Меньше ночей, больше комфорта: туристы переписали правила отдыха и удивили рынок

Формат путешествий россиян в 2025 году заметно изменился: туристы стали иначе подходить к планированию поездок, сокращая их продолжительность и внимательнее относясь к структуре расходов. При этом на фоне общей экономии всё более заметным становится рост спроса на дорогие и комфортные форматы отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Короткие поездки и отказ от питания

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что в текущем году туроператоры фиксируют сокращение средней продолжительности туров по России. По сравнению с 2024 годом путешествия стали короче в среднем на одну-две ночи, что отражает стремление туристов оптимизировать затраты без полного отказа от поездок.

"Туроператоры отмечают в этом году сокращение средней продолжительности тура по России на одну-две ночи по сравнению с 2024 годом. Также стали чаще заказывать отели без питания", — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Такой выбор позволяет гибко формировать бюджет и не переплачивать за услуги, которыми туристы не всегда пользуются.

Чувствительность к цене и новые приоритеты

По словам эксперта, в 2025 году российские путешественники стали особенно чувствительны к стоимости отдыха. Это касается как размещения, так и дополнительных услуг, включая питание, трансферы и экскурсионные программы. Туристы всё чаще сравнивают предложения и выбирают базовые форматы, оставляя за собой возможность тратить средства уже на месте.

Одновременно меняется и структура спроса. Экономия в массовом сегменте не означает снижения интереса к путешествиям в целом, а скорее отражает более рациональный подход к планированию отдыха.

Рост премиального сегмента

Парадоксально, но на фоне сокращения средней продолжительности поездок и отказа от части услуг растёт доля премиального сегмента. Майя Ломидзе отметила, что эта тенденция проявляется практически во всех направлениях — внутреннем, въездном и выездном туризме.

Эксперты связывают это с расслоением спроса: часть туристов стремится минимизировать расходы, тогда как другая, напротив, выбирает более дорогие и комфортные форматы, ориентированные на качество сервиса и индивидуальные решения. Такая поляризация становится одной из ключевых особенностей туристического рынка 2025 года.