Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Туристы на площади с историческим зданием
Туристы на площади с историческим зданием
© Generated by AI by DALL·E 3 by by OpenAI is licensed under Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:45

Чемодан и билет против страха: что даёт шаг за порог привычного круга

Эксперты: бюджетная поездка студента за границу обходится в 4–6 тысяч рублей в день

В студенческие годы у многих появляется шанс провести семестр за границей: учёба в новом университете, знакомства, языковая практика и сотни новых впечатлений. Но не все решаются использовать эту возможность. Одни уезжают и возвращаются с горящими глазами, другие — остаются дома, опасаясь перемен. И спустя годы именно страх становится источником сожалений.

Почему мы отказываемся от поездок

Страх часто сильнее желания. Многие боятся не того, что будет за границей, а того, что произойдёт дома в их отсутствие. В голове крутятся десятки мыслей: какие вечеринки пройдут мимо, какие события будут без тебя, какие шутки станут непонятными. В итоге человек остаётся на месте, выбирая знакомое и безопасное. Но позже именно это решение и превращается в сожаление.

Чего на самом деле мы боимся

Главный источник отказа от поездки — так называемый FOMO (fear of missing out, страх упустить что-то важное). Он мешает шагнуть навстречу опыту, который может изменить жизнь. Кажется, что друзья забудут, мир изменится, а ты останешься чужим. Но практика показывает: жизнь дома почти не меняется. Люди женятся, кто-то устраивается на новую работу, закрывается любимое кафе. Но глобально — всё остаётся прежним.

"Кто переступил порог дома, уже преодолел самую трудную часть пути", — гласит голландская пословица.

Сравнение: дома или за границей

Опция Что даёт Что теряешь
Оставаться дома привычный круг общения, стабильность упущенный шанс, сожаление
Поехать за границу новые друзья, язык, опыт, взросление временное чувство, что "упустил" события дома

Советы шаг за шагом

  1. Начни с малого — выбери короткую поездку: две недели в другую страну или даже соседний город.

  2. Используй поисковики авиабилетов вроде Aviasales или Tutu.ru, чтобы найти выгодные перелёты.

  3. Забронируй жильё через Яндекс Путешествия, Ostrovok или Airbnb.

  4. Обязательно оформи страховку — в России популярны СберСтрахование и АльфаСтрахование, а для международных поездок подходят SafetyWing или World Nomads.

  5. Для экскурсий и активностей смотри предложения на Tripster, Sputnik8 или GetYourGuide.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать поездку "на потом".

  • Последствие: возможность закрывается, а сожаление остаётся.

  • Альтернатива: спланировать бюджет заранее и использовать доступные сервисы для экономии (например, карты Tinkoff Travel или "СберСпасибо" для кэшбэка и бонусов).

А что если…

А что если твой страх оправдан, и действительно произойдут события, которые ты пропустишь? Через месяц они перестанут быть значимыми. А вот опыт, приобретённый в путешествии, останется с тобой навсегда. Даже небольшая поездка даёт чувство уверенности и расширяет границы.

Плюсы и минусы путешествий

Плюсы Минусы
новые впечатления расходы
знакомства по всему миру страх перед неизвестным
изучение языков временный дискомфорт
умение адаптироваться необходимость готовиться

FAQ

Как выбрать первую страну для поездки?
Лучше начать с направления, где проще адаптироваться: популярные туристические регионы Европы или Азия с развитой инфраструктурой.

Сколько стоит путешествие студенту?
Бюджетный вариант — около 4-6 тысяч рублей в день (эквивалент 50-75 долларов), включая жильё в хостеле, транспорт и еду.

Что лучше: самостоятельная поездка или тур?
Самостоятельное путешествие даёт больше свободы и впечатлений. Тур удобен, если не хочется тратить время на организацию.

Мифы и правда

  • Миф: путешествовать дорого.
    Правда: при грамотном планировании можно уложиться в минимальный бюджет.

  • Миф: дома всегда интереснее.
    Правда: впечатления от поездок ценнее, а дома жизнь идёт своим чередом.

  • Миф: путешествия опасны.
    Правда: с медицинской страховкой и базовыми правилами безопасности риск минимален.

Сон и психология

Перед путешествием у многих появляется тревожность: "а вдруг что-то пойдёт не так?". Это нормальная реакция мозга на выход из зоны комфорта. Но, как показывают исследования, уже после нескольких дней поездки уровень стресса снижается, а уверенность в себе растёт.

