Олег Белов Опубликована сегодня в 23:24

Задержался рейс? Теперь это не проблема — туристам впервые начнут платить за сбои в полётах

В России запустили страхование задержек и отмен чартерных перелётов для путешественников

Впервые российские туристы смогут получить компенсацию за задержку или отмену чартерных рейсов, потерю стыковок и другие транспортные неполадки во время путешествия. Теперь такие случаи официально включены в страховое покрытие — это значимый шаг для всей туристической отрасли.

Новые возможности для путешественников

Ранее компенсация за сбои в чартерных перелётах отсутствовала: классические полисы распространялись только на регулярные рейсы. Теперь турист может получить выплату, если рейс или поездка задерживаются, отменяются, совершают вынужденную посадку, а также если он теряет стыковку или багаж.

Такие меры особенно актуальны на фоне сбоев в авиасообщении и непредсказуемых задержек, связанных с ограничениями на полёты. Ранее турист, купивший пакетный тур с чартерным перелётом, при отмене рейса оставался без компенсации.

"Мы создали программу логистического страхования с покрытием задержек, отмен и других рисков, включая чартерные рейсы. Ведь из-за перебоев одинаково страдают все пассажиры", — отметила директор филиала страхования Юлия Алчеева.

Как это работает

Программа распространяется не только на авиаперелёты, но и на железнодорожные и паромные маршруты. Она предусматривает моментальные выплаты без необходимости собирать справки или подтверждения: система автоматически проверяет факт задержки или отмены и перечисляет компенсацию.

"Клиент заполняет форму на сайте, указывает тип происшествия, а система автоматически проверяет данные и производит выплату", — пояснила Юлия Алчеева.

Что входит в страховое покрытие

1. Задержки и отмены рейсов

• задержка рейса или парома более чем на 3 часа — выплата 5 000 рублей;
• отмена рейса, поезда или парома — 5 000 рублей;
• пропуск стыковочного рейса из-за задержки предыдущего — 5 000 рублей;
• вынужденная посадка в другом аэропорту — 5 000 рублей.

Общая страховая сумма на одну поездку — до 20 000 рублей. Эти средства помогают частично компенсировать расходы на новые билеты или питание в аэропорту.

2. Багаж и спортивное снаряжение

Страховка действует на весь маршрут — туда и обратно, включая стыковки. Покрываются случаи утраты, повреждения или задержки багажа более чем на три часа. Для спортивного инвентаря действует отдельный лимит — до 200 000 рублей. Это важно для тех, кто путешествует с лыжами, сноубордами или дайвинг-снаряжением.

3. Поездки с животными

В полис включён и риск гибели питомца во время путешествия — как при перевозке, так и в течение поездки. Страховая сумма — до 15 000 рублей.

Когда страховка может пригодиться

  1. Задержка чартерного рейса. Вылет из Москвы откладывается на 5 часов — турист получает компенсацию 5 000 рублей.

  2. Потеря стыковки. Из-за задержки предыдущего рейса человек не успевает на поезд — страховка компенсирует часть затрат.

  3. Повреждённый багаж. При посадке за границей выясняется, что сумка со спортивным снаряжением испорчена — компенсация выплачивается отдельно от основного лимита.

Дополнительная защита

Для тех, кто хочет более широкий набор гарантий, существует расширенная версия программы, куда входит и защита на случай неполучения отельных услуг. Она помогает, если в отеле не оказывается свободных номеров или условия проживания не соответствуют заявленным.

При этом новая система не заменяет медицинские и "антивыездные" полисы, а дополняет их, закрывая именно логистические риски.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать только на медицинскую страховку.
Последствие: при отмене рейса турист не получает ничего.
Альтернатива: комбинировать медицинский полис с логистическим страхованием — это создаёт комплексную защиту.

Что делать при задержке рейса

  1. Проверить, входит ли рейс в условия полиса.

  2. Зайти на сайт страховой компании.

  3. Ввести номер рейса и выбрать тип происшествия.

  4. Дождаться автоматической проверки и зачисления компенсации.

Процесс занимает всего несколько минут и не требует бумажных документов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Покрывает чартерные, железнодорожные и паромные поездки Небольшой лимит выплат
Выплаты автоматически и без справок Не включает редкие риски, например несчастные случаи
Можно оформить онлайн Пока не у всех туроператоров предусмотрено включение в пакет

Частые вопросы

Как оформить страховку?
Онлайн или через турагентство.

Нужны ли документы для получения выплаты?
Нет, система проверяет данные автоматически.

Сколько стоит полис?
Стоимость зависит от направления и длительности поездки.

Можно ли застраховать поездку с животным?
Да, полис предусматривает отдельное покрытие для питомцев.

Если рейс отменили из-за погодных условий или ограничений?
Это признаётся страховым случаем, и турист получает компенсацию.

Мифы и правда

Миф: чартерные рейсы не страхуются.
Правда: теперь они входят в покрытие.

Миф: выплаты занимают недели.
Правда: средства перечисляются сразу после подтверждения события.

Миф: логистическое страхование заменяет медицинское.
Правда: это дополнительная защита, а не замена.

Исторический контекст

До недавнего времени страхование в туризме сводилось к медицинским и выездным рискам. Однако частые отмены рейсов, перебои в работе аэропортов и рост числа мультимодальных путешествий сделали очевидной необходимость в отдельной защите логистических рисков. Новые программы стали первым системным решением этой проблемы.

Три интересных факта

  1. Теперь чартерные перелёты в России страхуются наравне с регулярными.

  2. Выплаты происходят автоматически, без участия сотрудников.

  3. Полис охватывает разные виды транспорта — самолёт, поезд, паром — в одной поездке.

Новая форма страхования стала важным шагом к тому, чтобы путешествия по России и за рубежом были более предсказуемыми и спокойными.

