, и как это отражается на туристах — картина далеко не однозначная.

Читать полностью » С октября 2025 года для визы на Кипр россиянам придётся сдавать биометрию сегодня в 12:29

Кипр готовится в Шенген, а туристам готовят биометрию: что ждёт с 6 октября

С 30 сентября Кипр неожиданно приостановил прием заявлений на визы в России. Но уже в октябре процедура изменится — и не для всех привычно.

Читать полностью » После отмены виз спрос на перелёты в Китай вырос вдвое, билеты подорожали на 15–25% сегодня в 12:26

Безвиз в Китай обернулся ловушкой: билеты дорожают быстрее, чем их успевают раскупать

Отмена виз в Китай вызвала настоящий ажиотаж у туристов. Но вместе с упрощением въезда неожиданно изменилась и стоимость перелётов.

Читать полностью » Депутаты Госдумы предложили отменить обязательные каблуки для стюардесс сегодня в 12:21

Вечный символ гламура или угроза здоровью? Депутаты спорят за обувь стюардесс

Депутаты предлагают изменить дресс-код для бортпроводниц. Почему каблуки на рейсах могут уйти в прошлое и чем их собираются заменить?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Отель Mantera Supreme на побережье Черного моря получил премию CRE Federal Awards
Еда

Малиновая настойка на водке содержит витамины А, С, Е, группы В, а также калий
Садоводство

Морковь и свеклу можно хранить вместе при пересыпке песком или опилками — сообщила Ольга Сморчкова
Технологии

Microsoft унаследовала схему кнопок от Sega, а не от Nintendo
Еда

Медовый торт Лакомка сохраняет бархатистую текстуру и лёгкий сливочный аромат
Красота и здоровье

Кофе без сахара содержит антиоксиданты и помогает контролировать вес — сообщили врачи
Красота и здоровье

Врач Анастасия Гольцман: 20 минут активности в день снижают риск болезней сердца и суставов
Туризм

В Мурманской области туристам предлагают встретить Новый год под северным сиянием и с этническими ритуалами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet