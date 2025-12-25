Отпуск с привкусом гречки: путешествия превратились в гастрономический цирк экономии

Рост цен на продукты всё чаще меняет привычные сценарии путешествий и заставляет туристов пересматривать даже базовые траты. В Европе набирает обороты необычная практика: отдыхающие отправляются в поездки с чемоданами, заполненными едой из дома, чтобы сократить расходы на месте. Об этом сообщает издание Rusamara.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что речь идёт уже не об отдельных случаях, а о сформировавшемся тренде. Подорожание питания в популярных направлениях стало настолько ощутимым, что для части путешественников покупка еды за границей оказывается сопоставимой или даже более дорогой, чем сам перелёт.

Европа как зона гастрономического риска

Особенно остро проблема проявляется в странах с традиционно высоким уровнем цен. В числе таких направлений всё чаще называют Исландию, которая давно известна своей дороговизной. Туристы жалуются, что даже базовые покупки в супермаркетах могут серьёзно ударить по бюджету поездки.

По данным, приведённым в публикации, стоимость привычных продуктов здесь в разы превышает европейские средние показатели. Так, упаковка лапши быстрого приготовления, стоящая в Великобритании символические суммы, в исландских магазинах обходится примерно в 550 рублей. Подобные примеры активно обсуждаются в туристических блогах и соцсетях.

Даже самый простой завтрак может оказаться неожиданно дорогим. Пара пончиков и напитки, по словам путешественников, нередко тянут почти на полторы тысячи рублей, что делает ежедневное питание серьёзной статьёй расходов.

Алкоголь и дополнительные траты

Отдельного внимания заслуживают цены на алкоголь. Исландия официально считается самым дорогим местом в Европе для покупки вина. Бутылка среднего качества здесь стоит более двух тысяч рублей, что дополнительно усиливает ощущение финансового давления на туристов.

На фоне таких цен всё больше путешественников принимают решение везти продукты с собой. Это позволяет хотя бы частично контролировать расходы и избежать непредвиденных трат во время отпуска, особенно при длительных поездках.

Что ждёт туристов за пределами Европы

Эксперты предупреждают, что аналогичная ситуация может затронуть и другие популярные направления, включая Турцию. Инфляция и колебания валют уже приводят к росту цен на проживание и питание, в том числе на курортах, традиционно считавшихся доступными для россиян.

Примечательно, что даже сами граждане Турции всё чаще отказываются от отдыха внутри страны. Многие выбирают более бюджетные альтернативы, включая курорты Египта, где стоимость услуг пока остаётся на приемлемом уровне. Специалисты советуют туристам заранее планировать бюджет поездки и внимательно оценивать будущие расходы.