Задержался рейс? Теперь это не проблема — туристам впервые начнут платить за сбои в полётах
Впервые российские туристы смогут получить компенсацию за задержку или отмену чартерных рейсов, потерю стыковок и другие транспортные неполадки во время путешествия. Теперь такие случаи официально включены в страховое покрытие — это значимый шаг для всей туристической отрасли.
Новые возможности для путешественников
Ранее компенсация за сбои в чартерных перелётах отсутствовала: классические полисы распространялись только на регулярные рейсы. Теперь турист может получить выплату, если рейс или поездка задерживаются, отменяются, совершают вынужденную посадку, а также если он теряет стыковку или багаж.
Такие меры особенно актуальны на фоне сбоев в авиасообщении и непредсказуемых задержек, связанных с ограничениями на полёты. Ранее турист, купивший пакетный тур с чартерным перелётом, при отмене рейса оставался без компенсации.
"Мы создали программу логистического страхования с покрытием задержек, отмен и других рисков, включая чартерные рейсы. Ведь из-за перебоев одинаково страдают все пассажиры", — отметила директор филиала страхования Юлия Алчеева.
Как это работает
Программа распространяется не только на авиаперелёты, но и на железнодорожные и паромные маршруты. Она предусматривает моментальные выплаты без необходимости собирать справки или подтверждения: система автоматически проверяет факт задержки или отмены и перечисляет компенсацию.
"Клиент заполняет форму на сайте, указывает тип происшествия, а система автоматически проверяет данные и производит выплату", — пояснила Юлия Алчеева.
Что входит в страховое покрытие
1. Задержки и отмены рейсов
• задержка рейса или парома более чем на 3 часа — выплата 5 000 рублей;
• отмена рейса, поезда или парома — 5 000 рублей;
• пропуск стыковочного рейса из-за задержки предыдущего — 5 000 рублей;
• вынужденная посадка в другом аэропорту — 5 000 рублей.
Общая страховая сумма на одну поездку — до 20 000 рублей. Эти средства помогают частично компенсировать расходы на новые билеты или питание в аэропорту.
2. Багаж и спортивное снаряжение
Страховка действует на весь маршрут — туда и обратно, включая стыковки. Покрываются случаи утраты, повреждения или задержки багажа более чем на три часа. Для спортивного инвентаря действует отдельный лимит — до 200 000 рублей. Это важно для тех, кто путешествует с лыжами, сноубордами или дайвинг-снаряжением.
3. Поездки с животными
В полис включён и риск гибели питомца во время путешествия — как при перевозке, так и в течение поездки. Страховая сумма — до 15 000 рублей.
Когда страховка может пригодиться
-
Задержка чартерного рейса. Вылет из Москвы откладывается на 5 часов — турист получает компенсацию 5 000 рублей.
-
Потеря стыковки. Из-за задержки предыдущего рейса человек не успевает на поезд — страховка компенсирует часть затрат.
-
Повреждённый багаж. При посадке за границей выясняется, что сумка со спортивным снаряжением испорчена — компенсация выплачивается отдельно от основного лимита.
Дополнительная защита
Для тех, кто хочет более широкий набор гарантий, существует расширенная версия программы, куда входит и защита на случай неполучения отельных услуг. Она помогает, если в отеле не оказывается свободных номеров или условия проживания не соответствуют заявленным.
При этом новая система не заменяет медицинские и "антивыездные" полисы, а дополняет их, закрывая именно логистические риски.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: рассчитывать только на медицинскую страховку.
• Последствие: при отмене рейса турист не получает ничего.
• Альтернатива: комбинировать медицинский полис с логистическим страхованием — это создаёт комплексную защиту.
Что делать при задержке рейса
-
Проверить, входит ли рейс в условия полиса.
-
Зайти на сайт страховой компании.
-
Ввести номер рейса и выбрать тип происшествия.
-
Дождаться автоматической проверки и зачисления компенсации.
Процесс занимает всего несколько минут и не требует бумажных документов.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Покрывает чартерные, железнодорожные и паромные поездки
|Небольшой лимит выплат
|Выплаты автоматически и без справок
|Не включает редкие риски, например несчастные случаи
|Можно оформить онлайн
|Пока не у всех туроператоров предусмотрено включение в пакет
Частые вопросы
Как оформить страховку?
Онлайн или через турагентство.
Нужны ли документы для получения выплаты?
Нет, система проверяет данные автоматически.
Сколько стоит полис?
Стоимость зависит от направления и длительности поездки.
Можно ли застраховать поездку с животным?
Да, полис предусматривает отдельное покрытие для питомцев.
Если рейс отменили из-за погодных условий или ограничений?
Это признаётся страховым случаем, и турист получает компенсацию.
Мифы и правда
• Миф: чартерные рейсы не страхуются.
Правда: теперь они входят в покрытие.
• Миф: выплаты занимают недели.
Правда: средства перечисляются сразу после подтверждения события.
• Миф: логистическое страхование заменяет медицинское.
Правда: это дополнительная защита, а не замена.
Исторический контекст
До недавнего времени страхование в туризме сводилось к медицинским и выездным рискам. Однако частые отмены рейсов, перебои в работе аэропортов и рост числа мультимодальных путешествий сделали очевидной необходимость в отдельной защите логистических рисков. Новые программы стали первым системным решением этой проблемы.
Три интересных факта
-
Теперь чартерные перелёты в России страхуются наравне с регулярными.
-
Выплаты происходят автоматически, без участия сотрудников.
-
Полис охватывает разные виды транспорта — самолёт, поезд, паром — в одной поездке.
Новая форма страхования стала важным шагом к тому, чтобы путешествия по России и за рубежом были более предсказуемыми и спокойными.
