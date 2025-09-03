Чужие деньги — на личные нужды: аферист лишил семью Таиланда

В Благовещенске завершился суд над мужчиной, решившим подзаработать на чужом отпуске. Он пообещал знакомой организовать тур в Таиланд "почти бескорыстно и в рассрочку", но в итоге присвоил деньги и оставил её семью без отдыха.

Как всё начиналось

В августе прошлого года А. А. Спивак предложил через общих друзей помочь женщине с поездкой за границу. Он уверял, что может забронировать авиабилеты и виллу по очень выгодной цене.

Потерпевшая поверила и в течение нескольких месяцев передала через посредника 557,5 тыс. руб.

Схема обмана

Вместо бронирования Спивак тратил деньги на личные нужды. Чтобы замаскировать аферу, он даже подделал ваучер на бронь отеля в графическом редакторе.

В ноябре женщина с семьёй приехала в аэропорт Хабаровска, надеясь улететь в Таиланд, но рейса не оказалось. В этот момент "турагент" уже отключил телефон и перестал выходить на связь. Пострадавшей пришлось обращаться в полицию.

Суд и наказание

На процессе мужчина признал вину и раскаялся. Он вернул потерпевшей 398 тыс. руб., а оставшиеся 159,5 тыс. руб. суд обязал взыскать в её пользу.

Приговор: штраф в размере 120 тыс. руб. и признание виновным по статье "Мошенничество в крупном размере".