После блокировок мессенджеров: туристы ищут новые способы общения за границей
Минцифры сообщило: в августе после ограничений на звонки через Telegram и WhatsApp интерес к обычной телефонной связи в России вырос на 20-30%. Но для туристов за рубежом этот вариант оборачивается дорогим роумингом.
Что показал опрос
В телеграм-канале "Крыша ТурДома" более 2 тыс. человек ответили, как теперь общаются на отдыхе.
-
8% - используют обычную мобильную связь.
-
49% - выбрали "незаблокированные мессенджеры":
-
кто-то освоил отечественный Max,
-
другие вернулись во VK,
-
часть перешла на иностранные сервисы: Google Meet, Zoom или FaceTime.
"По Google Meet общаюсь. Но слышал, его тоже хотят "валить”", — пишет один из туристов.
-
-
19% - отказались от звонков, но не от мессенджеров: общаются через текстовые и голосовые сообщения, "кружочки" в Telegram.
"Теперь приходится отвечать на обычные звонки, а там 70% — спам. По WhatsApp такого не было", — жалуется турагент.
-
2% - используют альтернативы, например, eSIM за границей.
-
Есть и те, кто на отдыхе вовсе отключает телефон: "Я в поездке телефон не беру — и отдыхаю".
Итог
Россияне внутри страны возвращаются к привычной голосовой связи, но туристы за границей ищут более экономичные и удобные решения: переходят на другие мессенджеры, пользуются eSIM или вовсе минимизируют общение.
