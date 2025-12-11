Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Самуи, пляж Корал Коув
Самуи, пляж Корал Коув
© commons.wikimedia.org by Fabio Achilli from Milano, Italy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:57

Страховка или долги? Жёсткий выбор, с которым сталкиваются российские туристы в Таиланде

Посольство РФ рекомендует туристам проверять условия страховки для Таиланда — Томихин

Таиланд остаётся одним из самых желанных зарубежных направлений для россиян, но для многих поездка туда заканчивается не только отдыхом, но и крупными непредвиденными расходами. Об этом напоминает посол России в Таиланде Евгений Томихин, его слова приводит "Комсомольская правда".

Таиланд популярен, но риски недооценивают

По данным на 1 ноября 2025 года королевство посетили 1,63 млн граждан России. Потоки туристов растут, и вместе с ними сохраняется одна и та же проблема, на которую дипломаты обращают внимание из года в год. Томихин отмечает, что значительная часть путешественников по-прежнему выезжает в страну без медицинской страховки для поездок за рубеж.

Именно отсутствие полиса становится одной из главных трудностей, с которыми сталкиваются россияне в случае болезни или травм на отдыхе. Пока всё проходит спокойно, об insurance мало кто вспоминает, но любая авария на дороге, неудачное падение или резкое ухудшение самочувствия быстро превращают отсутствие страховки в серьёзную финансовую проблему. По словам посла, эта ошибка остаётся массовой, несмотря на постоянные предупреждения.

Чем оборачивается поездка без страховки

Томихин подчёркивает, что медицинская помощь для иностранцев в Таиланде стоит дорого. Расходы на лечение и госпитализацию туристам нередко приходится оплачивать сразу и в полном объёме, без отсрочек и рассрочек. Для многих семей такие суммы становятся шоком, особенно если речь идёт о нескольких днях в стационаре или сложных процедурах.

Наличие туристического медицинского полиса, как отмечает дипломат, позволяет переложить эти траты на страховую компанию и избежать тяжёлой финансовой нагрузки. Фактически страховка превращается в фильтр между человеком и больничным счётом: вместо поиска денег в экстренной ситуации оплату берёт на себя страховщик в пределах условий договора. Посол акцентирует, что это не дополнительная опция, а базовый элемент ответственной подготовки к поездке.

Что рекомендует российское посольство

В российском посольстве подчёркивают: оформление страховки нужно воспринимать не как формальность "для галочки", а как обязательную часть планирования отпуска. Речь идёт не только о самом факте наличия полиса, но и о разборе его содержания. Туристам советуют заранее уточнять, покрывает ли документ экстренную помощь, возможную эвакуацию и лечение травм, связанных с активными видами отдыха.

Дипломатические представители призывают учитывать эти требования ещё на этапе покупки тура или билетов. Чем раньше человек проверит условия полиса, тем меньше вероятность, что в стрессовый момент ему придётся разбираться с ограничениями покрытия и суммами выплат. По сути, посольство напоминает: экономия на страховке в Таиланде легко превращается в те самые "большие траты", которых можно было избежать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китайские туристы массово едут в Приморье через Мишань — АиФ сегодня в 9:16
Китайцы голосуют рублём: новый маршрут в Россию оказался выгоднее и интереснее старого

Китайские туристы меняют привычные маршруты в Россию, открывая для себя Приморье через новый безвизовый коридор, а погранслужбы спешат подстроиться под поток.

Читать полностью » Пассажиры могут вернуть стоимость билета при задержке поезда, включая невозвратные — Т-Блог сегодня в 0:52
Задержка поезда обернулась неожиданной выгодой: пассажиры рассказывают, как получают компенсацию

Что делать, если поезд задерживается, какие выплаты положены пассажиру и как правильно оформить возврат или компенсацию — разбираем все варианты действий.

Читать полностью » Замки Мир и Несвиж названы популярными зимними объектами — Гажиенко вчера в 22:56
От серных бань Тбилиси до замков Белоруссии: куда улетают те, кто не хочет тратить зиму на документы

Зимний отдых за границей возможен без визы и долгих перелётов. Эксперты рассказали, какие направления подходят для коротких путешествий и где зимой особенно комфортно.

Читать полностью » Сан-Франциско, Берлин и Амстердам считаются лучшими городами для путешествий в одиночку — гиды вчера в 18:16
Эти города покоряют соло-туристов с первых минут: многие даже не ожидали такого эффекта путешествия

Соло-путешествия становятся всё популярнее, а пять мировых городов уверенно возглавляют списки направлений, где удобно, безопасно и насыщенно путешествовать одному.

Читать полностью » Российские конфеты признаны самыми удачными подарками за границу — Артур Мурадян вчера в 17:14
Чёрная икра и матрёшка снова в моде: старые подарки играют по-новому

Почему конфеты, чёрная икра и матрёшки остаются самыми понятными и желанными подарками из России для иностранных партнёров и друзей.

Читать полностью » Погодные риски на высотах Эльбруса признаны причиной происшествий — Минэкономразвития вчера в 16:56
Температура −20 и ветер, который сбивает с ног: почему новые ограничения на Эльбрусе стали неизбежными

Новые правила восхождения на Эльбрус меняют привычный порядок подъёмов и делают высоты свыше 4000 метров доступными только организованным группам. Как это повлияет на туристов и безопасность маршрутов?

Читать полностью » Посольство предупредило о высоких ценах на медпомощь в Таиланде — Евгений Томихин вчера в 15:58
Таиланд стал ловушкой для экономных туристов: без страховки можно остаться ни с деньгами, ни с визой

Посол России в Таиланде рассказал, почему отсутствие медицинской страховки может стать ошибкой для туристов. В Таиланде высокие медицинские расходы.

Читать полностью » Аэропорт Дон Муанг задержал туристку за нарушение финансовых правил — ТАСС вчера в 15:58
Въезд в Таиланд превращается в лотерею: даже 20 тысяч батов не спасли европейку от депортации

Европейская туристка столкнулась с депортацией из-за неправильно заполненных форм и нехватки средств при въезде в Таиланд, несмотря на опыт предыдущих поездок.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Более 200 домов в Ключах замерзают без электричества — Россети Урал
Красота и здоровье
Анализ крови может заменить сложную диагностику остеопороза — URA.Ru
ДФО
Рост болезней легких на 64% зафиксировали медики в Приморье — Слепченко
Авто и мото
Сахалинская таможня зафиксировала рекордный импорт авто в октябре — Банк России
Туризм
Цены на перелеты к Байкалу выросли на 64% за зиму — Купибилет
Красота и здоровье
Алкоголь ожирение и диабет стали основными причинами цирроза в РФ — Чернышова
Авто и мото
Питомцы используют поклоны для общения с человеком — зоопсихологи
Садоводство
Хвойная мульча помогает удерживать влагу и снижает риск грибка — рекомендации дачникам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet