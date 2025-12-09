Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Турист с картой
Турист с картой
© Desingned by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Туризм
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:37

Безвизовый отпуск в Европе: как дешевле и быстрее добраться до Сербии и Черногории в 2026 году

Горнолыжные курорты Сербии и Черногории привлекают россиян — эксперт Тимошенко

После введения Евросоюзом запрета на выдачу мультивиз российским туристам интерес к безвизовым направлениям значительно возрос. Консульства Европы всё чаще стали выдавать только однократные визы, однако попасть в Европу всё ещё возможно без формальностей — достаточно загранпаспорта. Для россиян остаются открытыми такие страны, как Сербия, Черногория и Босния и Герцеговина, пишет KP.RU.

Растущий интерес к безвизовым направлениям

По данным аналитика туроператора "Русский Экспресс" Елизаветы Тимошенко, за год спрос на поездки в Черногорию увеличился на 35%, в Боснию и Герцеговину — на 85%, а интерес к Сербии остался стабильным. Отметим, что около 80% туристов предпочитают самостоятельно бронировать отели, а не пользоваться пакетными турами, оплачивая размещение напрямую в рублях.

Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова также подчеркнула, что наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется Сербия, где часто выбирают Белград как основной пункт назначения. Все три страны — Черногория, Босния и Герцеговина, и Сербия — находятся рядом, и за один отпуск можно посетить сразу несколько.

Активный отдых и горнолыжные курорты

Любители активного отдыха могут насладиться горнолыжными курортами в этих странах. В Сербии это Копаоник, в Черногории — Жабляк, а в Боснии и Герцеговине — Яхорина. Сезон катания уже начался и продлится до марта, хотя в последние годы погодные условия часто подводят — снега бывает меньше из-за глобального потепления.

Пляжный отдых и доступность рейсов

Для пляжного отдыха идеально подойдут побережья Черногории и Боснии, но на данный момент там прохладно — это направление скорее для летнего отпуска. Прямые рейсы из России доступны только в Белград. Air Serbia выполняет рейсы из Москвы и других городов до 15 раз в неделю. Время в пути составляет чуть больше трех часов, а билеты в январе стоят от 55 тысяч рублей туда-обратно. Добраться до Подгорицы, Тивата или Сараева можно с пересадками через Стамбул, Ереван или Баку, с ценами от 28-32 тысяч рублей.

Стоимость проживания

Средняя стоимость проживания на данных направлениях варьируется. В Белграде цена за ночь в 4-звездочной гостинице составляет 5,5-6 тысяч рублей, в Сараеве — около 4 тысяч, а в курортных районах Черногории — от 6 тысяч рублей.

Потенциальное введение визового режима

Однако эксперты предупреждают, что к 2026 году Черногория может ввести визовый режим для россиян. Это связано с её стремлением вступить в Евросоюз, что требует унификации правил въезда. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян отметил, что это решение неизбежно приведет к снижению туристического потока. Однако ударить оно может не только по россиянам, но и по самой Черногории, поскольку поток туристов в страну может значительно сократиться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рост цен на новогодние туры в Кавминводах составил 10-12% — эксперт Булах сегодня в 14:16
Популярность туров на Новый год бьет рекорды: что будет с ценами в Сочи, Крыму и других регионах

Какие направления для новогоднего отдыха в России стали наиболее популярными? Эксперт Оксана Булах рассказала о росте цен и изменениях в спросе на туры.

Читать полностью » Ханой признан лучшим направлением для одиночных путешествий по версии TravelBag вчера в 16:39
Одиночный туризм: как не заблудиться в огромном мире и выбрать место для комфортного отдыха

Какие направления лучше всего подойдут для одиночных путешественников? Рейтинг самых безопасных и комфортных стран для отдыха в одиночестве.

Читать полностью » Для безопасного питания на улице избегайте одиноких торговых точек — эксперт Алешкин вчера в 16:21
Когда еда на улице — это не только вкусно, но и смертельно опасно: как защититься от отравлений

Как безопасно есть уличную еду в путешествиях? Эксперт Дмитрий Алешкин делится советами по выбору проверенных мест и защиты от пищевых отравлений.

Читать полностью » Бали может ввести запрет на краткосрочную аренду через платформы как Airbnb — Ваян Костер вчера в 15:43
Бали на пороге запрета: как Airbnb нарушает законы, строя остров для туристов

Власти Бали рассматривают запрет краткосрочной аренды через Airbnb из-за роста нелегальных объектов. Проблемы с туризмом также затронули Будапешт, где ожидается аналогичное решение.

Читать полностью » Визовый сбор в Египет вырастет почти в два раза — Александр Смирнов вчера в 10:15
Новая стоимость визы в Египет: больше не так дешево, как прежде — что ждёт туристов с января 2026 года

Египет с 2026 года повышает стоимость визы для иностранных туристов. Узнайте, что изменится и как это повлияет на поток гостей и популярные курорты.

Читать полностью » В России есть 7 мест с атмосферой фильмов о Гарри Поттере — тургиды вчера в 6:25
Россияне нашли места, где чувствуется магия без декораций: многие не верят, что это в нашей стране

Семь удивительных мест в России, где атмосфера напоминает волшебный мир, старинные интерьеры и сказочные пейзажи, доступные для путешествий в любое время года

Читать полностью » В Саудовской Аравии действует полный запрет на алкоголь — Вениамин Каганов вчера в 4:15
Жизнь в строгих рамках: что нужно знать путешественникам перед поездкой в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия предлагает уникальные путешествия, но путешественникам стоит учитывать строгие культурные нормы. Узнайте о главных правилах и запретах в этой стране.

Читать полностью » Цены в Панаме удивляют, но городская жизнь и природа оправдают ожидания — Марина Ершова 07.12.2025 в 22:14
Панама глазами путешественника: когда стеклянные здания теряют свою лоск, а тропики — свою дикость

Панама — страна контрастов, где невероятные эмоции и неожиданные впечатления становятся частью путешествия. Узнайте, что скрывает эта необычная страна.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Рост цен на жильё сделал имущественный вычет малозначительным — Сивков
Красота и здоровье
Давление возвращается после терапии — мнение профессора Юрия Конева
ЮФО
Оборот предприятий общепита Кубани увеличился на 14% в 2025 году — Контур.Фокус
Еда
Приготовленный картофель можно хранить в холодильнике до 2-3 дней — кулинары
Экономика
Мошенники активизировались перед Новым годом — юрист Павел Прошкин
ЮФО
Краснодарский край составляет 45% спроса на игристые вина в ЮФО
Еда
В органических овощах выявили меньше пестицидов и химикатов — EcoSever
Авто и мото
Цены на автомобили продолжат расти — автоэксперт Попов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet