WB Travel зовёт скидками, а возвраты возвращают к менеджеру: где маркетплейс силён, а где бессилен
Партнёрство Fun&Sun с маркетплейсом Wildberries стало одной из самых обсуждаемых тем в профессиональных туристических сообществах. Канал "Крыша ТурДома" собрал почти 250 комментариев всего за пару дней, а в чате "Курилка ТурДома 2.0" дискуссия продолжается до сих пор.
Интересно, что опасения по поводу "оттока клиентов" у большинства турагентов практически отсутствуют. Если и звучали реплики в духе "туроператор пытается забрать у нас бизнес", то их можно пересчитать по пальцам. Гораздо чаще высказывается мнение: маркетплейсы уже стали частью реальности, и туррозница должна не сопротивляться, а адаптироваться.
Почему турагенты спокойны
Основная масса специалистов уверена: на площадке WB Travel будут пользоваться спросом преимущественно стандартные пакетные туры с чартерной перевозкой, особенно бюджетные. А именно в этой нише турагентам давно приходится конкурировать и с онлайн-платформами туроператоров, и с банковскими маркетплейсами, и с ОТА-сервисами.
"Как турагент с 20-летним стажем, я прекрасно отношусь к этой новости! Скорее бы все любители скидок и кешбэка перекочевали в "Дикие Ягоды”, чтобы мы не тратили время на такую клиентуру", — сказал один из участников обсуждения.
"Wildberries и подобные площадки страшны тем турагентам, которым, кроме скидки, предложить клиенту нечего", — добавил другой собеседник.
Здесь же многие указывают: маркетплейс выигрывает в "штатных" условиях — пока всё идёт по плану. Но как только возникают нестандартные ситуации — перенос рейса, смена отеля, аннуляция тура и возвраты денег — без живого специалиста не обойтись.
Уроки истории
Хотя турагенты пока уверены в прочности своих позиций, полностью сбрасывать со счетов маркетплейсы не стоит. Достаточно вспомнить, как 15-20 лет назад авиакассы скептически смотрели на онлайн-продажи билетов. Сегодня же подавляющее большинство авиаперевозок бронируется именно через интернет, а привычные "кассы" ушли в прошлое.
Что уже сделал Wildberries
На сайте Wildberries уже можно найти туристические услуги и туры в формате white label. При этом сам маркетплейс официально остаётся лишь информационной площадкой: ни в реестре туроператоров, ни в списках турагентов юрлица Wildberries нет.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Удобство онлайн-бронирования
|Отсутствие персональной поддержки
|Возможность кешбэка и скидок
|Проблемы при отменах и переносах
|Широкая аудитория маркетплейса
|Риск ценовой конкуренции
|Привлечение новой клиентуры
|Отсутствие статуса туроператора/турагента
Сравнение: турагент vs маркетплейс
|Критерий
|Турагент
|Wildberries
|Поддержка при форс-мажоре
|Есть личный менеджер
|Ограничена
|Персональный подбор
|Индивидуальный подход
|Стандартные пакеты
|Юридическая ответственность
|По закону о туризме
|Не числится в реестре
|Финансовые гарантии
|Да
|Нет
Советы шаг за шагом
- Если для вас важна цена и кешбэк — попробуйте онлайн-площадки.
- Если цените безопасность и поддержку — выбирайте турагента.
- При бронировании тура уточняйте условия возврата и ФПР.
- Сравнивайте предложения нескольких каналов — нередко агент предложит более гибкий вариант.
Мифы и правда
- Миф: маркетплейсы полностью заменят турагентов.
- Правда: в сложных ситуациях онлайн-сервис не справится без живого посредника.
- Миф: у WB есть лицензия туроператора.
- Правда: в реестрах юрлица Wildberries нет.
FAQ
Как выбрать между турагентом и маркетплейсом?
Сравните свои приоритеты: если нужна поддержка и гибкость — турагент; если цена и кешбэк — WB Travel.
Сколько стоят туры на Wildberries?
Чаще всего это бюджетные пакетные предложения с чартером.
Что лучше при нестандартной ситуации?
Только турагент поможет оперативно урегулировать перенос рейса или возврат денег.
Исторический контекст
- Появление онлайн-бронирования авиабилетов в 2000-х.
- Расцвет ОТА (Booking, Aviasales) в 2010-х.
- Выход маркетплейсов на рынок туризма в 2020-х.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: бронировать через маркетплейс без чтения условий.
- Последствие: сложности с возвратом и компенсацией.
- Альтернатива: обратиться к турагенту с прозрачным договором.
А что если…
А что если маркетплейсы начнут нанимать специалистов и давать реальную поддержку? Тогда конкуренция станет серьёзнее, а турагентам придётся искать новые форматы работы с клиентами.
В завершение отметим три любопытных факта:
- В России маркетплейсы всё чаще запускают travel-направления.
- Многие турагенты сами используют WB как дополнительный канал продаж.
- В Европе маркетплейсы в туризме пока развиваются медленнее, чем в РФ.
