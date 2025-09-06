От бассейна до больницы один шаг: какие болезни поджидают на курортах
Несколько российских туристов, вернувшихся из Турции, пожаловались на тяжелые симптомы: высокую температуру до 39 градусов, тошноту, рвоту и диарею. Подобные случаи не редкость — поездки в теплые страны всегда связаны с риском подхватить инфекцию. Вместе с экспертом лаборатории "Гемотест" Ольгой Уланкиной URA. RU разобралось, какие угрозы поджидают путешественников и как снизить риски.
Кишечные инфекции: главная угроза для туриста
Путешествия в Азию и на Ближний Восток чаще всего сопровождаются вспышками кишечных инфекций. Врач предупреждает:
"В Азии и на Ближнем Востоке мы сталкиваемся с бактериальной дизентерией и различными энтеровирусными инфекциями. Это классический сценарий для тех, кто пренебрегает простыми правилами гигиены".
Заражение может произойти при употреблении воды из-под крана, немытых фруктов или уличной еды. Опасность также представляют гепатит А и другие болезни, передающиеся через продукты и воду.
Комары: маленькие насекомые с большими рисками
Если кишечные инфекции чаще всего связаны с едой, то в Таиланде и Индии туристы рискуют заразиться лихорадкой денге. Ее переносят комары, и заболевание протекает тяжело: высокая температура, боли в мышцах, сыпь и возможные осложнения.
Единственная защита — профилактика:
-
использовать репелленты для кожи и одежды,
-
закрывать окна сетками,
-
применять фумигаторы.
Подготовка к поездке: что взять с собой
Перед вылетом в экзотическую страну стоит обсудить с инфекционистом вопрос вакцинации. Она поможет защититься от болезней, характерных для конкретного региона.
Не менее важна аптечка путешественника. Эксперт рекомендует включить:
-
сорбенты,
-
растворы для регидратации,
-
жаропонижающие без аспирина,
-
антигистаминные препараты.
Такой набор позволит смягчить первые симптомы и выиграть время до обращения к врачу.
Золотые правила во время отдыха
Чтобы снизить риски заражения:
-
употребляйте только бутилированную воду,
-
мойте руки или используйте санитайзер,
-
избегайте сырых овощей и напитков со льдом,
-
не пробуйте блюда уличной кухни без уверенности в их безопасности.
Если болезнь настигла
Высокая температура, рвота, диарея или сыпь — повод немедленно воспользоваться аптечкой и пить больше жидкости. Но главное — как можно скорее обратиться к врачу. Медицинская страховка покрывает консультации и лечение на месте, а при отсутствии доступа к клиникам можно связаться с российскими врачами онлайн.
После возвращения домой важно показаться инфекционисту: некоторые болезни проявляются лишь спустя недели.
"Классический пример — малярия", — предупреждает Уланкина.
Итог
Отдых за границей может обернуться неприятными последствиями, если игнорировать меры предосторожности. Грамотная подготовка, аптечка и внимательное отношение к гигиене позволяют свести риски к минимуму и сохранить только хорошие воспоминания.
