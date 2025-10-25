Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лемонграсс
Лемонграсс
© commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under CC BY-SA 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:38

Трава против комаров и стресса: садоводы рассказали, зачем держат лемонграсс дома круглый год

Лемонграсс выращивают в контейнерах при похолодании ниже десяти градусов Цельсия

Лемонграсс, или трава цитронелла (Cymbopogon citratus), — ароматное растение с насыщенным лимонным запахом, которое не только украшает сад, но и приносит практическую пользу. Родом из тропических регионов Азии, он всё чаще встречается в садах умеренного климата, где успешно растёт при правильном уходе.

Что нужно знать о лемонграссе

Этот многолетний злак способен вырастать до 1,5 метра в высоту и образует густой пучок узких зелёных листьев. Лемонграсс предпочитает солнечные, тёплые участки и лёгкую, хорошо дренированную почву. Оптимальная температура для роста — 30-35 °C, а при охлаждении ниже 10 °C растение быстро погибает.

Поэтому в регионах с прохладной зимой лучше выращивать лемонграсс в контейнерах, чтобы заносить его в дом в холодный сезон.

Параметр Оптимальные условия
Температура 25-35 °C
Освещённость Полное солнце
Почва Лёгкая, песчано-глинистая, с дренажем
Полив Умеренный, без застоя воды
Зимовка В помещении при +10 °C и выше

Советы шаг за шагом: как вырастить лемонграсс из стеблей

  1. Выберите свежие побеги. Подойдут стебли с утолщённым основанием — их легко найти в супермаркете в отделе свежих трав.

  2. Поставьте в воду. Поместите стебли корневым концом вниз в банку с водой и оставьте на подоконнике.

  3. Ждите появления корешков. Через 7-10 дней появятся белые корни длиной до 3 см.

  4. Пересадите в горшок. Используйте рыхлый грунт с дренажом. Можно добавить немного песка.

  5. Пересаживайте в сад. Когда температура стабильно выше +15 °C, лемонграсс можно высадить в открытый грунт.

Чтобы куст был пышным, регулярно подрезайте листья — это стимулирует рост новых побегов.

Уход за лемонграссом зимой

В холодных регионах растение не зимует в открытом грунте. Поэтому его нужно перенести в дом:

  • Температура: не ниже +10 °C;

  • Освещение: досветка лампами не менее 8-10 часов в день;

  • Полив: раз в 2 недели, чтобы почва оставалась слегка влажной;

  • Обрезка: удаляйте сухие листья, чтобы предотвратить гниение.

Если зимнее содержание организовать сложно, лемонграсс можно выращивать как однолетник, каждый год начиная с укоренения свежих стеблей.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: высаживать лемонграсс в тяжёлую почву без дренажа.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: добавьте песок и перлит для воздушности.

  • Ошибка: держать растение на сквозняке.
    Последствие: пожелтение и опадание листьев.
    Альтернатива: разместите в тёплом, защищённом месте.

  • Ошибка: поливать слишком часто зимой.
    Последствие: корневая гниль.
    Альтернатива: полив только при подсыхании верхнего слоя почвы.

А что если выращивать дома круглый год?

Лемонграсс прекрасно чувствует себя на южных подоконниках или в теплицах. В доме он не только украшает интерьер, но и наполняет воздух лёгким цитрусовым ароматом. Если регулярно подрезать листья, растение сохраняет компактную форму и даёт свежую зелень для чая и кулинарии круглый год.

Плюсы и минусы выращивания лемонграсса

Преимущества Недостатки
Приятный аромат, отпугивающий насекомых Не переносит холод
Лёгкое размножение из стеблей Требует солнечного места
Ценные кулинарные свойства При недостатке света замедляет рост
Эстетичный вид в саду Не переносит переувлажнения

10 причин выращивать лемонграсс

  1. Ароматерапия. Листья выделяют эфирные масла, расслабляющие и снимающие стресс.

  2. Кулинарная универсальность. Используется в супах, карри, соусах, десертах и чаях.

  3. Отпугивает насекомых. Цитронелловое масло — натуральный репеллент.

  4. Декоративность. Узкие листья создают экзотический акцент на клумбе.

  5. Укрепляет иммунитет. В настое содержит антиоксиданты.

  6. Освежает воздух. Аромат очищает помещение от неприятных запахов.

  7. Подходит для косметики. Эфирное масло используют в мыле и кремах.

  8. Простое размножение. Быстро растёт из стеблей и черенков.

  9. Совместим с другими травами. Хорошо сочетается с базиликом, мятой и розмарином.

  10. Подходит для контейнерного сада. Можно выращивать на балконе или террасе.

FAQ

Можно ли вырастить лемонграсс в квартире?
Да. Главное — много света и температура выше +20 °C.

Когда собирать листья для кулинарии?
Срезайте молодые побеги длиной 30-40 см — они наиболее ароматны.

Можно ли сушить лемонграсс?
Да. Высушенные листья сохраняют аромат и подходят для чая и приправ.

Как часто нужно подкармливать растение?
Раз в месяц комплексным удобрением для зелени.

Мифы и правда

  • Миф: лемонграсс растёт только в тропиках.
    Правда: при контейнерном выращивании он успешно адаптируется даже в умеренном климате.

  • Миф: аромат растения усиливается при обильном поливе.
    Правда: избыток влаги снижает содержание эфирных масел.

  • Миф: лемонграсс можно оставить на зиму в саду под укрытием.
    Правда: мороз ниже +5 °C губителен для корней, поэтому растение обязательно заносят в дом.

Исторический контекст

Лемонграсс известен человечеству уже более 2000 лет. Его выращивали в Индии и Шри-Ланке как лечебную и ароматическую траву, а позже растение попало в Китай, Египет и Европу. В древней аюрведической медицине его использовали для лечения простуды, головной боли и инфекций. Сегодня лемонграсс ценится в парфюмерии, косметике и кулинарии по всему миру.

Три интересных факта

  • Лемонграсс входит в состав эфирных масел, используемых в свечах и спреях против комаров.

  • Из одного куста за сезон можно собрать до 1 кг свежих листьев.

  • В Азии лемонграсс символизирует очищение и защиту - его ароматом окуривают жилища перед праздниками.

