Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пункт Wildberries
Пункт Wildberries
© Openverse by RG72 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована вчера в 23:32

WB Travel зовёт скидками, а возвраты возвращают к менеджеру: где маркетплейс силён, а где бессилен

Турагентства не опасаются ухода клиентов из-за запуска WB Travel — обсуждение в ТурДоме

Партнёрство Fun&Sun с маркетплейсом Wildberries стало одной из самых обсуждаемых тем в профессиональных туристических сообществах. Канал "Крыша ТурДома" собрал почти 250 комментариев всего за пару дней, а в чате "Курилка ТурДома 2.0" дискуссия продолжается до сих пор.

Интересно, что опасения по поводу "оттока клиентов" у большинства турагентов практически отсутствуют. Если и звучали реплики в духе "туроператор пытается забрать у нас бизнес", то их можно пересчитать по пальцам. Гораздо чаще высказывается мнение: маркетплейсы уже стали частью реальности, и туррозница должна не сопротивляться, а адаптироваться.

Почему турагенты спокойны

Основная масса специалистов уверена: на площадке WB Travel будут пользоваться спросом преимущественно стандартные пакетные туры с чартерной перевозкой, особенно бюджетные. А именно в этой нише турагентам давно приходится конкурировать и с онлайн-платформами туроператоров, и с банковскими маркетплейсами, и с ОТА-сервисами.

"Как турагент с 20-летним стажем, я прекрасно отношусь к этой новости! Скорее бы все любители скидок и кешбэка перекочевали в "Дикие Ягоды”, чтобы мы не тратили время на такую клиентуру", — сказал один из участников обсуждения.

"Wildberries и подобные площадки страшны тем турагентам, которым, кроме скидки, предложить клиенту нечего", — добавил другой собеседник.

Здесь же многие указывают: маркетплейс выигрывает в "штатных" условиях — пока всё идёт по плану. Но как только возникают нестандартные ситуации — перенос рейса, смена отеля, аннуляция тура и возвраты денег — без живого специалиста не обойтись.

Уроки истории

Хотя турагенты пока уверены в прочности своих позиций, полностью сбрасывать со счетов маркетплейсы не стоит. Достаточно вспомнить, как 15-20 лет назад авиакассы скептически смотрели на онлайн-продажи билетов. Сегодня же подавляющее большинство авиаперевозок бронируется именно через интернет, а привычные "кассы" ушли в прошлое.

Что уже сделал Wildberries

На сайте Wildberries уже можно найти туристические услуги и туры в формате white label. При этом сам маркетплейс официально остаётся лишь информационной площадкой: ни в реестре туроператоров, ни в списках турагентов юрлица Wildberries нет.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Удобство онлайн-бронирования Отсутствие персональной поддержки
Возможность кешбэка и скидок Проблемы при отменах и переносах
Широкая аудитория маркетплейса Риск ценовой конкуренции
Привлечение новой клиентуры Отсутствие статуса туроператора/турагента

Сравнение: турагент vs маркетплейс

Критерий Турагент Wildberries
Поддержка при форс-мажоре Есть личный менеджер Ограничена
Персональный подбор Индивидуальный подход Стандартные пакеты
Юридическая ответственность По закону о туризме Не числится в реестре
Финансовые гарантии Да Нет

Советы шаг за шагом

  1. Если для вас важна цена и кешбэк — попробуйте онлайн-площадки.
  2. Если цените безопасность и поддержку — выбирайте турагента.
  3. При бронировании тура уточняйте условия возврата и ФПР.
  4. Сравнивайте предложения нескольких каналов — нередко агент предложит более гибкий вариант.

Мифы и правда

  • Миф: маркетплейсы полностью заменят турагентов.
  • Правда: в сложных ситуациях онлайн-сервис не справится без живого посредника.
  • Миф: у WB есть лицензия туроператора.
  • Правда: в реестрах юрлица Wildberries нет.

FAQ

Как выбрать между турагентом и маркетплейсом?
Сравните свои приоритеты: если нужна поддержка и гибкость — турагент; если цена и кешбэк — WB Travel.

Сколько стоят туры на Wildberries?
Чаще всего это бюджетные пакетные предложения с чартером.

Что лучше при нестандартной ситуации?
Только турагент поможет оперативно урегулировать перенос рейса или возврат денег.

Исторический контекст

  1. Появление онлайн-бронирования авиабилетов в 2000-х.
  2. Расцвет ОТА (Booking, Aviasales) в 2010-х.
  3. Выход маркетплейсов на рынок туризма в 2020-х.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать через маркетплейс без чтения условий.
  • Последствие: сложности с возвратом и компенсацией.
  • Альтернатива: обратиться к турагенту с прозрачным договором.

