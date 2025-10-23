Турпоездки под угрозой: билет купили, а ребёнка не выпускают — что изменилось

С 20 января 2026 года несовершеннолетние россияне смогут выезжать из страны в ряд соседних государств — включая Абхазию, Беларусь, Казахстан и Киргизию — только при наличии заграничного паспорта. Об этом предупредили в РЖД, начав обновление правил оформления билетов для поездок за рубеж. Решение стало неожиданностью для многих родителей, привыкших путешествовать с детьми по свидетельству о рождении.

Почему изменились правила

До сих пор свидетельство о рождении часто использовалось как документ, подтверждающий личность ребенка при пересечении границы с государствами, входящими в ЕАЭС или СНГ. Однако теперь система РЖД больше не позволяет купить билет на международные направления с этим документом, если поездка запланирована на 20 января 2026 года и позже.

Редакция TourDom. ru проверила работу обновленной системы. Для дат до января 2026 года билет по свидетельству оформить можно, но начиная с указанной даты появляется ошибка — продажа блокируется автоматически. По сути, компания заранее подготовилась к новому порядку выезда несовершеннолетних граждан.

Как реагируют авиаперевозчики

В отличие от железнодорожного оператора, авиакомпании пока продолжают продавать билеты на 2026 год без ограничений. TourDom. ru провёл эксперимент, выбрав те же направления и даты, что и месяцем ранее.

Оказалось, что "Аэрофлот" всё ещё позволяет оформить билет Москва — Астана на 28 января 2026 года для взрослого с ребёнком, указав в данных свидетельство о рождении. Аналогичная ситуация у S7 Airlines — система спокойно принимает бронь на рейс Новосибирск — Алматы на 27 января. Даже "Победа" продаёт билеты из Внуково в Ош (Киргизия) без препятствий: появляется лишь уведомление о возможных задержках на границе из-за биометрического контроля иностранных граждан, но не запрет на использование свидетельства.

То есть авиаперевозчики пока не синхронизировали алгоритмы с новыми требованиями, и очевидно, что изменения в их системах появятся позже.

Законодательная основа

Юристы подчёркивают, что никаких официальных нормативных актов, прямо запрещающих продажу билетов по свидетельству о рождении с 20 января 2026 года, пока не опубликовано. Однако логика РЖД понятна: компания хочет предотвратить возможные проблемы пассажиров при пересечении границы. Если семья приедет на вокзал с ребёнком без загранпаспорта, а пограничники не пропустят, ответственность за срыв поездки частично ляжет и на перевозчика.

"Такие меры выглядят логичными: они минимизируют риски для клиентов и убирают путаницу с документами", — считает юрист Алексей Гребенщиков.

Пока авиакомпании официально не предупреждают клиентов о новых требованиях. Запросы о разъяснении ситуации направлены в пресс-службы "Аэрофлота", S7 и "Победы".

Что делать родителям

Проверьте документы заранее. Если планируете поездку после 20 января 2026 года, у ребёнка должен быть действующий заграничный паспорт. Не полагайтесь на старые правила. Даже если авиасистема позволяет оформить билет по свидетельству, пропустить через границу без заграна могут отказать. Оформляйте паспорт заранее. В МФЦ или через "Госуслуги" процедура занимает от 2 до 4 недель. Следите за обновлениями перевозчиков. Авиакомпании могут обновить свои алгоритмы ближе к дате вступления новых правил в силу.

Альтернатива и последствия ошибок

Ошибка: оформление билета по свидетельству о рождении на даты после 20 января.

Последствие: невозможность пересечь границу, отказ в посадке, потеря денег за билет.

Альтернатива: заранее получить заграничный паспорт ребёнку — обычный или биометрический.

А что если выезд запланирован до января

Путешествия до 19 января 2026 года всё ещё возможны по старым правилам. Системы РЖД и авиаперевозчиков принимают данные свидетельства о рождении, если дата поездки раньше этой границы. Но важно учитывать возможные переносы рейсов или отмены — если выезд сдвинется на день позже, билет может стать недействительным для пересечения границы.

Сравнение подходов

Перевозчик Дата введения ограничений Возможность покупки по свидетельству Комментарий РЖД 20 января 2026 Нет Блокировка оформления билетов Аэрофлот пока не указана Да Система принимает бронь S7 Airlines пока не указана Да Ограничений нет Победа пока не указана Да Только предупреждение о биометрии

Исторический контекст

РЖД уже не впервые адаптирует систему бронирования под будущие изменения в правилах выезда. Ранее компания предлагала внести отметку о гражданстве РФ в свидетельства о рождении сразу при их выдаче. Это решение должно было упростить подтверждение статуса детей при поездках внутри страны.

Кроме того, Госдума недавно одобрила возможность подавать заявления на гражданство РФ для новорождённых через "Госуслуги", что упростит многие бюрократические процедуры для родителей.

Мифы и правда

Миф: по свидетельству о рождении можно ездить в Беларусь и после 2026 года.

Правда: нет, с 20 января выезд несовершеннолетних возможен только по загранпаспорту.

Миф: авиабилеты — исключение из правил.

Правда: формально нет. На границе всё равно потребуют паспорт, даже если билет куплен без ограничений.

Миф: новые требования касаются только Абхазии.

Правда: изменения распространяются на четыре страны: Беларусь, Абхазию, Казахстан и Киргизию.

Интересные факты

Беларусь и Казахстан остаются в числе самых популярных направлений для детских поездок на поезде — особенно летом. Абхазия — одно из немногих зарубежных направлений, куда семьи массово ездят без загранпаспортов. По данным РЖД, за 2024-2025 годы количество детских билетов на международные направления выросло почти на 15%.

FAQ

Как оформить загранпаспорт ребёнку?

Через МФЦ или "Госуслуги". Понадобятся свидетельство о рождении, фото и квитанция об оплате госпошлины.

Можно ли вернуть билет, купленный по свидетельству?

Да, если поездка приходится на даты после 20 января 2026 года, возврат осуществляется по стандартным правилам перевозчика.

Что лучше — обычный или биометрический загранпаспорт?

Биометрический действует 10 лет и подходит даже для младенцев, поэтому выгоднее оформить именно его.