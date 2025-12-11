Страховка или долги? Жёсткий выбор, с которым сталкиваются российские туристы в Таиланде

Таиланд остаётся одним из самых желанных зарубежных направлений для россиян, но для многих поездка туда заканчивается не только отдыхом, но и крупными непредвиденными расходами. Об этом напоминает посол России в Таиланде Евгений Томихин, его слова приводит "Комсомольская правда".

Таиланд популярен, но риски недооценивают

По данным на 1 ноября 2025 года королевство посетили 1,63 млн граждан России. Потоки туристов растут, и вместе с ними сохраняется одна и та же проблема, на которую дипломаты обращают внимание из года в год. Томихин отмечает, что значительная часть путешественников по-прежнему выезжает в страну без медицинской страховки для поездок за рубеж.

Именно отсутствие полиса становится одной из главных трудностей, с которыми сталкиваются россияне в случае болезни или травм на отдыхе. Пока всё проходит спокойно, об insurance мало кто вспоминает, но любая авария на дороге, неудачное падение или резкое ухудшение самочувствия быстро превращают отсутствие страховки в серьёзную финансовую проблему. По словам посла, эта ошибка остаётся массовой, несмотря на постоянные предупреждения.

Чем оборачивается поездка без страховки

Томихин подчёркивает, что медицинская помощь для иностранцев в Таиланде стоит дорого. Расходы на лечение и госпитализацию туристам нередко приходится оплачивать сразу и в полном объёме, без отсрочек и рассрочек. Для многих семей такие суммы становятся шоком, особенно если речь идёт о нескольких днях в стационаре или сложных процедурах.

Наличие туристического медицинского полиса, как отмечает дипломат, позволяет переложить эти траты на страховую компанию и избежать тяжёлой финансовой нагрузки. Фактически страховка превращается в фильтр между человеком и больничным счётом: вместо поиска денег в экстренной ситуации оплату берёт на себя страховщик в пределах условий договора. Посол акцентирует, что это не дополнительная опция, а базовый элемент ответственной подготовки к поездке.

Что рекомендует российское посольство

В российском посольстве подчёркивают: оформление страховки нужно воспринимать не как формальность "для галочки", а как обязательную часть планирования отпуска. Речь идёт не только о самом факте наличия полиса, но и о разборе его содержания. Туристам советуют заранее уточнять, покрывает ли документ экстренную помощь, возможную эвакуацию и лечение травм, связанных с активными видами отдыха.

Дипломатические представители призывают учитывать эти требования ещё на этапе покупки тура или билетов. Чем раньше человек проверит условия полиса, тем меньше вероятность, что в стрессовый момент ему придётся разбираться с ограничениями покрытия и суммами выплат. По сути, посольство напоминает: экономия на страховке в Таиланде легко превращается в те самые "большие траты", которых можно было избежать.