А что если…

А что если маркетплейсы начнут нанимать специалистов и давать реальную поддержку? Тогда конкуренция станет серьёзнее, а турагентам придётся искать новые форматы работы с клиентами.

В завершение отметим три любопытных факта:

  1. В России маркетплейсы всё чаще запускают travel-направления.
  2. Многие турагенты сами используют WB как дополнительный канал продаж.
  3. В Европе маркетплейсы в туризме пока развиваются медленнее, чем в РФ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вологда за один день: кремль, музеи и набережная вчера в 19:48

Кремль без стен и царь, сбежавший из-за кирпича: легенды Вологды удивляют сильнее Москвы

Кремль без стен, мастер-классы по кружеву, музей детства и колокольня с курантами: собираем маршрут по Вологде, чтобы за один день увидеть главное и почувствовать город.

Читать полностью » Отельеры Москвы и Петербурга пожаловались на сбои при постановке туристов на учёт в МВД вчера в 19:17

Электронная система не узнаёт паспорта и адреса: где гостиницы снова таскают бумаги в МВД, чтобы поставить туриста на учёт

Отели жалуются на сбои при постановке туристов на учёт через Госуслуги: система глючит, МВД задерживает обработку, а бумажные уведомления нередко не принимают.

Читать полностью » Пляж Аммудара под Ираклионом получил Голубой флаг за чистоту и комфорт 15.09.2025 в 18:39

Осенний Крит раскрывает тайны, которых не видно летом

Осень — время мягкого солнца и тишины на Крите. Узнайте, почему Ираклион становится гастрономическим раем и подходит для идеального отдыха в сентябре.

Читать полностью » Посол Сербии Момчило Бабич: до 2027 года визы для россиян вводить не планируют вчера в 17:11

"Визы для русских" могут стать рубежом: выдержит ли Сербия давление ЕС

Сербия сохраняет безвизовый режим для россиян, несмотря на давление ЕС. Узнайте, как избежать визовых ошибок и сохранить стратегические связи.

Читать полностью » Билеты из Краснодара в Стамбул в октябре стоят на четверть дороже, чем из Сочи вчера в 16:56

Краснодар против Сочи: где билеты в Стамбул осенью бьют по кошельку сильнее

Осенние каникулы — время семейных поездок в Стамбул. Эксперты объясняют, почему рейсы из Краснодара дороже, чем из Сочи, на 25%. Узнайте, как найти выгодные билеты и сэкономить на перелете, даже если даты фиксированы.

Читать полностью » Сергей Назаров: безвиз с КНР не приведёт к катастрофе для российских туроператоров вчера в 15:22

Безвиз — и без работы? Китай выходит на рынок, и туроператоры уже бьют тревогу

Безвиз с Китаем обострил конкуренцию: российские туроператоры ждут новых игроков, готовых снижать цены и бороться за клиентов.

Читать полностью » Греция заблокировала инициативу ЕС о новых визовых ограничениях для россиян вчера в 15:06

Греция ставит крест на визовых барьерах: туризм оказался важнее политики

Греция объявила о блокировке новых визовых ограничений для россиян. Это поможет не только туризму, но и экономике страны. Узнайте все секреты!

Читать полностью » Петербуржец назвал минусы отдыха в Горном Алтае: дорогие отели и тараканы в номерах вчера в 14:19

Туризм на контрастах: небесная красота и земные неудобства Алтая

Турист из Петербурга рассказал о неприглядных сторонах отдыха на Алтае: высокие цены, плохой сервис. Стоит ли ехать, несмотря на красоту природы?

Читать полностью »

Новости
Еда

Куриные ножки в соево-медовом соусе получаются хрустящими
Спорт и фитнес

Исследователи подтвердили влияние диеты на сон и уровень стресса
Культура и шоу-бизнес

В Париже из Национального музея естественной истории похитили золотые самородки на 600 тысяч евро
Дом

Специалисты по безопасности: отсутствие освещения у входа делает жильё уязвимым для взлома
Еда

Специалисты объяснили, что такое резистентный крахмал и чем он полезен для кишечника
Авто и мото

Алкотестер показал опьянение у трезвого водителя: параметры влияния по данным ГИБДД
Спорт и фитнес

Тренер Дженнифер Риццуто назвала четыре базовых упражнения с эспандером для верхней части тела
Наука

Гены устойчивости к антибиотикам найдены в ДНК из пещеры Инёню возрастом 5000 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet