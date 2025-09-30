Кошелёк на виду — билет к разорению: вот где деле безопаснее хранить деньги в поездке

Деньги в поездке — одна из главных забот любого туриста. Потеря наличных, кража карты или блокировка счета способны полностью испортить отпуск. Путешественники с опытом знают: лучший способ минимизировать риски — распределить средства по разным местам и в разных валютах. Такой подход помогает чувствовать себя увереннее и оставаться мобильным даже в непредвиденных ситуациях. Подробнее редакции МаниТаймс рассказал путешественник и журналист Игорь Серебряный.

"Не хранить яйца в одной корзине", — отметил путешественник и журналист Игорь Серебряный.

Почему важно делить деньги

Основная идея проста: не складывать все финансы в одном месте. Если украдут сумку или кошелек, у вас должен остаться резерв. Часть денег и карт можно хранить при себе, часть — в отеле, а еще часть — в отдельном кошельке или кармане. Это снижает риск полной потери.

"Часть денег лежат в паспорте, в сумке, а карточки и расходные деньги — в кошельке на поясе", — рассказал журналист Игорь Серебряный.

Такой метод полезен и в быту. Например, отдыхая на пляже, можно взять лишь небольшую сумму, оставив остальное в номере. Если произойдет кража или потеря, все финансы не будут утеряны сразу.

Разные валюты — больше свободы

Еще один совет от опытных путешественников — всегда брать с собой несколько валют. Это снижает риск оказаться в ситуации, когда деньги недоступны или курс становится невыгодным.

"Часть храните в евро, часть в долларах, часть хоть в монгольских тугриках", — добавил Игорь Серебряный.

Разные валюты полезны в странах, где курс может резко меняться или обменные пункты работают нестабильно. Такой запас помогает чувствовать себя спокойнее и уверенно оплачивать нужные услуги.

Советы шаг за шагом: как распределить финансы

Перед поездкой разделите бюджет на три части: текущие расходы, резерв и валютный запас. Используйте несколько кошельков: один — для повседневных покупок, другой — для резервных сумм. Спрячьте наличные в разных местах: внутренний карман одежды, документы, чемодан. Храните часть денег на банковской карте, желательно в разных банках. Возьмите с собой не только основную валюту, но и резервную: евро, доллары, местную.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранить все деньги в одном кошельке.

Последствие: потеря всей суммы при краже.

Альтернатива: распределение по разным местам, использование кошельков-скрыток.

Ошибка: брать с собой только одну валюту.

Последствие: потеря при невыгодном курсе.

Альтернатива: микс евро, долларов и части местной валюты.

Ошибка: полагаться только на одну карту.

Последствие: блокировка или технический сбой оставят без средств.

Альтернатива: минимум две карты из разных банков.

А что если…

Если вы потеряли основной кошелек, но у вас остался резерв в отеле или на другой карте, отпуск продолжится спокойно. В крайнем случае можно воспользоваться системой денежных переводов, например, Western Union или MoneyGram. Поэтому заранее запишите ближайшие пункты обслуживания в стране назначения.

FAQ

Как выбрать валюту для поездки?

Лучше взять доллары и евро — их проще обменять. Добавьте немного местной валюты на мелкие расходы.

Сколько стоит завести вторую карту?

Большинство банков предлагает бесплатные или недорогие варианты. Часто второй счет можно открыть в мобильном приложении.

Что лучше: наличные или карта?

Оптимален баланс. Наличными удобнее рассчитываться на рынках и в такси, картой — в магазинах и отелях.

Мифы и правда

Миф: безопаснее хранить все деньги только на карте.

Правда: блокировка или потеря доступа к интернету лишат вас средств.

Миф: местная валюта всегда надежнее.

Правда: курс может меняться ежедневно, и без доллара или евро вы рискуете переплатить.

Миф: достаточно одного кошелька на поясе.

Правда: лучше распределять средства, иначе кража оставит вас без всего.

3 интересных факта

• В Азии популярны пояса-кошельки с RFID-защитой, которые блокируют сканирование карт.

• В Европе туристы чаще выбирают отельные сейфы, чем хранение наличных при себе.

• Многие путешественники пользуются предоплаченными картами, чтобы ограничить риски.

Исторический контекст