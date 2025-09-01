За пост о туре — штраф до полумиллиона: даже старые объявления о путешествиях теперь могут обернуться проблемой

С 1 сентября в России вступает в силу новый закон: размещать и хранить рекламу туров и поездок на ресурсах, признанных экстремистскими, станет незаконно. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Кого коснётся ограничение

В первую очередь речь идёт о заблокированных в России социальных сетях. Теперь любые рекламные материалы о путешествиях — от свежих постов до старых анонсов — окажутся под запретом.

Запрет введён в соответствии с положениями закона о рекламе и ст. 14.3 КоАП РФ.

Ответственность и штрафы

За нарушение правил предусмотрены штрафы:

для граждан — до 2,5 тыс. рублей ,

для должностных лиц — до 20 тыс. рублей ,

для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Контекст

Этот шаг стал продолжением ограничений на рекламу в иностранных соцсетях. Ранее аналогичные правила уже вводились в отношении товаров и услуг, теперь же они распространяются и на сферу туризма.

Итог

Новый закон усиливает контроль над рекламой и фактически закрывает туроператорам возможность продвигать путешествия через запрещённые в России соцсети.