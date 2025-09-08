Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паспорт на чемодане
© freepik.com by ededchechine is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Болезнь сорвала отпуск: суд встал на сторону российской путешественницы

Туристка не смогла вылететь в ОАЭ по медицинским причинам и отсудила деньги у туроператора

Жительница России планировала отдых в эмирате Аджман, но поездка обернулась судебным разбирательством. Туристка приобрела путёвку и страховку от невыезда на сумму 255 тыс. руб., однако из-за проблем со здоровьем не смогла отправиться в путешествие.

Как всё произошло

Ольга забронировала отдых на 20-29 октября 2024 года для себя и ещё одного туриста. Но за месяц до вылета её госпитализировали, а врачи выдали справку с противопоказаниями к авиаперелётам.

Женщина уведомила турагента и потребовала вернуть деньги.

  • Туроператор отказал, объяснив: второй участник поездки от тура не отказался, а значит аннулировать заявку нельзя.

  • Страховая компания также отказала, указав, что её полис покрывает только отказ от поездки по причине COVID-19, но не иные медицинские противопоказания.

Позиция суда

Верхнесалдинский районный суд согласился с доводами страховой компании: полис действительно не предусматривал подобных случаев.

Однако у туроператора возникли претензии:

  • согласно закону "О защите прав потребителей", клиент вправе отказаться от поездки, оплатив фактически понесённые расходы;

  • туроператор обязан предоставить расчёт этих расходов, но не сделал этого ни туристке, ни суду.

Итог

Суд постановил взыскать с туроператора:

  • половину стоимости путёвки,

  • штраф,

  • компенсацию морального вреда.

Общая сумма составила 198 750 руб. Решение пока не вступило в законную силу.