3 интересных факта

  1. Более 60% студентов, участвовавших в программах обмена, считают этот опыт главным событием своей молодости.

  2. Психологи отмечают: люди, которые чаще путешествуют, меньше подвержены депрессии.

  3. Согласно исследованиям, воспоминания о поездках хранятся в памяти дольше и ярче, чем любые материальные покупки.

Исторический контекст

  1. В XIX веке путешествия считались роскошью, доступной лишь аристократии.

  2. После Второй мировой войны массовый туризм стал доступнее благодаря развитию авиации.

  3. Сегодня благодаря онлайн-бронированию и лоукостерам поездки стали частью повседневной жизни миллионов людей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Египет к 2030 году планирует увеличить поток туристов до 30 миллионов человек сегодня в 13:57

Между пирамидами и предостережениями: Египет глазами одиноких туристок

Путешествуйте в Египет уверенно! Узнайте о секретах безопасности, нормах одежды и лучших отелях для женщин-туристок.

Читать полностью » Эксперты: научный туризм в Петербурге становится новой тенденцией для путешественников сегодня в 13:37

Петербург зовёт не только в Эрмитаж: новый тренд — туры за знаниями и открытиями

Научный туризм в Петербурге обещает стать новым трендом: маршруты по вузам, квесты и палеонтология превращают отдых в путешествие за знаниями.

Читать полностью » С 1 октября 2025 года Индия ввела обязательную e-Arrival Card для иностранных туристов сегодня в 13:32

Индия и Шри-Ланка синхронно меняют правила въезда: туристам придётся готовиться заранее

В Индии и на Шри-Ланке вводятся новые правила въезда. Туристы теперь должны оформлять электронные документы заранее — узнайте, как не допустить ошибок.

Читать полностью » Отель Mantera Supreme на побережье Черного моря получил премию CRE Federal Awards сегодня в 13:27

Пятизвёздочный прорыв: Сириус подарил России курорт международного масштаба

Роскошный курорт Mantera Supreme в Сириусе получил престижную награду CRE Federal Awards. Чем он удивил жюри и почему его сравнивают с Дубаем?

Читать полностью » В Мурманской области туристам предлагают встретить Новый год под северным сиянием и с этническими ритуалами сегодня в 13:14

Новый год под северным сиянием: за Полярным кругом праздник превращается в мистерию

Новогодние и рождественские каникулы на Кольском полуострове дарят редкий опыт: от шаманских ритуалов и северного сияния до флоатинга в Баренцевом море.

Читать полностью » Отели Турции предлагают скидки до 35% по раннему бронированию на лето 2026 года сегодня в 13:09

Турция-2026 рвёт продажи: туры разбирают за 10 месяцев до вылета

Туроператоры открыли раннее бронирование туров в Турцию на лето 2026 года. Отели дают щедрые скидки, а спрос уже бьёт рекорды.

Читать полностью » Эксперты: в 2025 году Турция останется лидером выездного туризма у россиян сегодня в 13:07

Турция снова №1 у россиян, но до рекорда 2019 далеко: виноваты самолёты

Турция снова принимает миллионы россиян, но эксперты сомневаются, что в этом году удастся повторить рекордные показатели до пандемии.

Читать полностью » У россиян не прижился формат безалкогольного все включено в Турции — туроператоры сегодня в 13:03

Россияне выбирают бокалы, немцы — экономию: что будет с отелями Анталии

В Турции спорят о будущем "все включено": для россиян это часть отдыха, а европейцы видят в алкоголе лишнюю переплату. Почему мнения так расходятся?

Читать полностью »

Новости
СФО

Пенсионеры Ноябрьска попросили губернатора ЯНАО вернуть розетки для подогрева авто
Наука

Фольклорные вспышки света могут объясняться микромолниями
Дом

Панель или монолит: сравнение сроков строительства, цены и долговечности домов
Красота и здоровье

Брокколи и сладкий перец при цистите обеспечивают витамин С и поддерживают иммунитет
Питомцы

Собака может перестать спать с хозяином из-за дискомфорта или стресса
Наука

Динозавры меняли русла рек Северной Америки своим присутствием
Дом

Дизайн кухни: самые распространённые ошибки при планировке и ремонте
Дом

Замена газовой плиты на электрическую: какие согласования нужны в Москве и Подмосковье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet