Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Airbus A320, салон
Airbus A320, салон
© Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:18

Столики можно закрыть: нашли способ играть и читать в полёте без лишних усилий

Mechanism представила универсальное крепление для гаджетов в самолёте

Во время перелётов многим пассажирам приходится искать удобный способ использовать смартфон, игровую консоль или электронную книгу. Держать устройство в руках часами — утомительно, а штатные откидные столики не всегда позволяют устроиться комфортно. Именно поэтому компания Mechanism, известная своими креплениями и аксессуарами для телефонов и портативных гаджетов, представила новое решение, которое превращает полёт в куда более удобное занятие.

Универсальное крепление для путешествий

Новый аксессуар позволяет зафиксировать устройство на спинке кресла впереди или в любом другом подходящем месте. Главное преимущество — освобождение рук: можно играть, смотреть видео или читать, не уставая от постоянного удерживания гаджета.

Крепление оснащено регулировкой угла наклона, что позволяет выставить комфортное положение экрана даже в ограниченном пространстве салона самолёта.

Совместимость с разными устройствами

Компания предлагает два подхода:

  • Специализированные держатели - для Steam Deck и Switch 2, адаптированные под размеры и форму конкретной консоли.

  • Универсальный держатель - подходит для большинства устройств в чехлах и без них: смартфонов, электронных книг, небольших планшетов.

  • MagSafe-держатель - отдельное решение для владельцев iPhone с магнитной системой крепления.

Таким образом, аксессуар закрывает практически весь спектр популярных гаджетов, используемых в дороге.

Цена и доступность

Крепление уже доступно в официальном магазине Mechanism на Amazon. Стоимость составляет $19, доставка возможна по Prime. По цене это одно из самых доступных решений на рынке, особенно если сравнивать с премиальными держателями для консолей и телефонов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступная цена ($19) Нужен совместимый держатель
Освобождает руки во время полёта Требует времени на установку
Регулируемый угол наклона Не на всех сиденьях крепится идеально
Подходит для разных устройств Для больших планшетов может быть нестабилен
Поддержка MagSafe и универсальных чехлов Дополнительные держатели приобретаются отдельно

Сравнение с другими решениями

Параметр Mechanism Travel Mount Стандартный держатель на столик Настольная подставка
Место крепления Спинка кресла или другая поверхность Откидной столик Плоская поверхность
Удобство в полёте Высокое: руки свободны Среднее, занимает место Низкое, не применимо в самолёте
Совместимость Смартфоны, консоли, e-readers Чаще всего смартфоны Смартфоны, планшеты
Цена $19 $15-40 $10-30

Советы шаг за шагом: как использовать аксессуар в полёте

  1. Возьмите крепление и соответствующий держатель для устройства.

  2. Зафиксируйте аксессуар на спинке кресла впереди или другой устойчивой поверхности.

  3. Установите гаджет в держатель (например, Steam Deck или телефон в чехле).

  4. Отрегулируйте угол наклона так, чтобы экран был на уровне глаз.

  5. Наслаждайтесь просмотром фильмов, чтением или игрой без усталости в руках.

Мифы и правда

  • Миф: такие крепления подходят только для смартфонов.
    Правда: у Mechanism есть версии для Switch 2, Steam Deck и даже электронных книг.

  • Миф: крепление небезопасно и может повредить устройство.
    Правда: аксессуар рассчитан на фиксацию с учётом веса гаджетов и снабжён устойчивыми фиксаторами.

  • Миф: проще держать консоль в руках.
    Правда: при длительных перелётах удержание гаджета вызывает усталость и неудобство.

FAQ

Можно ли использовать крепление не только в самолёте?
Да, аксессуар можно фиксировать на столах, шкафах или даже в автомобиле.

Поддерживает ли держатель планшеты?
Малые и средние планшеты — да, но для больших моделей лучше использовать специализированные решения.

Можно ли брать крепление в ручную кладь?
Да, аксессуар компактный, лёгкий и не вызывает проблем при досмотре.

Исторический контекст

Крепления для гаджетов в путешествиях появились относительно недавно. Первые решения были ориентированы исключительно на телефоны и навигацию в автомобилях. С ростом популярности портативных консолей вроде Nintendo Switch и Steam Deck появилась необходимость в универсальных и более прочных аксессуарах. Mechanism стала одной из первых компаний, предложивших крепления, адаптированные под консоли и e-readers, а не только под смартфоны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать гаджет без подставки в длительном перелёте.
    Последствие: усталость рук, неудобная поза.
    Альтернатива: крепление Mechanism с регулируемым углом.

  • Ошибка: покупать дешёвый универсальный держатель без фиксации.
    Последствие: риск падения устройства.
    Альтернатива: держатели Mechanism, рассчитанные под конкретные модели.

