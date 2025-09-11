После блокировок мессенджеров: туристы ищут новые способы общения за границей

Минцифры сообщило: в августе после ограничений на звонки через Telegram и WhatsApp интерес к обычной телефонной связи в России вырос на 20-30%. Но для туристов за рубежом этот вариант оборачивается дорогим роумингом.

Что показал опрос

В телеграм-канале "Крыша ТурДома" более 2 тыс. человек ответили, как теперь общаются на отдыхе.

8% - используют обычную мобильную связь.

49% - выбрали "незаблокированные мессенджеры": кто-то освоил отечественный Max , другие вернулись во VK , часть перешла на иностранные сервисы: Google Meet, Zoom или FaceTime. "По Google Meet общаюсь. Но слышал, его тоже хотят "валить”", — пишет один из туристов.

19% - отказались от звонков, но не от мессенджеров: общаются через текстовые и голосовые сообщения, "кружочки" в Telegram. "Теперь приходится отвечать на обычные звонки, а там 70% — спам. По WhatsApp такого не было", — жалуется турагент.

2% - используют альтернативы, например, eSIM за границей.

Есть и те, кто на отдыхе вовсе отключает телефон: "Я в поездке телефон не беру — и отдыхаю".

Итог

Россияне внутри страны возвращаются к привычной голосовой связи, но туристы за границей ищут более экономичные и удобные решения: переходят на другие мессенджеры, пользуются eSIM или вовсе минимизируют общение.