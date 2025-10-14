От Турции не отказались, но Вьетнам уже на пятки: куда улетает Челябинск этой осенью

В Челябинске осенний сезон путешествий набирает обороты. Туристы всё чаще интересуются новыми направлениями, однако Турция, Таиланд и Египет продолжают удерживать лидирующие позиции. В то же время набирают популярность Китай и Вьетнам, где появились прямые рейсы и упрощённый въезд.

Турция остаётся на вершине

"Самым популярным направлением пока остается Турция. Сейчас запустили перелёты во Вьетнам из Челябинска и туристы этому тоже рады. Там более активный отдых, чем в Турции, и есть возможность отправиться с экскурсионной программой в соседние государства — Сингапур, Малайзию", — рассказали в компании "Туры мира".

Турция по-прежнему остаётся самым доступным вариантом. Тур в отель категории "три звезды" обойдётся от 112 тысяч рублей, а в пятизвёздочный — от 135 тысяч рублей на двоих за шесть ночей. Программы включают питание по системе "всё включено".

Таиланд и Египет — стабильная классика

Вторую и третью строчки рейтинга занимают Таиланд и Египет. Осенний отдых в Таиланде обойдётся в среднем в 200 тысяч рублей на двоих за 12 ночей с завтраками и перелётом.

В Египте цены немного ниже — от 168 тысяч рублей на двоих в четырёхзвёздочном отеле на шесть ночей.

Эксперты отмечают, что с наступлением "тихого сезона" в Турции Таиланд может временно занять первое место по числу бронирований.

Вьетнам и Китай — новые фавориты

После запуска прямых рейсов из Челябинска Вьетнам стал одним из самых динамично растущих направлений. Тур на 12 ночей с завтраками стоит от 142 тысяч рублей на двоих. Путешественников привлекает сочетание пляжного отдыха и насыщенной экскурсионной программы — с возможностью поездок в Сингапур и Малайзию.

Китай также уверенно укрепляет позиции.

"Популярность продолжает набирать Китай. После того, как россиянам стали доступны поездки в любое место Китая без визы, количество обращений выросло сразу на 30-40%", — отметил директор по развитию фирмы "Слетать.ру" Радий Садуртинов.

Из Екатеринбурга доступны маршруты на остров Хайнань - от 191 тысячи рублей за неделю, а также экскурсионные туры по Пекину - от 293 тысяч рублей за пять ночей.

Другие направления сезона

Любители экзотики выбирают Шри-Ланку, где девятидневный тур с завтраками стоит от 180 тысяч рублей на двоих.

Для ценителей городского отдыха остаются популярными Объединённые Арабские Эмираты - туры от 130 тысяч рублей (завтраки) и от 187 тысяч рублей с программой "всё включено". Лучшие погодные условия осенью — в эмиратах Фуджейра и Рас-эль-Хайма.

Итог

Осенний туристический спрос в Челябинске смещается в сторону Юго-Восточной Азии, но традиционные направления вроде Турции и Египта по-прежнему остаются вне конкуренции. А благодаря прямым рейсам и безвизовому режиму Китай и Вьетнам становятся главными открытиями сезона.