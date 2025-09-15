Мечты о море утонули в обмане: клиенты турагентства подозревают связи руководства с полицией
В Петербурге разгорается скандал вокруг турагентства Friendly Club. Десятки туристов заявляют, что остались и без оплаченных туров, и без денег.
Как всё произошло
Одна из пострадавших рассказала:
-
в июне она купила тур в Турцию, оплатив 200 тыс. руб. полностью;
-
в августе при попытке уточнить детали поездки сотрудники перестали выходить на связь;
-
директор агентства Иван Шевченко и его супруга, связанная с бизнесом, пропали.
По словам клиентки:
"Стало понятно, что нас кинули. Далее людей становилось все больше и больше. Мы писали заявления в полицию, но там странные отговорки, дело не возбуждают".
Фальшивые брони и подозрения в связях
Пострадавшие утверждают, что турагентство рассылало поддельные подтверждения брони отелей и авиабилетов. Средства до туроператоров так и не дошли.
Клиенты опасаются, что дело в полиции намеренно затягивают из-за "связей владельца фирмы".
Ответ турагентства
В соцсетях Friendly Club появилось сообщение о "технических работах" и скором возврате денег:
"В связи с временными техническими сложностями мы ускорили все процессы возвратов. Проводится работа с восстановлением заявок. Обязательства компании будут выполнены. Для нас важно ваше спокойствие".
Компания также пригрозила принять меры против тех, кто распространяет личные данные и оказывает давление на сотрудников.
Что дальше
По данным юристов, представляющих интересы клиентов, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
