Болезнь сорвала отпуск: суд встал на сторону российской путешественницы
Жительница России планировала отдых в эмирате Аджман, но поездка обернулась судебным разбирательством. Туристка приобрела путёвку и страховку от невыезда на сумму 255 тыс. руб., однако из-за проблем со здоровьем не смогла отправиться в путешествие.
Как всё произошло
Ольга забронировала отдых на 20-29 октября 2024 года для себя и ещё одного туриста. Но за месяц до вылета её госпитализировали, а врачи выдали справку с противопоказаниями к авиаперелётам.
Женщина уведомила турагента и потребовала вернуть деньги.
-
Туроператор отказал, объяснив: второй участник поездки от тура не отказался, а значит аннулировать заявку нельзя.
-
Страховая компания также отказала, указав, что её полис покрывает только отказ от поездки по причине COVID-19, но не иные медицинские противопоказания.
Позиция суда
Верхнесалдинский районный суд согласился с доводами страховой компании: полис действительно не предусматривал подобных случаев.
Однако у туроператора возникли претензии:
-
согласно закону "О защите прав потребителей", клиент вправе отказаться от поездки, оплатив фактически понесённые расходы;
-
туроператор обязан предоставить расчёт этих расходов, но не сделал этого ни туристке, ни суду.
Итог
Суд постановил взыскать с туроператора:
-
половину стоимости путёвки,
-
штраф,
-
компенсацию морального вреда.
Общая сумма составила 198 750 руб. Решение пока не вступило в законную силу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru