Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Китайский дом
Китайский дом
© commons.wikimedia.org by Reinhold Möller is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:19

Китай без иероглифов: три приложения, которые знают бывалые путешественники

Путешественница объяснила, как в Alipay оформить транспортную карту и оплачивать метро в Китае

Путешествовать по Китаю без стресса — реально, даже если вы не знаете ни одного иероглифа. Об этом рассказала опытная путешественница в своём блоге "Travel hacks/AnnaVlad", поделившись личными находками после маршрута длиной в несколько тысяч километров — от Иркутска и Пекина до Чжанцзяцзе, Шанхая и Сучжоу. Первую часть пути она прошла соло, а финал превратила в мини-тур для подруг. Главный вывод? Для комфортного передвижения по Китаю нужно всего три приложения. Но пользоваться ими стоит правильно.

Trip.com — универсальный центр планирования

Многие начинают готовиться к поездке с бронирования отелей, но автор утверждает: проще всего собрать маршрут в Trip. com. Это не просто агрегатор, а полноценная туристическая платформа с русскоязычным интерфейсом и оплатой по картам "Мир" — редкость для азиатского рынка. Регистрация занимает пару минут через e-mail, а чтобы всё работало корректно, в настройках стоит выбрать регион "Россия". Язык лучше переключить на английский: информации больше, и сервисы активны все.

Trip.com закрывает сразу несколько задач:

  • бронирование отелей, покупка авиабилетов и ж/д билетов;

  • оформление экскурсий, билетов в музеи и на мероприятия;

  • заказ трансфера, аренда авто, e-SIM;

  • подборки маршрутов и подбор рекомендаций по городам;

  • рейтинги и отзывы ресторанов.

Особенно удобно, что переписка с отелями и операторами происходит прямо в приложении — встроенный переводчик превращает диалог с китайской администрацией в задачу уровня "просто написать сообщение".

Alipay — кошелёк, про который лучше не забывать

В Китае наличные всё ещё принимают, но чувствовать себя "как местный" можно только с Alipay. Это электронный кошелёк, который нужен буквально для всего: оплата в магазинах, проезд в метро, заказ еды, вызов такси.

Регистрация проста: вводите номер телефона (подойдёт российский), подтверждаете вход по SMS и добавляете паспорт для финансовых операций. Пополнить баланс можно разными способами — через иностранную карту, сервисы российских банков или… знакомых китайцев. По словам автора, последний путь работает быстрее всего, но её подруги успешно пополняли счёт через Сбер: деньги приходили в течение часа-двух.

Что можно делать в Alipay:

  • показывать QR-код на кассе для оплаты покупок;

  • сканировать QR в ресторанах, чтобы открыть меню и сразу оплатить заказ;

  • выпускать транспортную карту нужного города через раздел "Transport" и проходить в метро по QR на входе и выходе;

  • вызывать такси через подраздел Didi Travel — стоимость фиксированная, оплата списывается автоматически, поездки дешевле московских.

Единственный нюанс — тариф "Taxi" лучше избегать: приезжают традиционные машины с шашечками, и, как признаётся путешественница, именно там её однажды попытались обсчитать.

Baidu.map — против глюков Google

Многие туристы приезжают в Китай с уверенностью, что Google Maps спасут в любой ситуации. Но — нет. Они плохо определяют местоположение, а названия заведений часто не совпадают с реальностью. Поэтому автор использует Baidu. map — китайский аналог Google Maps, который действительно работает.

Интерфейс полностью на китайском, но логика привычная: точка А, точка Б, выбор маршрута. Чтобы не гадать с иероглифами, она советует копировать названия прямо из бронирования отелей или гуглить их перевод заранее. Приложение строит как пешие маршруты, так и схемы поездок на метро и автобусах с учётом времени работы транспорта. В теории через него можно вызвать и такси, но для этого нужен китайский номер — проще пользоваться Didi в Alipay.

