Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Турист с рюкзаком
Турист с рюкзаком
© unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:53

Обезболивающее забыли, укачало в пути, дождь накрыл внезапно: 7 вещей, без которых лучше не выезжать в путешествие

Киплюкс назвал отсутствие аптечки частой ошибкой туристов

Сборы выглядят безупречно ровно до момента, когда в дороге выясняется: обезболивающего нет, документы не те, а ближайшая аптека — в нескольких часах пути. Даже опытные туристы регулярно попадают в такие ситуации из-за забытых мелочей, которые внезапно оказываются критически важными. Об этом рассказал MosTimes путешественник и руководитель клуба путешественников "Кочевники духа" Вячеслав Киплюкс.

Аптечка как базовый элемент безопасности

По словам Киплюкса, самая частая ошибка связана с тем, что люди отправляются в поездку без полноценной аптечки. Он отмечает, что особенно легкомысленно к медицинской подготовке относятся те, кто едет в горы, где доступ к помощи может быть ограничен или отсутствовать. В результате проблемы начинаются там, где их сложнее всего решить.

"Я всегда беру полную аптечку, а когда вы где-то в горах, нету никакой медицинской помощи, нету никакой возможности обратиться за помощью. И люди, оказывается, что-то не взяли. Медицинские препараты от зубной боли, обезболы забывают взять. От укачивания забывают брать, человека едет, он не знает, какая там дорога, его начинает тошнить. А таблеток нету, начинается проблема у человека", — рассказал путешественник Вячеслав Киплюкс / MosTimes.

Он уточнил, что речь идёт не о редких исключениях, а о повторяющихся ситуациях, которые возникают даже у тех, кто считает себя подготовленным. Отсутствие базовых препаратов быстро превращает обычный дискомфорт в фактор, способный сорвать маршрут и поставить под риск дальнейшее движение.

Дождевики, очки и уязвимость в горах

Среди других часто забываемых вещей Киплюкс назвал дождевики и вторую пару очков. По его словам, недооценка погоды и мелких бытовых деталей особенно опасна в горной местности. Если дождевик можно воспринимать как вопрос комфорта, то очки, по оценке эксперта, становятся вопросом выживания и сохранности здоровья.

Киплюкс подчёркивает, что в горах без солнцезащитных очков человек рискует серьёзно навредить зрению, а купить замену по пути бывает невозможно. В таких условиях выручает только заранее продуманный запас, который обычно есть у наиболее ответственных участников группы.

"Когда идёшь в горы, без очков ослепнешь просто. Очки нигде не купить. И у кого-то, кто более ответственный, у них есть пара запасных очков, тогда начинают выпрашивать. Солнце яркое, человек без очков просто не может выжить", — подчеркнул путешественник Вячеслав Киплюкс / MosTimes.

Документы, сроки и страховка

Отдельный блок проблем, по словам эксперта, связан с документами и подготовкой "на бумаге". Киплюкс приводит примеры, когда люди забывали паспорт или загранпаспорт, а иногда брали не тот документ. Он отмечает, что подобные ошибки проявляются поздно — уже в дороге или на границе, когда исправить ситуацию крайне сложно.

По словам путешественника, туристы нередко забывают проверить срок действия загранпаспорта или по ошибке берут старый. Он упомянул случай, когда у человека было два загранпаспорта, но в поездку он взял прежний документ и обнаружил это уже на границе. Кроме того, Киплюкс указал на распространённую привычку откладывать оформление страховки, надеясь, что в пути ничего не случится, и сталкиваться с последствиями уже после начала поездки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы уехали из Пицунды из-за столовой в кинотеатре Парус — Prokazan сегодня в 7:37
Это не отдых, а испытание на прочность: туристы предупредили о главной проблеме Пицунды

Туристы уехали из Пицунды раньше срока после визита в местную столовую и поисков альтернатив. Что именно испортило впечатление от отдыха?

Читать полностью » Под рынком Смитфилд обнаружили подземные хранилища XIX века — Time Out сегодня в 6:49
Рабочие спустились в подвал рынка Смитфилд — и попали в забытый мир XIX века

Под рынком Смитфилд в Лондоне нашли забытые викторианские хранилища. Как они изменят новый Лондонский музей и что увидят посетители в 2026 году.

Читать полностью » Сплав по реке требует физической подготовки и обязательного инструктажа перед выходом — сегодня в 2:47
Новички часто этого не понимают: что может пойти не так во время сплава

Сплав по реке выглядит лёгким приключением, но за яркими лодками скрываются строгие правила. Как подготовиться, избежать рисков и сделать водный поход безопасным.

Читать полностью » Япония сохранит статус одного из самых востребованных направлений в 2026 году — Trip.com вчера в 22:17
Чемоданы повернули на Восток: 2026 год изменит направление глобальных поездок

Куда поедут туристы в 2026 году и почему Азия выходит в лидеры? Аналитики назвали новые направления, форматы отдыха и ключевые привычки путешественников.

Читать полностью » Новый год на курортах Египта проходит внутри отелей без уличных праздников — автор канала Египет и окрестности вчера в 21:13
Хотели новогоднюю сказку — получили спокойный ужин: чем Египет удивляет в ночь на 1 января

Праздничная атмосфера Египта на Новый год имеет свои особенности: курорты оживляют отели, но городская жизнь проходит спокойно, без массовых гуляний и фейерверков.

Читать полностью » На побережьях Испании с 1 января 2026 ужесточат стоянки автодомов вчера в 17:44
Поехали к морю на автодоме — а там сюрприз: в этой стране ночёвка может дорого обойтись

С 1 января 2026 года в Испании ожидаются строгие правила для автодомов. Узнайте, как это повлияет на автотуристов и какие штрафы грозят за нарушения.

Читать полностью » РЖД запустит вагоны увеличенного габарита на южных направлениях с 2026 года — Иван Колесников вчера в 16:22
Больше места — меньше раздражения: южные поезда ждёт тихая революция

С 2026 года поезда на юг России начнут ходить с купейными вагонами увеличенного габарита и более комфортными спальными местами.

Читать полностью » Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома — опрос Ortiga Development вчера в 16:17
Мечтали о поездке — выбрали кухню: Новый год оказался дороже ожиданий

Большинство россиян откажутся от новогодних поездок: рост цен на отдых заставляет 70% граждан провести праздники дома.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Целиков спрогнозировал рост цен на вторичном рынке авто в 2026 на 5–10%
Наука
Балканы были главным источником серебра для Рима — Младенович
Общество
Скандалы при разводе сильно бьют по детской психике — психолог Потёмкина
Экономика
Система автоматически анализирует все финансовые операции граждан — Сивков
Красота и здоровье
Безопасной дозы алкоголя не существует — нарколог Руслан Исаев
Красота и здоровье
Менингококковая инфекция может быть смертельно опасной — Роспотребнадзор
Путин допустил обсуждение безопасности на выборах на Украине
Наука
Регистрация мобильных устройств по IMEI повысит цифровую безопасность граждан — Андрей Свинцов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet