WB Travel зовёт скидками, а возвраты возвращают к менеджеру: где маркетплейс силён, а где бессилен

Партнёрство Fun&Sun с маркетплейсом Wildberries стало одной из самых обсуждаемых тем в профессиональных туристических сообществах. Канал "Крыша ТурДома" собрал почти 250 комментариев всего за пару дней, а в чате "Курилка ТурДома 2.0" дискуссия продолжается до сих пор.

Интересно, что опасения по поводу "оттока клиентов" у большинства турагентов практически отсутствуют. Если и звучали реплики в духе "туроператор пытается забрать у нас бизнес", то их можно пересчитать по пальцам. Гораздо чаще высказывается мнение: маркетплейсы уже стали частью реальности, и туррозница должна не сопротивляться, а адаптироваться.

Почему турагенты спокойны

Основная масса специалистов уверена: на площадке WB Travel будут пользоваться спросом преимущественно стандартные пакетные туры с чартерной перевозкой, особенно бюджетные. А именно в этой нише турагентам давно приходится конкурировать и с онлайн-платформами туроператоров, и с банковскими маркетплейсами, и с ОТА-сервисами.

"Как турагент с 20-летним стажем, я прекрасно отношусь к этой новости! Скорее бы все любители скидок и кешбэка перекочевали в "Дикие Ягоды”, чтобы мы не тратили время на такую клиентуру", — сказал один из участников обсуждения.

"Wildberries и подобные площадки страшны тем турагентам, которым, кроме скидки, предложить клиенту нечего", — добавил другой собеседник.

Здесь же многие указывают: маркетплейс выигрывает в "штатных" условиях — пока всё идёт по плану. Но как только возникают нестандартные ситуации — перенос рейса, смена отеля, аннуляция тура и возвраты денег — без живого специалиста не обойтись.

Уроки истории

Хотя турагенты пока уверены в прочности своих позиций, полностью сбрасывать со счетов маркетплейсы не стоит. Достаточно вспомнить, как 15-20 лет назад авиакассы скептически смотрели на онлайн-продажи билетов. Сегодня же подавляющее большинство авиаперевозок бронируется именно через интернет, а привычные "кассы" ушли в прошлое.

Что уже сделал Wildberries

На сайте Wildberries уже можно найти туристические услуги и туры в формате white label. При этом сам маркетплейс официально остаётся лишь информационной площадкой: ни в реестре туроператоров, ни в списках турагентов юрлица Wildberries нет.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Удобство онлайн-бронирования Отсутствие персональной поддержки Возможность кешбэка и скидок Проблемы при отменах и переносах Широкая аудитория маркетплейса Риск ценовой конкуренции Привлечение новой клиентуры Отсутствие статуса туроператора/турагента

Сравнение: турагент vs маркетплейс

Критерий Турагент Wildberries Поддержка при форс-мажоре Есть личный менеджер Ограничена Персональный подбор Индивидуальный подход Стандартные пакеты Юридическая ответственность По закону о туризме Не числится в реестре Финансовые гарантии Да Нет

Советы шаг за шагом

Если для вас важна цена и кешбэк — попробуйте онлайн-площадки. Если цените безопасность и поддержку — выбирайте турагента. При бронировании тура уточняйте условия возврата и ФПР. Сравнивайте предложения нескольких каналов — нередко агент предложит более гибкий вариант.

Мифы и правда

Миф: маркетплейсы полностью заменят турагентов.

Правда: в сложных ситуациях онлайн-сервис не справится без живого посредника.

Миф: у WB есть лицензия туроператора.

Правда: в реестрах юрлица Wildberries нет.

FAQ

Как выбрать между турагентом и маркетплейсом?

Сравните свои приоритеты: если нужна поддержка и гибкость — турагент; если цена и кешбэк — WB Travel.

Сколько стоят туры на Wildberries?

Чаще всего это бюджетные пакетные предложения с чартером.

Что лучше при нестандартной ситуации?

Только турагент поможет оперативно урегулировать перенос рейса или возврат денег.

Исторический контекст

Появление онлайн-бронирования авиабилетов в 2000-х. Расцвет ОТА (Booking, Aviasales) в 2010-х. Выход маркетплейсов на рынок туризма в 2020-х.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать через маркетплейс без чтения условий.

Последствие: сложности с возвратом и компенсацией.

Альтернатива: обратиться к турагенту с прозрачным договором.

А что если…

А что если маркетплейсы начнут нанимать специалистов и давать реальную поддержку? Тогда конкуренция станет серьёзнее, а турагентам придётся искать новые форматы работы с клиентами.

В завершение отметим три любопытных факта: