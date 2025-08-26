Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

За что теперь отвечает турагент: новые обязанности в договоре с туристами

В России подготовили поправки к закону о туризме для разграничения ответственности операторов и агентов

В России готовятся поправки к закону "Об основах туристской деятельности", которые должны более чётко разграничить ответственность туроператоров и турагентов.

Почему возникла необходимость в поправках
В последнее время участились случаи, когда турагент:

  • заключал договоры с туристами,
  • получал от них оплату,
  • но не уведомлял туроператора и не перечислял ему деньги.

В итоге туристы оставались без услуг и без денег, а туроператоры, даже не зная о сделках, вынуждены были возвращать средства.

Юрист АТА Мария Чапиковская напоминает, что подобная практика сложилась после решения Верховного суда РФ:

"Неперечисление средств турагентом туроператору не освобождает туроператора от обязанности вернуть туристу оплаченные им деньги".

Что предлагают новые поправки
По словам Георгия Мохова, основателя юр­агентства "Персона Грата" и вице-президента РСТ:

"Законопроектом вводится прямое указание на то, что ответственность туроператора наступает только после полной оплаты со стороны турагента. Сейчас такого указания в законе нет".

Кроме того, в документ добавляется положение о разграничении ответственности туроператора и третьих лиц — авиакомпаний, гостиниц и других поставщиков услуг. Но, как отмечает Мохов, принципиально это мало что изменит:

"Организатор путешествий по смыслу своей деятельности несет ответственность за тех, кого он привлекает для оказания отдельных услуг".

Вопросы, которые остаются
Президент РСТ Илья Уманский считает, что формулировки нужно доработать:

"Если не переименовать конкретных участников рынка — перевозчиков и так далее, кажется, что судебная практика не изменится".

Какие обязанности появятся у турагентов
Ранее турагент был ответственен в основном за достоверность информации о турпродукте на стадии заключения договора. Теперь список обязанностей расширяется. По словам Марии Чапиковской, он включает:

  • предоставление полной информации о турпродукте;
  • перечисление средств туроператору;
  • согласование с ним условий тура;
  • обязательное уведомление о заключении договора.

