Безвизовый отпуск в Европе: как дешевле и быстрее добраться до Сербии и Черногории в 2026 году

После введения Евросоюзом запрета на выдачу мультивиз российским туристам интерес к безвизовым направлениям значительно возрос. Консульства Европы всё чаще стали выдавать только однократные визы, однако попасть в Европу всё ещё возможно без формальностей — достаточно загранпаспорта. Для россиян остаются открытыми такие страны, как Сербия, Черногория и Босния и Герцеговина, пишет KP.RU.

Растущий интерес к безвизовым направлениям

По данным аналитика туроператора "Русский Экспресс" Елизаветы Тимошенко, за год спрос на поездки в Черногорию увеличился на 35%, в Боснию и Герцеговину — на 85%, а интерес к Сербии остался стабильным. Отметим, что около 80% туристов предпочитают самостоятельно бронировать отели, а не пользоваться пакетными турами, оплачивая размещение напрямую в рублях.

Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова также подчеркнула, что наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется Сербия, где часто выбирают Белград как основной пункт назначения. Все три страны — Черногория, Босния и Герцеговина, и Сербия — находятся рядом, и за один отпуск можно посетить сразу несколько.

Активный отдых и горнолыжные курорты

Любители активного отдыха могут насладиться горнолыжными курортами в этих странах. В Сербии это Копаоник, в Черногории — Жабляк, а в Боснии и Герцеговине — Яхорина. Сезон катания уже начался и продлится до марта, хотя в последние годы погодные условия часто подводят — снега бывает меньше из-за глобального потепления.

Пляжный отдых и доступность рейсов

Для пляжного отдыха идеально подойдут побережья Черногории и Боснии, но на данный момент там прохладно — это направление скорее для летнего отпуска. Прямые рейсы из России доступны только в Белград. Air Serbia выполняет рейсы из Москвы и других городов до 15 раз в неделю. Время в пути составляет чуть больше трех часов, а билеты в январе стоят от 55 тысяч рублей туда-обратно. Добраться до Подгорицы, Тивата или Сараева можно с пересадками через Стамбул, Ереван или Баку, с ценами от 28-32 тысяч рублей.

Стоимость проживания

Средняя стоимость проживания на данных направлениях варьируется. В Белграде цена за ночь в 4-звездочной гостинице составляет 5,5-6 тысяч рублей, в Сараеве — около 4 тысяч, а в курортных районах Черногории — от 6 тысяч рублей.

Потенциальное введение визового режима

Однако эксперты предупреждают, что к 2026 году Черногория может ввести визовый режим для россиян. Это связано с её стремлением вступить в Евросоюз, что требует унификации правил въезда. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян отметил, что это решение неизбежно приведет к снижению туристического потока. Однако ударить оно может не только по россиянам, но и по самой Черногории, поскольку поток туристов в страну может значительно сократиться.