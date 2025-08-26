За что теперь отвечает турагент: новые обязанности в договоре с туристами
В России готовятся поправки к закону "Об основах туристской деятельности", которые должны более чётко разграничить ответственность туроператоров и турагентов.
Почему возникла необходимость в поправках
В последнее время участились случаи, когда турагент:
- заключал договоры с туристами,
- получал от них оплату,
- но не уведомлял туроператора и не перечислял ему деньги.
В итоге туристы оставались без услуг и без денег, а туроператоры, даже не зная о сделках, вынуждены были возвращать средства.
Юрист АТА Мария Чапиковская напоминает, что подобная практика сложилась после решения Верховного суда РФ:
"Неперечисление средств турагентом туроператору не освобождает туроператора от обязанности вернуть туристу оплаченные им деньги".
Что предлагают новые поправки
По словам Георгия Мохова, основателя юрагентства "Персона Грата" и вице-президента РСТ:
"Законопроектом вводится прямое указание на то, что ответственность туроператора наступает только после полной оплаты со стороны турагента. Сейчас такого указания в законе нет".
Кроме того, в документ добавляется положение о разграничении ответственности туроператора и третьих лиц — авиакомпаний, гостиниц и других поставщиков услуг. Но, как отмечает Мохов, принципиально это мало что изменит:
"Организатор путешествий по смыслу своей деятельности несет ответственность за тех, кого он привлекает для оказания отдельных услуг".
Вопросы, которые остаются
Президент РСТ Илья Уманский считает, что формулировки нужно доработать:
"Если не переименовать конкретных участников рынка — перевозчиков и так далее, кажется, что судебная практика не изменится".
Какие обязанности появятся у турагентов
Ранее турагент был ответственен в основном за достоверность информации о турпродукте на стадии заключения договора. Теперь список обязанностей расширяется. По словам Марии Чапиковской, он включает:
- предоставление полной информации о турпродукте;
- перечисление средств туроператору;
- согласование с ним условий тура;
- обязательное уведомление о заключении договора.