  • Ошибка: брать только настольную подставку.
    Последствие: в самолёте она бесполезна.
    Альтернатива: аксессуар для крепления к сиденью.

А что если…

А что если авиакомпании начнут сами предлагать подобные держатели как часть сервисного набора? Это может стать конкурентным преимуществом и улучшить клиентский опыт. Пассажиры будут меньше уставать и чаще пользоваться собственными гаджетами во время полётов.

Сон и психология

Психологи отмечают, что удобная организация пространства во время путешествия снижает уровень стресса. Возможность смотреть фильм или читать книгу без необходимости удерживать устройство в руках помогает расслабиться и легче переносить долгие перелёты.

Заключение

Аксессуар от Mechanism — простое и функциональное решение для тех, кто часто летает и любит использовать гаджеты в пути. За $19 пользователь получает универсальное крепление с поддержкой разных устройств, включая смартфоны, консоли и электронные книги. Это маленькая, но очень практичная деталь, которая может сделать путешествие комфортнее.

3 факта напоследок

  1. Крепление продаётся на Amazon за $19 с доставкой Prime.

  2. Есть версии для Switch 2, Steam Deck и универсальные держатели.

  3. Конструкция позволяет регулировать угол наклона и освобождает руки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ESET обнаружила новый вариант вымогателя HybridPetya — эволюция Petya/NotPetya сегодня в 13:17

Легендарный вымогатель переродился: как новая версия научилась обходить защиту Windows

ESET выявила HybridPetya — новый вымогатель, наследник Petya/NotPetya, который заражает EFI-раздел и обходит Secure Boot.

Читать полностью » Маск: xAI меняет стратегию и делает ставку на специалистов вместо аннотаторов сегодня в 12:46

Grok учат иначе: Маск набирает тьюторов вместо армии разметчиков

xAI Маска увольняет 500 аннотаторов данных и делает ставку на специалистов-тьюторов, которые будут обучать ИИ в узких областях.

Читать полностью » Perplexity AI обвинили в копировании материалов энциклопедии и словаря сегодня в 11:16

Когда ИИ пишет чужими словами: от Perplexity требуют компенсацию за украденный контент

Britannica и Merriam-Webster подали иск к Perplexity AI за копирование контента и нарушение прав. Чем грозит ИИ-компании новый судебный процесс?

Читать полностью » NXPort анонсировала мини-док-станцию для eGPU с БП на 650 Вт после релиза Gigabyte сегодня в 10:17

Видеокарта в чемодане: Gigabyte показала eGPU, который превращает ноутбук в игровую станцию

Gigabyte показала AORUS RTX 5060 Ti AI BOX — внешний GPU с настольной картой и 16 ГБ памяти. Чем он отличается от конкурентов?

Читать полностью » Учёные Гарварда разработали графовую нейросеть PDGrapher для поиска лекарств сегодня в 9:18

ИИ научился сравнивать здоровые и больные клетки — и подсказывать лечение

Учёные из Гарварда создали PDGrapher — нейросеть, которая ищет способы вернуть больные клетки в здоровое состояние и ускоряет поиск лекарств.

Читать полностью » Исследование сегодня в 8:17

Жить по-старому, платить меньше: как эти устройства сокращают счета и выбросы

Исследование «Яндекса» показало: умный дом снижает энергопотребление на 12%, уменьшает выбросы CO2 и улучшает качество жизни семьи.

Читать полностью » Учёные СГТУ создали метод металлизации керамики с прочностью в 8 раз выше обычной сегодня в 8:18

Раскалённый ниобий и молибден превращают керамику в материал будущего

Учёные СГТУ создали новый метод металлизации керамики, обеспечивающий сверхпрочные покрытия при низком вакууме и высокой энергоэффективности.

Читать полностью » xAI открыла ранний доступ к новой модели Grok 4 Fast сегодня в 6:12

Рекордное окно и скорость на пределе: xAI выпустила Grok 4 Fast для избранных

Подписчики SuperGrok и X Premium+ получили доступ к новой модели Grok 4 Fast. Чем она отличается от прежних и почему её уже хвалят?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Вороны требуют просторного вольера и сложного рациона при содержании дома
Культура и шоу-бизнес

Эль Фаннинг сыграет Эффи Тринкет в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы" — Vanity Fair
Наука

Костяной свисток из Ахетатона: находка 2008 года датирована 3300 годами
Наука

Древние петроглифы на горе Пху-Кхат в Таиланде обнаружены археологами
Культура и шоу-бизнес

People: Шейлин Вудли и Лукас Браво расстались после года отношений
Авто и мото

Цены на такси в России вырастут в 4 раза из-за закона о локализации — эксперт Рябков
Еда

Эксперты объяснили, что клетчатку можно получать не только из овощей и фруктов
Туризм

Эксперт Кукаевский: новые слухи о запрете шенгенских виз для россиян пока не подтверждены
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet