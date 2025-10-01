Индия и Шри-Ланка синхронно меняют правила въезда: туристам придётся готовиться заранее
В октябре сразу две популярные у российских путешественников страны — Индия и Шри-Ланка — обновили правила въезда. Для туристов это означает новые формальности перед поездкой, но туроператоры уверяют: процесс станет даже удобнее, чем раньше.
Индия: вместо бумаги — электронная карта
С 1 октября в Индии перестали выдавать бумажные анкеты прибытия. Теперь вместо них действует единая электронная карта e-Arrival Card. Подавать данные нужно заранее — не менее чем за 72 часа до прилета. Сделать это можно двумя способами: через портал Indian Visa Online или мобильное приложение Su-Swagatam.
В анкете указываются паспортные данные, номер рейса, цель визита, адрес проживания и контакты. После проверки система высылает подтверждение с QR-кодом на электронную почту. Туристу достаточно сохранить его на телефоне или распечатать.
"Заполнение новой электронной карты обязательно для всех иностранных граждан, включая детей", — подчеркнули в TEZ TOUR.
Важно: e-Arrival Card не заменяет визу. Как и прежде, для въезда в страну потребуется электронная или бумажная виза.
Шри-Ланка: отмена виз по прилете
С 15 октября 2025 года Шри-Ланка убирает возможность оформить визу по прибытию. Теперь в страну можно попасть только с заранее полученным электронным разрешением — ETA (Electronic Travel Authorization).
Оформление доступно через официальный портал Online Visa Application. Для россиян эта процедура бесплатна, а для граждан других стран взимается сбор в зависимости от цели поездки.
"По мнению властей, это нововведение сократит очереди в аэропортах в высокий сезон", — отметили в министерстве туризма Шри-Ланки.
Чтобы избежать неприятностей, подавать заявление лучше минимум за 48 часов до вылета. Подтверждение приходит на e-mail, но эксперты советуют иметь бумажный вариант — на случай отсутствия интернета или проблем с телефоном.
Сравнение формальностей
|Страна
|Что изменилось
|Когда вступает в силу
|Где оформить
|Стоимость для россиян
|Индия
|Электронная карта e-Arrival Card
|1 октября 2025
|Visa Online / Su-Swagatam
|Бесплатно
|Шри-Ланка
|Отмена виз по прилете, только ETA
|15 октября 2025
|Online Visa Application
|Бесплатно
Советы шаг за шагом: как подготовиться
-
Проверьте загранпаспорт: он должен быть действителен не менее 6 месяцев.
-
Подайте заявку на визу (Индия — e-visa, Шри-Ланка — ETA).
-
Для Индии заполните e-Arrival Card за 72 часа до рейса.
-
Сохраняйте подтверждения в двух форматах — электронном и печатном.
-
Уточняйте адрес проживания заранее: для анкет понадобится название отеля.
-
Доверяйте оформление туроператору, если не хотите разбираться с анкетами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: отправить анкету менее чем за 72 часа до вылета.
→ Последствие: риск задержки при посадке или отказа во въезде.
→ Альтернатива: заполняйте форму сразу после покупки билета.
-
Ошибка: надеяться оформить визу Шри-Ланки по прилете.
→ Последствие: невозможность въезда в страну.
→ Альтернатива: заранее оформите ETA через официальный портал или у туроператора.
-
Ошибка: хранить только электронную копию подтверждения.
→ Последствие: проблемы при отсутствии интернета или разряженном телефоне.
→ Альтернатива: распечатайте документ.
А что если…
Что делать, если турист забыл оформить e-Arrival Card или ETA? В таких случаях авиакомпания может отказать в посадке. Иногда перевозчики помогают решить вопрос через платные сервисы ускоренного оформления, но гарантий нет. Поэтому лучше не рисковать.
Плюсы и минусы новых правил
|Плюсы
|Минусы
|Ускорение прохождения паспортного контроля
|Необходимость заранее подавать анкеты
|Сокращение очередей в аэропортах
|Неудобство для тех, кто не владеет английским
|Возможность онлайн-подачи с любого устройства
|Риск отказа при ошибках в анкете
|Бесплатное оформление для россиян
|Требуется печатная копия для подстраховки
FAQ
Как выбрать способ подачи e-Arrival Card?
Можно использовать портал Indian Visa Online или приложение Su-Swagatam. Главное — подать анкету за 72 часа.
Сколько стоит оформление ETA для Шри-Ланки?
Для россиян — бесплатно, для граждан других стран сбор варьируется.
Что лучше: оформлять документы самостоятельно или через туроператора?
Самостоятельно дешевле, но туроператор возьмет на себя ответственность за корректность заполнения. Стоимость услуги — около 20 долларов.
Мифы и правда
-
Миф: e-Arrival Card заменяет индийскую визу.
Правда: карта лишь дополняет визу и облегчает прохождение контроля.
-
Миф: ETA можно оформить прямо в аэропорту Шри-Ланки.
Правда: с октября 2025 года это невозможно.
-
Миф: анкеты слишком сложные для заполнения.
Правда: требуется базовая информация, а интерфейсы адаптированы для русскоязычных туристов.
3 интересных факта
-
В Таиланде и Индонезии уже давно действует аналогичная система электронных карт.
-
Россияне чаще всего выбирают Шри-Ланку для пляжного отдыха в зимний сезон.
-
Индия стала одной из первых стран Южной Азии, внедривших цифровую систему прибытия.
Исторический контекст: как менялись визовые правила
-
2009 год: Шри-Ланка впервые вводит систему ETA для ряда категорий поездок.
-
2015 год: Индия запускает e-visa для туристов, что значительно упростило въезд.
-
2023 год: в ряде стран Азии массово внедряются электронные карты прибытия.
-
2025 год: Индия и Шри-Ланка синхронно переходят на обновленные цифровые форматы.
