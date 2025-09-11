Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

После блокировок мессенджеров: туристы ищут новые способы общения за границей

Россияне за границей используют eSIM и Google Meet вместо WhatsApp и Telegram

Минцифры сообщило: в августе после ограничений на звонки через Telegram и WhatsApp интерес к обычной телефонной связи в России вырос на 20-30%. Но для туристов за рубежом этот вариант оборачивается дорогим роумингом.

Что показал опрос

В телеграм-канале "Крыша ТурДома" более 2 тыс. человек ответили, как теперь общаются на отдыхе.

  • 8% - используют обычную мобильную связь.

  • 49% - выбрали "незаблокированные мессенджеры":

    • кто-то освоил отечественный Max,

    • другие вернулись во VK,

    • часть перешла на иностранные сервисы: Google Meet, Zoom или FaceTime.

    "По Google Meet общаюсь. Но слышал, его тоже хотят "валить”", — пишет один из туристов.

  • 19% - отказались от звонков, но не от мессенджеров: общаются через текстовые и голосовые сообщения, "кружочки" в Telegram.

    "Теперь приходится отвечать на обычные звонки, а там 70% — спам. По WhatsApp такого не было", — жалуется турагент.

  • 2% - используют альтернативы, например, eSIM за границей.

  • Есть и те, кто на отдыхе вовсе отключает телефон: "Я в поездке телефон не беру — и отдыхаю".

Итог

Россияне внутри страны возвращаются к привычной голосовой связи, но туристы за границей ищут более экономичные и удобные решения: переходят на другие мессенджеры, пользуются eSIM или вовсе минимизируют общение.

