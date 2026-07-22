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Девушка в шляпе на пляже
Девушка в шляпе на пляже
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Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:53

Турфирма предлагает поездку мечты: один шаг покажет, исчезнут ли деньги после оплаты

Злоумышленники все чаще используют фишинговые сайты авиакомпаний и поддельные сервисы-агрегаторы для кражи личных данных и денежных средств доверчивых путешественников. О том, как распознать интернет-мошенников и обезопасить себя при планировании поездки, NewsInfo рассказала профессор Института управления РАНХиГС Галина Дехтярь.

Ранее сообщалось, что преступники активно атакуют самостоятельных туристов, создавая инструменты для кражи денег под видом выгодных предложений. Эксперты отмечают, что большинство схем основано на рассылках, которые ведут на опасные ресурсы.

По словам эксперта, главной угрозой становятся переходы по сомнительным ссылкам из электронных писем. Такие действия могут привести к несанкционированной установке вредоносного ПО, которое похищает конфиденциальную информацию как на компьютере, так и на мобильных устройствах пользователя.

"Рассылки, которые приходят на почту, не стоит открывать, можно перейти на ресурс, в который скачиваются ваши данные. Это будет информационная опасность для вашего компьютера или для вас лично, если вы это сделали с телефона или компьютера", — отметила Дехтярь.

При поиске билетов специалист рекомендует пользоваться только проверенными платформами, названия которых широко известны. В последнее время даже крупные маркетплейсы начали предлагать туры, и это сотрудничество является легальным, подтвержденным официальными договорами. При этом популярные схемы обмана затрагивают не только авиабилеты, но и сферу аренды жилья.

Особую осторожность стоит проявлять при бронировании гостевых домов, напомнила эксперт. Сегодня существует реестр классифицированных объектов, в котором можно проверить легальность крупных арендуемых площадок. Если же турист выбирает частный сектор, эксперт советует минимизировать риски путем внесения частичной предоплаты, оставляя основную сумму до момента заселения.

"Когда выяснили название, заходите на сайт Федерального агентства или Министерства экономического развития, ищете турагента реестровый номер. Если у названия, которое вы нашли, реестрового номера нет, ни в коем случае не соглашайтесь на поездку. Турагенты, субагенты, которые продают туры, должны иметь регистрацию", — пояснила профессор.

Проверка данных туроператора в официальных списках Минэкономразвития — обязательный этап для защиты от потери средств. Если статус компании указан как "прекращен" или "приостановлен", любые сделки с ней недопустимы. Ведь самостоятельный подбор жилья часто сопровождается рисками, а непродуманное планирование ведет к скрытым доплатам. Также полезно искать честные отзывы об отелях на независимых площадках, чтобы не столкнуться с обманом по прибытии.

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Проверено экспертом: Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов, Эксперт по туризму Елена Кузнецова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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