Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:28

Кошелёк на виду — билет к разорению: вот где деле безопаснее хранить деньги в поездке

Журналист Игорь Серебряный рассказал, как делить деньги в путешествии для безопасности

Деньги в поездке — одна из главных забот любого туриста. Потеря наличных, кража карты или блокировка счета способны полностью испортить отпуск. Путешественники с опытом знают: лучший способ минимизировать риски — распределить средства по разным местам и в разных валютах. Такой подход помогает чувствовать себя увереннее и оставаться мобильным даже в непредвиденных ситуациях. Подробнее редакции МаниТаймс рассказал путешественник и журналист Игорь Серебряный.

"Не хранить яйца в одной корзине", — отметил путешественник и журналист Игорь Серебряный.

Почему важно делить деньги

Основная идея проста: не складывать все финансы в одном месте. Если украдут сумку или кошелек, у вас должен остаться резерв. Часть денег и карт можно хранить при себе, часть — в отеле, а еще часть — в отдельном кошельке или кармане. Это снижает риск полной потери.

"Часть денег лежат в паспорте, в сумке, а карточки и расходные деньги — в кошельке на поясе", — рассказал журналист Игорь Серебряный.

Такой метод полезен и в быту. Например, отдыхая на пляже, можно взять лишь небольшую сумму, оставив остальное в номере. Если произойдет кража или потеря, все финансы не будут утеряны сразу.

Разные валюты — больше свободы

Еще один совет от опытных путешественников — всегда брать с собой несколько валют. Это снижает риск оказаться в ситуации, когда деньги недоступны или курс становится невыгодным.

"Часть храните в евро, часть в долларах, часть хоть в монгольских тугриках", — добавил Игорь Серебряный.

Разные валюты полезны в странах, где курс может резко меняться или обменные пункты работают нестабильно. Такой запас помогает чувствовать себя спокойнее и уверенно оплачивать нужные услуги.

Советы шаг за шагом: как распределить финансы

  1. Перед поездкой разделите бюджет на три части: текущие расходы, резерв и валютный запас.

  2. Используйте несколько кошельков: один — для повседневных покупок, другой — для резервных сумм.

  3. Спрячьте наличные в разных местах: внутренний карман одежды, документы, чемодан.

  4. Храните часть денег на банковской карте, желательно в разных банках.

  5. Возьмите с собой не только основную валюту, но и резервную: евро, доллары, местную.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить все деньги в одном кошельке.
    Последствие: потеря всей суммы при краже.
    Альтернатива: распределение по разным местам, использование кошельков-скрыток.

  • Ошибка: брать с собой только одну валюту.
    Последствие: потеря при невыгодном курсе.
    Альтернатива: микс евро, долларов и части местной валюты.

  • Ошибка: полагаться только на одну карту.
    Последствие: блокировка или технический сбой оставят без средств.
    Альтернатива: минимум две карты из разных банков.

А что если…

Если вы потеряли основной кошелек, но у вас остался резерв в отеле или на другой карте, отпуск продолжится спокойно. В крайнем случае можно воспользоваться системой денежных переводов, например, Western Union или MoneyGram. Поэтому заранее запишите ближайшие пункты обслуживания в стране назначения.

FAQ

Как выбрать валюту для поездки?
Лучше взять доллары и евро — их проще обменять. Добавьте немного местной валюты на мелкие расходы.

Сколько стоит завести вторую карту?
Большинство банков предлагает бесплатные или недорогие варианты. Часто второй счет можно открыть в мобильном приложении.

Что лучше: наличные или карта?
Оптимален баланс. Наличными удобнее рассчитываться на рынках и в такси, картой — в магазинах и отелях.

Мифы и правда

  • Миф: безопаснее хранить все деньги только на карте.
    Правда: блокировка или потеря доступа к интернету лишат вас средств.

  • Миф: местная валюта всегда надежнее.
    Правда: курс может меняться ежедневно, и без доллара или евро вы рискуете переплатить.

  • Миф: достаточно одного кошелька на поясе.
    Правда: лучше распределять средства, иначе кража оставит вас без всего.

3 интересных факта

• В Азии популярны пояса-кошельки с RFID-защитой, которые блокируют сканирование карт.
• В Европе туристы чаще выбирают отельные сейфы, чем хранение наличных при себе.
• Многие путешественники пользуются предоплаченными картами, чтобы ограничить риски.

Исторический контекст

  1. В XIX веке состоятельные туристы носили с собой "денежные пояса" из кожи.

  2. В советское время путешественники прятали валюту в подкладках одежды.

  3. Сегодня на смену пришли электронные кошельки и мультивалютные карты.

