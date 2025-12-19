Обезболивающее забыли, укачало в пути, дождь накрыл внезапно: 7 вещей, без которых лучше не выезжать в путешествие

Сборы выглядят безупречно ровно до момента, когда в дороге выясняется: обезболивающего нет, документы не те, а ближайшая аптека — в нескольких часах пути. Даже опытные туристы регулярно попадают в такие ситуации из-за забытых мелочей, которые внезапно оказываются критически важными. Об этом рассказал MosTimes путешественник и руководитель клуба путешественников "Кочевники духа" Вячеслав Киплюкс.

Аптечка как базовый элемент безопасности

По словам Киплюкса, самая частая ошибка связана с тем, что люди отправляются в поездку без полноценной аптечки. Он отмечает, что особенно легкомысленно к медицинской подготовке относятся те, кто едет в горы, где доступ к помощи может быть ограничен или отсутствовать. В результате проблемы начинаются там, где их сложнее всего решить.

"Я всегда беру полную аптечку, а когда вы где-то в горах, нету никакой медицинской помощи, нету никакой возможности обратиться за помощью. И люди, оказывается, что-то не взяли. Медицинские препараты от зубной боли, обезболы забывают взять. От укачивания забывают брать, человека едет, он не знает, какая там дорога, его начинает тошнить. А таблеток нету, начинается проблема у человека", — рассказал путешественник Вячеслав Киплюкс / MosTimes.

Он уточнил, что речь идёт не о редких исключениях, а о повторяющихся ситуациях, которые возникают даже у тех, кто считает себя подготовленным. Отсутствие базовых препаратов быстро превращает обычный дискомфорт в фактор, способный сорвать маршрут и поставить под риск дальнейшее движение.

Дождевики, очки и уязвимость в горах

Среди других часто забываемых вещей Киплюкс назвал дождевики и вторую пару очков. По его словам, недооценка погоды и мелких бытовых деталей особенно опасна в горной местности. Если дождевик можно воспринимать как вопрос комфорта, то очки, по оценке эксперта, становятся вопросом выживания и сохранности здоровья.

Киплюкс подчёркивает, что в горах без солнцезащитных очков человек рискует серьёзно навредить зрению, а купить замену по пути бывает невозможно. В таких условиях выручает только заранее продуманный запас, который обычно есть у наиболее ответственных участников группы.

"Когда идёшь в горы, без очков ослепнешь просто. Очки нигде не купить. И у кого-то, кто более ответственный, у них есть пара запасных очков, тогда начинают выпрашивать. Солнце яркое, человек без очков просто не может выжить", — подчеркнул путешественник Вячеслав Киплюкс / MosTimes.

Документы, сроки и страховка

Отдельный блок проблем, по словам эксперта, связан с документами и подготовкой "на бумаге". Киплюкс приводит примеры, когда люди забывали паспорт или загранпаспорт, а иногда брали не тот документ. Он отмечает, что подобные ошибки проявляются поздно — уже в дороге или на границе, когда исправить ситуацию крайне сложно.

По словам путешественника, туристы нередко забывают проверить срок действия загранпаспорта или по ошибке берут старый. Он упомянул случай, когда у человека было два загранпаспорта, но в поездку он взял прежний документ и обнаружил это уже на границе. Кроме того, Киплюкс указал на распространённую привычку откладывать оформление страховки, надеясь, что в пути ничего не случится, и сталкиваться с последствиями уже после начала поездки.