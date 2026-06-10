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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:51

Россияне возвращаются из отпуска с воспаленными ногами: виноваты не жара и не обувь

Россияне все чаще сталкиваются с воспалением связок и суставов ног после возвращения из отпусков, где физическая активность резко возрастала. О том, почему неподготовленный организм воспринимает интенсивные прогулки как серьезное испытание, NewsInfo рассказал эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности России Петр Лидов.

Ранее сообщалось, что представители медицинского сообщества фиксировали рост числа жалоб на боли в конечностях у туристов. Специалисты отмечают, что основной причиной патологий становится стремительный переход от офисного режима к избыточным нагрузкам во время путешествий.

При этом планирование маршрутов требует особого внимания, так как ошибки в графике отпуска часто лишают туристов возможности полноценного восстановления.

По словам эксперта, любая двигательная активность требует постепенной адаптации всех систем человека, включая сердечно-сосудистую и опорно-двигательную.

"Представьте себе, положите здорового человека на неделю на койку, без движений, он поднимется, у него будет кружиться голова и слабость. Адаптация к нагрузкам требует постепенного подхода", — пояснил Лидов.

Специалист добавил, что резкое изменение режима жизнеобеспечения создает для организма стресс. В местах "наименьшего сопротивления" — у каждого человека они индивидуальны — могут возникать различные сбои. Эксперты рекомендуют заранее изучать особенности активного отдыха, чтобы минимизировать риски для здоровья. При этом важно помнить, что нагрузка на ахиллово сухожилие нередко становится критической именно из-за отсутствия предварительной подготовки тканей к интенсивной ходьбе.

"Никаких резких перепадов не должно быть. Если человек встал на горные лыжи первый раз в жизни и начинает давать нагрузки сумасшедшего уровня, могут возникнуть проблемы травматизма из-за неподготовленности сухожильного аппарата", — привел пример эксперт.

Для тех, кто планирует маршруты в уединенные места, крайне важно сохранять умеренность. Эксперт подчеркнул, что подготовить связки к двадцати тысячам шагов можно лишь в том случае, если ежедневная норма активности соблюдается на протяжении долгого времени до отпуска. В противном случае, стремясь к оздоровлению, человек получает обратный эффект. Вне зависимости от целей поездки, будь то отдых ради восстановления сна или физические активности, золотым правилом остается отсутствие резких скачков в интенсивности движений.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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