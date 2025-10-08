Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:02

Теперь за фейковый отель ответит не только продавец: тревел-агрегаторы под ударом

Закон о платформенной экономике обяжет туристические агрегаторы отвечать за недостоверные данные партнёров

Ответственность туристических онлайн-платформ перед пользователями может значительно вырасти. После вступления в силу закона о платформенной экономике туристические агрегаторы — от "Яндекс Путешествий" до "Островка" — рискуют нести ответственность за недостоверные данные, размещённые их партнёрами.

Что изменилось в законодательстве

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации", который регулирует деятельность крупных цифровых площадок. Он направлен на обеспечение прозрачности онлайн-сервисов и защиту прав пользователей.

Документ предусматривает создание государственного реестра цифровых платформ, включающего сайты и приложения, где продавцы и поставщики услуг взаимодействуют с потребителями. Под действие закона подпадут площадки, отвечающие хотя бы одному из трёх критериев:
• посещаемость более 100 тыс. уникальных пользователей в сутки;
• более 10 тыс. активных партнёров;
• годовой объём сделок свыше 50 млрд рублей.

Это означает, что помимо маркетплейсов, в список могут попасть и крупные тревел-платформы.

Какие агрегаторы окажутся под контролем

По данным открытых источников, "Яндекс Путешествия" посещают в среднем около 795 тыс. пользователей в день, а количество отелей, доступных для бронирования за рубежом, превышает 1,5 млн.

Показатели "Островка" достигают примерно 500 тыс. визитов в сутки, а Travelata.ru заявляет о более чем 5 млн посещений в месяц. Все эти компании автоматически попадают под критерии цифровых платформ.

"Безусловно, часть существующих крупнейших ОТА подпадают под цифровые платформы. Но законопроект о регулировании деятельности туристических агрегаторов еще не принят", — пояснил основатель юридического агентства Георгий Мохов.

Новые обязанности и риски

Если тревел-агрегаторы войдут в реестр, им придётся:
• проверять достоверность информации о гостиницах, турах и лицензиях туроператоров;
• хранить сведения о партнёрах и предоставлять их по запросу потребителей или госорганов;
• обеспечить пользователям прозрачный канал связи с продавцом для возвратов и рекламаций;
• открыто указывать алгоритмы ранжирования предложений и причины различий в выдаче.

Другими словами, за ложные фотографии отеля или устаревшую информацию о туре ответственность будут нести не только продавцы, но и площадка, через которую была совершена покупка.

"Если у покупателя возникнут претензии к услуге, ответственность разделят продавец и посредник. Площадка будет наказана, если не проверила поставщика или скрыла важные данные", — отметили в Ассоциации туристических агрегаторов.

Прозрачность поиска и рекламы

Закон также запрещает продвигать предложения исключительно за счёт платной приоритетной выдачи. Например, если пользователь ставит фильтр "от дешевых к дорогим", система обязана показать именно самые дешевые варианты, даже если продавцы дороже заплатили за рекламу.

Кроме того, цифровые площадки должны будут раскрывать принципы формирования рейтингов и условий продвижения — для всех партнёров одинаково. Это должно снизить количество жалоб на скрытую рекламу и "подтасованные" результаты поиска.

Что думают участники рынка

В отрасли пока сохраняют спокойствие: большинство агрегаторов не спешат вносить изменения в работу.

"Наши юристы еще не погружались в детали нового ФЗ, так как он вступает в силу только через год", — сообщили TourDom.ru в одном из крупнейших онлайн-агрегаторов.

В Ассоциации туристических агрегаторов подчеркнули, что анализ возможных последствий ведётся, но говорить о конкретном влиянии постановления пока преждевременно.

Когда вступят изменения

Закон о платформенной экономике начнёт действовать с 1 октября 2026 года. За это время тревел-платформы должны адаптировать бизнес-процессы, разработать систему верификации партнёров и внедрить внутренние стандарты проверки информации.

Юристы отмечают, что по мере вступления закона в силу агрегаторам придётся пересматривать договоры с туроператорами и отелями, добавляя пункты об ответственности за недостоверные данные. Для большинства компаний это приведёт к росту административных затрат, но одновременно укрепит доверие пользователей.

