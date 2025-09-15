Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:19

Мечты о море утонули в обмане: клиенты турагентства подозревают связи руководства с полицией

Клиенты заявили, что турагентство Friendly Club исчезло с деньгами за оплаченные туры — Петербург

В Петербурге разгорается скандал вокруг турагентства Friendly Club. Десятки туристов заявляют, что остались и без оплаченных туров, и без денег.

Как всё произошло

Одна из пострадавших рассказала:

  • в июне она купила тур в Турцию, оплатив 200 тыс. руб. полностью;

  • в августе при попытке уточнить детали поездки сотрудники перестали выходить на связь;

  • директор агентства Иван Шевченко и его супруга, связанная с бизнесом, пропали.

По словам клиентки:

"Стало понятно, что нас кинули. Далее людей становилось все больше и больше. Мы писали заявления в полицию, но там странные отговорки, дело не возбуждают".

Фальшивые брони и подозрения в связях

Пострадавшие утверждают, что турагентство рассылало поддельные подтверждения брони отелей и авиабилетов. Средства до туроператоров так и не дошли.
Клиенты опасаются, что дело в полиции намеренно затягивают из-за "связей владельца фирмы".

Ответ турагентства

В соцсетях Friendly Club появилось сообщение о "технических работах" и скором возврате денег:

"В связи с временными техническими сложностями мы ускорили все процессы возвратов. Проводится работа с восстановлением заявок. Обязательства компании будут выполнены. Для нас важно ваше спокойствие".

Компания также пригрозила принять меры против тех, кто распространяет личные данные и оказывает давление на сотрудников.

Что дальше

По данным юристов, представляющих интересы клиентов, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

