Мечты о море утонули в обмане: клиенты турагентства подозревают связи руководства с полицией

В Петербурге разгорается скандал вокруг турагентства Friendly Club. Десятки туристов заявляют, что остались и без оплаченных туров, и без денег.

Как всё произошло

Одна из пострадавших рассказала:

в июне она купила тур в Турцию, оплатив 200 тыс. руб. полностью;

в августе при попытке уточнить детали поездки сотрудники перестали выходить на связь;

директор агентства Иван Шевченко и его супруга, связанная с бизнесом, пропали.

По словам клиентки:

"Стало понятно, что нас кинули. Далее людей становилось все больше и больше. Мы писали заявления в полицию, но там странные отговорки, дело не возбуждают".

Фальшивые брони и подозрения в связях

Пострадавшие утверждают, что турагентство рассылало поддельные подтверждения брони отелей и авиабилетов. Средства до туроператоров так и не дошли.

Клиенты опасаются, что дело в полиции намеренно затягивают из-за "связей владельца фирмы".

Ответ турагентства

В соцсетях Friendly Club появилось сообщение о "технических работах" и скором возврате денег:

"В связи с временными техническими сложностями мы ускорили все процессы возвратов. Проводится работа с восстановлением заявок. Обязательства компании будут выполнены. Для нас важно ваше спокойствие".

Компания также пригрозила принять меры против тех, кто распространяет личные данные и оказывает давление на сотрудников.

Что дальше

По данным юристов, представляющих интересы клиентов, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.