Виза не нужна: вот как ChatGPT обманул туристов и искалечил их отдых

Планирование путешествий с помощью искусственного интеллекта может закончиться неприятными сюрпризами. Об этом пишет Daily Mail, приводя пример пары из Испании, чьи планы на отдых в Пуэрто-Рико разрушились из-за ошибки нейросети ChatGPT.

Как всё произошло

Испанские туристы решили доверить организацию поездки современным технологиям и обратились к ChatGPT с уточняющим вопросом: требуется ли им виза для въезда в Пуэрто-Рико. Нейросеть уверенно заявила, что визы гражданам Испании не нужны.

Формально это правда: испанцам действительно не требуется виза для посещения Пуэрто-Рико. Но есть важная деталь — перед вылетом необходимо оформить специальное электронное разрешение ETA. Именно этот нюанс ChatGPT упустил. В результате путешественников даже не допустили на посадку в самолёт.

Ошибка, которая стоит отпуска

Подобная ситуация показывает, что слепое доверие ИИ без проверки официальных источников может привести к серьёзным проблемам. Туристы потеряли возможность провести отпуск в Карибах, а деньги, потраченные на билеты и бронирования, вернуть оказалось непросто.

"ChatGPT заверил, что попасть в страну удастся без визы", — отметили путешественники. Но на практике отсутствие ETA оказалось непреодолимым препятствием.

Почему важно проверять информацию

Пуэрто-Рико является неотъемлемой частью США, а значит, для въезда действуют американские правила. Даже если для граждан ЕС, включая Испанию, не требуется классическая виза, нужно обязательно получить электронное разрешение. Это правило распространяется и на другие страны, входящие в программу безвизовых поездок.

По данным Ассоциации международного туризма, ежегодно тысячи туристов сталкиваются с подобными проблемами: они доверяют блогам, форумам или ответам искусственного интеллекта, не проверяя детали на официальных сайтах.

Советы для российских туристов

Чтобы избежать подобных неприятностей, путешественникам из России стоит учитывать несколько важных моментов:

Проверяйте визовые требования только на официальных ресурсах. Для поездок в США и их территории, включая Пуэрто-Рико, россиянам необходимо оформлять визу категории B1/B2.

Для поездок в США и их территории, включая Пуэрто-Рико, россиянам необходимо оформлять визу категории B1/B2. Уточняйте правила пересадок. Даже если вы летите транзитом через третью страну, у вас могут запросить дополнительные документы.

Даже если вы летите транзитом через третью страну, у вас могут запросить дополнительные документы. Оформляйте страховку. Медицинская помощь за границей стоит дорого, а страховой полис может покрыть не только лечение, но и отмену рейса или задержку багажа.

Медицинская помощь за границей стоит дорого, а страховой полис может покрыть не только лечение, но и отмену рейса или задержку багажа. Сравнивайте источники информации. AI-сервисы удобны, но их данные нужно перепроверять в консульствах, на сайтах посольств или в системах бронирования авиакомпаний.

Что нужно запомнить

История испанцев — не единичный случай, а наглядное предупреждение для всех, кто планирует отдых. Искусственный интеллект может быть полезным помощником, но не заменяет официальные источники информации.

Туристы, доверившиеся ChatGPT, потеряли отпуск, хотя всего один визит на сайт иммиграционных служб мог бы избавить их от проблем. Для российских путешественников главный вывод прост: прежде чем отправляться за границу, убедитесь, что все документы оформлены правильно и проверены через государственные порталы.