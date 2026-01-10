Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
OMMA Hotel Santorini
OMMA Hotel Santorini
© archello.com by Христос Дразос is licensed under Free More Info
Главная / Туризм
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:08

Меньше ночей, больше комфорта: туристы переписали правила отдыха и удивили рынок

Премиальный сегмент туризма растёт на фоне экономии — Майя Ломидзе

Формат путешествий россиян в 2025 году заметно изменился: туристы стали иначе подходить к планированию поездок, сокращая их продолжительность и внимательнее относясь к структуре расходов. При этом на фоне общей экономии всё более заметным становится рост спроса на дорогие и комфортные форматы отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Короткие поездки и отказ от питания

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что в текущем году туроператоры фиксируют сокращение средней продолжительности туров по России. По сравнению с 2024 годом путешествия стали короче в среднем на одну-две ночи, что отражает стремление туристов оптимизировать затраты без полного отказа от поездок.

"Туроператоры отмечают в этом году сокращение средней продолжительности тура по России на одну-две ночи по сравнению с 2024 годом. Также стали чаще заказывать отели без питания", — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Такой выбор позволяет гибко формировать бюджет и не переплачивать за услуги, которыми туристы не всегда пользуются.

Чувствительность к цене и новые приоритеты

По словам эксперта, в 2025 году российские путешественники стали особенно чувствительны к стоимости отдыха. Это касается как размещения, так и дополнительных услуг, включая питание, трансферы и экскурсионные программы. Туристы всё чаще сравнивают предложения и выбирают базовые форматы, оставляя за собой возможность тратить средства уже на месте.

Одновременно меняется и структура спроса. Экономия в массовом сегменте не означает снижения интереса к путешествиям в целом, а скорее отражает более рациональный подход к планированию отдыха.

Рост премиального сегмента

Парадоксально, но на фоне сокращения средней продолжительности поездок и отказа от части услуг растёт доля премиального сегмента. Майя Ломидзе отметила, что эта тенденция проявляется практически во всех направлениях — внутреннем, въездном и выездном туризме.

Эксперты связывают это с расслоением спроса: часть туристов стремится минимизировать расходы, тогда как другая, напротив, выбирает более дорогие и комфортные форматы, ориентированные на качество сервиса и индивидуальные решения. Такая поляризация становится одной из ключевых особенностей туристического рынка 2025 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Костроме работают музеи сыра, сладостей и Снегурочки — тургиды вчера в 15:51
Вкус, сказка и лёд: в Костроме нашли музеи, о которых редко рассказывают туристам

Кострома раскрывается не только через храмы и историю. Гастрономические и сказочные музеи показывают город с неожиданной стороны и требуют особого подхода к визиту.

Читать полностью » Lufthansa признаёт ослабление позиций перевозчиков ЕС — глава Шпор вчера в 15:07
Закрытое небо бьёт по Европе: авиарынок теряет позиции и уступает Азии

Закрытое небо над Россией усилило кризис в авиации ЕС: маршруты закрываются, аэропорты пустеют, а рынок уходит к азиатским перевозчикам.

Читать полностью » Закрытые аэропорты юга России остаются технически готовыми — глава Росавиации Ядров вчера в 13:14
Один взлёт — тысячи туристов: авиация может перезапустить спрос на отдых в Крыму

Открытие аэропорта Симферополя может прибавить Крыму не менее 15% туристов и изменить транспортную картину юга России.

Читать полностью » Марракеш — идеальное место для охоты за редкими предметами и сувенирами – Metro вчера в 11:45
Марракеш для искушённых путешественников: где купить винтаж и почувствовать настоящий дух города

Марракеш — это город, где старина встречается с современностью, где каждый уголок медины полон сюрпризов, а шопинг становится настоящим приключением.

Читать полностью » Таиланд возглавил зарубежные бронирования россиян в январе — OneTwoTrip вчера в 9:44
Куда поедут россияне в январе — направления уже определились

Сервис бронирований выяснил, куда россияне поедут после январских каникул: в лидерах оказались как зарубежные страны, так и крупнейшие города России.

Читать полностью » Минимальная стоимость вертолетной экскурсии составляет 20 тысяч рублей — РИАН вчера в 7:30
Вертолетный полет перестал быть экзотикой: почему москвичи готовы платить по 20 тысяч за 15 минут

Вертолетные экскурсии в 2026 году остаются дорогим, но востребованным форматом отдыха — сколько стоит полет и какие программы предлагают в Москве.

Читать полностью » Турист имеет право на полный возврат средств при угрозе здоровью — Роспотребнадзор вчера в 7:27
Не просто передумали: реальная угроза жизни — ваш козырь для возврата всей суммы за тур

Роспотребнадзор разъяснил, в каких случаях турист вправе отказаться от поездки и получить полную стоимость путевки обратно.

Читать полностью » Объем продаж внутренних туров в России сократился на 10,6% — АТОР вчера в 7:24
Российский турист меняет Краснодарский край на Вьетнам: в чем секрет внезапного выбора

Российские курорты в 2025 году столкнулись со спадом, тогда как выездной туризм установил рекорды. Что изменило привычную туристическую карту?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы отказываются от массовых курортов в пользу локальных регионов — Турпром
Туризм
Ослабление доллара сделало зарубежные поездки доступнее — Александр Брагин
Красота и здоровье
Экстренная помощь в Москве стала быстрее и эффективнее — мэр Сергей Собянин
Питомцы
Каракал является дикой кошкой и не подходит для домашнего содержания — Fanpage
Красота и здоровье
Операции на сердце в России стали значительно безопаснее — академик РАН Бокерия
Мир
Идея Трампа о покупке Гренландии получила денежную оценку — Newsweek
Мир
Более 100 человек задержаны из-за беспорядков в Иране — глава округа Карначи
Экономика
Экспорт нефтепродуктов из России вырос — глава РФПИ Дмитриев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet