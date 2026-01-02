Улыбка обезьяне может закончиться больницей: туристов в Индии подстерегают неожиданные опасности

Поездка в Индию требует от туристов повышенного внимания к вопросам безопасности и гигиены, поскольку даже привычные на первый взгляд ситуации могут обернуться риском для здоровья. Особенно это касается контактов с животными и употребления воды и пищи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации врача посольства России в Индии Натальи Панфиловой.

По словам специалиста, значительная часть обращений российских граждан за медицинской помощью связана не с экзотическими заболеваниями, а с бытовыми травмами и нарушением элементарных правил осторожности.

Контакты с животными и скрытые риски

Наталья Панфилова отметила, что наиболее частые жалобы от российских туристов в Дели связаны с укусами и нападениями бродячих собак и обезьян. Врач подчеркнула, что попытки покормить животных или сфотографироваться рядом с ними нередко заканчиваются травмами.

"Наиболее частые обращения от российских туристов в Дели поступают из-за укусов и нападений собак и обезьян, в связи с чем мы призываем проявлять осторожность и не кормить их или пытаться сделать фотографии рядом с ними. Надо помнить, что обезьянам нельзя улыбаться, так как они могут воспринять это как оскал", — предупредила врач посольства России в Индии Наталья Панфилов.

Также она обратила внимание на опасность плодов, упавших на землю. Если ими успели полакомиться летучие мыши, такие фрукты могут представлять серьёзную угрозу для здоровья человека.

Гигиена и безопасность питания

Отдельный блок рекомендаций касается соблюдения строгих правил гигиены. Врач подчеркнула, что в условиях индийского климата и санитарной обстановки эти меры имеют решающее значение.

"Необходимо мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной, употреблять кипяченую или бутилированную воду, воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков и тщательно мыть фрукты и овощи, желательно используя кипяченую или бутилированную воду", — сказала Наталья Панфилова.

По её словам, пренебрежение этими рекомендациями чаще всего приводит к желудочно-кишечным расстройствам и инфекциям.

Инфекционные угрозы

Панфилова добавила, что летучие мыши могут быть переносчиками опасных заболеваний, включая вирус Нипах, геморрагическую лихорадку Эбола, атипичную пневмонию и COVID-19. Контакт с заражёнными плодами или поверхностями повышает риск инфицирования.

Врач подчеркнула, что соблюдение элементарных правил поведения и гигиены значительно снижает вероятность проблем со здоровьем и позволяет избежать экстренных обращений за медицинской помощью во время отдыха.