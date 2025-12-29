Мир сжался до чемодана: отпускные планы россиян на 2026 год неожиданно изменились

Планы на отпуск у россиян на следующий год выглядят заметно активнее, чем в предыдущие сезоны. Почти каждый второй житель страны уже задумывается о поездках и заранее формирует график отдыха. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на результаты совместного опроса страховой компании "Сберстрахование" и медиахолдинга Rambler&Co.

Сколько поездок планируют россияне

Исследование показало, что 47% россиян намерены отправиться в путешествие в 2026 году. При этом большинство из тех, кто планирует отпуск, не ограничиваются одной поездкой и закладывают сразу несколько выездов в течение года.

Так, 68% респондентов рассчитывают совершить одну или две поездки. Еще 21% готовы выбираться на отдых раз в несколько месяцев, распределяя поездки по сезону. Самыми активными туристами оказались 11% участников опроса — они заявили о планах путешествовать практически ежемесячно.

Россия и заграница: расстановка приоритетов

Основным направлением для отдыха по-прежнему остается внутренняя туристическая повестка. Около 47% опрошенных выбирают путешествия по России, ориентируясь на природные и культурные маршруты внутри страны.

Зарубежные поездки к морю, включая Египет, Турцию и ОАЭ, привлекают 28% респондентов. Еще 17% рассматривают страны Азии — в первую очередь Китай и Японию. Европейские направления остаются наименее востребованными: их выбрали лишь 8% участников исследования.

Формат отдыха и мотивация поездок

Большинство россиян предпочитают путешествовать не в одиночку. Согласно данным опроса, 72% респондентов выбирают семейный формат отдыха.

"Реже люди ездят одни (18%), с друзьями (9%) или в составе туристических групп (1%)", — отмечается в издании ТАСС.

Главной целью поездок для 42% участников исследования стали новые впечатления и смена обстановки. Еще 34% рассматривают отпуск прежде всего как возможность расслабиться и восстановить силы. Безопасность и комфорт остаются ключевыми факторами для 16% респондентов, тогда как стоимость тура волнует лишь 8% опрошенных. В исследовании, проведенном во второй половине декабря 2025 года, приняли участие более 2000 человек.