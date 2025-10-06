Китай без иероглифов: три приложения, которые знают бывалые путешественники

Путешествовать по Китаю без стресса — реально, даже если вы не знаете ни одного иероглифа. Об этом рассказала опытная путешественница в своём блоге "Travel hacks/AnnaVlad", поделившись личными находками после маршрута длиной в несколько тысяч километров — от Иркутска и Пекина до Чжанцзяцзе, Шанхая и Сучжоу. Первую часть пути она прошла соло, а финал превратила в мини-тур для подруг. Главный вывод? Для комфортного передвижения по Китаю нужно всего три приложения. Но пользоваться ими стоит правильно.

Trip.com — универсальный центр планирования

Многие начинают готовиться к поездке с бронирования отелей, но автор утверждает: проще всего собрать маршрут в Trip. com. Это не просто агрегатор, а полноценная туристическая платформа с русскоязычным интерфейсом и оплатой по картам "Мир" — редкость для азиатского рынка. Регистрация занимает пару минут через e-mail, а чтобы всё работало корректно, в настройках стоит выбрать регион "Россия". Язык лучше переключить на английский: информации больше, и сервисы активны все.

Trip.com закрывает сразу несколько задач:

бронирование отелей, покупка авиабилетов и ж/д билетов;

оформление экскурсий, билетов в музеи и на мероприятия;

заказ трансфера, аренда авто, e-SIM;

подборки маршрутов и подбор рекомендаций по городам;

рейтинги и отзывы ресторанов.

Особенно удобно, что переписка с отелями и операторами происходит прямо в приложении — встроенный переводчик превращает диалог с китайской администрацией в задачу уровня "просто написать сообщение".

Alipay — кошелёк, про который лучше не забывать

В Китае наличные всё ещё принимают, но чувствовать себя "как местный" можно только с Alipay. Это электронный кошелёк, который нужен буквально для всего: оплата в магазинах, проезд в метро, заказ еды, вызов такси.

Регистрация проста: вводите номер телефона (подойдёт российский), подтверждаете вход по SMS и добавляете паспорт для финансовых операций. Пополнить баланс можно разными способами — через иностранную карту, сервисы российских банков или… знакомых китайцев. По словам автора, последний путь работает быстрее всего, но её подруги успешно пополняли счёт через Сбер: деньги приходили в течение часа-двух.

Что можно делать в Alipay:

показывать QR-код на кассе для оплаты покупок;

сканировать QR в ресторанах, чтобы открыть меню и сразу оплатить заказ;

выпускать транспортную карту нужного города через раздел "Transport" и проходить в метро по QR на входе и выходе;

вызывать такси через подраздел Didi Travel — стоимость фиксированная, оплата списывается автоматически, поездки дешевле московских.

Единственный нюанс — тариф "Taxi" лучше избегать: приезжают традиционные машины с шашечками, и, как признаётся путешественница, именно там её однажды попытались обсчитать.

Baidu.map — против глюков Google

Многие туристы приезжают в Китай с уверенностью, что Google Maps спасут в любой ситуации. Но — нет. Они плохо определяют местоположение, а названия заведений часто не совпадают с реальностью. Поэтому автор использует Baidu. map — китайский аналог Google Maps, который действительно работает.

Интерфейс полностью на китайском, но логика привычная: точка А, точка Б, выбор маршрута. Чтобы не гадать с иероглифами, она советует копировать названия прямо из бронирования отелей или гуглить их перевод заранее. Приложение строит как пешие маршруты, так и схемы поездок на метро и автобусах с учётом времени работы транспорта. В теории через него можно вызвать и такси, но для этого нужен китайский номер — проще пользоваться Didi в Alipay.

Что ещё может пригодиться

Автор упоминает, что у неё установлены WeChat и сервис доставки Ele. me, но в поездке они фактически не пригодились. WeChat часто требует подтверждения от уже зарегистрированного пользователя, и если вы не собираетесь активно общаться с местными, возиться с этим нет смысла. Ele. me пригодился всего один раз — когда ночью в Пекине оказалось закрыто всё вокруг отеля.

Три приложения — Trip. com, Alipay и Baidu. map — превращают Китай из "закрытой страны с иероглифами" в абсолютно управляемое путешествие, даже если вы впервые в Азии. Главное — установить их до вылёта, пока телефон ещё принимает SMS.