Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована вчера в 23:59

От бассейна до больницы один шаг: какие болезни поджидают на курортах

Врач Уланкина предупредила россиян о рисках кишечных инфекций и лихорадки денге за границей

Несколько российских туристов, вернувшихся из Турции, пожаловались на тяжелые симптомы: высокую температуру до 39 градусов, тошноту, рвоту и диарею. Подобные случаи не редкость — поездки в теплые страны всегда связаны с риском подхватить инфекцию. Вместе с экспертом лаборатории "Гемотест" Ольгой Уланкиной URA. RU разобралось, какие угрозы поджидают путешественников и как снизить риски.

Кишечные инфекции: главная угроза для туриста

Путешествия в Азию и на Ближний Восток чаще всего сопровождаются вспышками кишечных инфекций. Врач предупреждает:

"В Азии и на Ближнем Востоке мы сталкиваемся с бактериальной дизентерией и различными энтеровирусными инфекциями. Это классический сценарий для тех, кто пренебрегает простыми правилами гигиены".

Заражение может произойти при употреблении воды из-под крана, немытых фруктов или уличной еды. Опасность также представляют гепатит А и другие болезни, передающиеся через продукты и воду.

Комары: маленькие насекомые с большими рисками

Если кишечные инфекции чаще всего связаны с едой, то в Таиланде и Индии туристы рискуют заразиться лихорадкой денге. Ее переносят комары, и заболевание протекает тяжело: высокая температура, боли в мышцах, сыпь и возможные осложнения.

Единственная защита — профилактика:

  • использовать репелленты для кожи и одежды,

  • закрывать окна сетками,

  • применять фумигаторы.

Подготовка к поездке: что взять с собой

Перед вылетом в экзотическую страну стоит обсудить с инфекционистом вопрос вакцинации. Она поможет защититься от болезней, характерных для конкретного региона.

Не менее важна аптечка путешественника. Эксперт рекомендует включить:

  • сорбенты,

  • растворы для регидратации,

  • жаропонижающие без аспирина,

  • антигистаминные препараты.

Такой набор позволит смягчить первые симптомы и выиграть время до обращения к врачу.

Золотые правила во время отдыха

Чтобы снизить риски заражения:

  • употребляйте только бутилированную воду,

  • мойте руки или используйте санитайзер,

  • избегайте сырых овощей и напитков со льдом,

  • не пробуйте блюда уличной кухни без уверенности в их безопасности.

Если болезнь настигла

Высокая температура, рвота, диарея или сыпь — повод немедленно воспользоваться аптечкой и пить больше жидкости. Но главное — как можно скорее обратиться к врачу. Медицинская страховка покрывает консультации и лечение на месте, а при отсутствии доступа к клиникам можно связаться с российскими врачами онлайн.

После возвращения домой важно показаться инфекционисту: некоторые болезни проявляются лишь спустя недели.

"Классический пример — малярия", — предупреждает Уланкина.

Итог

Отдых за границей может обернуться неприятными последствиями, если игнорировать меры предосторожности. Грамотная подготовка, аптечка и внимательное отношение к гигиене позволяют свести риски к минимуму и сохранить только хорошие воспоминания.