Что ещё может пригодиться

Автор упоминает, что у неё установлены WeChat и сервис доставки Ele. me, но в поездке они фактически не пригодились. WeChat часто требует подтверждения от уже зарегистрированного пользователя, и если вы не собираетесь активно общаться с местными, возиться с этим нет смысла. Ele. me пригодился всего один раз — когда ночью в Пекине оказалось закрыто всё вокруг отеля.

Три приложения — Trip. com, Alipay и Baidu. map — превращают Китай из "закрытой страны с иероглифами" в абсолютно управляемое путешествие, даже если вы впервые в Азии. Главное — установить их до вылёта, пока телефон ещё принимает SMS.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Владивосток: история города, крепости и его стратегическая роль для России сегодня в 5:07
Владивосток: от стратегической военной базы до культурного центра Приморья

История Владивостока — это путь от военного поста до крупнейшего порта и культурного центра на Дальнем Востоке.

Читать полностью » Великий Новгород: история, культура и основные достопримечательности города сегодня в 4:04
Культура и торговля: почему Великий Новгород стоит на первом месте в Золотом кольце России

История Великого Новгорода — это путь от первых князей до культурной столицы России. Узнайте, как город стал символом русской культуры и истории.

Читать полностью » Валдай: исторический город на пути между Москвой и Санкт-Петербургом сегодня в 3:01
Прогулка по Валдаю: от исторических улиц до природных троп

История Валдая — это история взлетов и падений, ремесел и торговли, колоколов и природных красот. Откройте для себя этот исторический город!

Читать полностью » Тревел-эксперт Инна: без VPN в Китае невозможно пользоваться привычными сервисами сегодня в 2:16
Китай открыл двери россиянам — но за каждой удобной опцией скрыт нюанс

Перед поездкой в Китай важно знать несколько нюансов: от оплаты и связи до покупки билетов в музеи. Рассказываем, как подготовиться к путешествию без лишних стрессов.

Читать полностью » сегодня в 1:16
Путешествия по-русски: почему без дороги не бывает магии

Почему россияне по-прежнему приседают на дорожку, берут талисманы и бросают монетки в воду? Оказывается, ритуалы путешествий не исчезают, а становятся ещё важнее.

Читать полностью » Путешественник Каськаев сообщил, сколько стоит тур в Северную Корею из России сегодня в 0:26
Северная Корея изнутри: как живут туристы в мире, где нельзя выйти из отеля

Россияне всё чаще отправляются в путешествия по Северной Корее. Почему туры туда становятся популярными и как проходят экскурсии под постоянным контролем.

Читать полностью » Таиланд планирует обязать туристов платить 300 батов за въезд в страну вчера в 23:14
Три года откладывали — теперь решили всерьёз: Таиланд готовится брать деньги с туристов

Таиланд снова обсуждает введение туристического налога в размере 300 батов. Зачем нужен сбор и как он изменит поездки иностранных гостей?

Читать полностью » ЕС обсуждает 19-й пакет санкций против России: визы для россиян сохраняются вчера в 22:27
ЕС взялся за дипломатов, но пока щадит туристов: что будет с визами дальше

ЕС готовит новый пакет санкций, но туристические визы для россиян остаются доступными. Почему вопрос шенгена снова в центре внимания?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Свекла становится слаще при подкормке бором и натрием в нужных дозах — Ирина Лебедева
Спорт и фитнес
Строительная фирма из Татарстана подала в суд на компанию Ильи Авербуха
Еда
Поварской метод: сода смягчает белок и предотвращает сухость курицы
Туризм
Главный пляж Скиатоса — Кукунарьес — признан одним из самых красивых в Греции
Авто и мото
BMW и Ford готовят выпуск электромобилей в Южной Африке для экспорта в Европу
Садоводство
Барбарис, спирея и гортензия: кустарники, которые лучше всего переносят осень на Дальнем Востоке
Питомцы
Гибкое тело и шершавый язык позволяют кошке вылизывать даже труднодоступные места
Дом
10 идей для хранения вещей в квартире: как максимально использовать пространство
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet