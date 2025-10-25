Трава против комаров и стресса: садоводы рассказали, зачем держат лемонграсс дома круглый год
Лемонграсс, или трава цитронелла (Cymbopogon citratus), — ароматное растение с насыщенным лимонным запахом, которое не только украшает сад, но и приносит практическую пользу. Родом из тропических регионов Азии, он всё чаще встречается в садах умеренного климата, где успешно растёт при правильном уходе.
Что нужно знать о лемонграссе
Этот многолетний злак способен вырастать до 1,5 метра в высоту и образует густой пучок узких зелёных листьев. Лемонграсс предпочитает солнечные, тёплые участки и лёгкую, хорошо дренированную почву. Оптимальная температура для роста — 30-35 °C, а при охлаждении ниже 10 °C растение быстро погибает.
Поэтому в регионах с прохладной зимой лучше выращивать лемонграсс в контейнерах, чтобы заносить его в дом в холодный сезон.
|Параметр
|Оптимальные условия
|Температура
|25-35 °C
|Освещённость
|Полное солнце
|Почва
|Лёгкая, песчано-глинистая, с дренажем
|Полив
|Умеренный, без застоя воды
|Зимовка
|В помещении при +10 °C и выше
Советы шаг за шагом: как вырастить лемонграсс из стеблей
-
Выберите свежие побеги. Подойдут стебли с утолщённым основанием — их легко найти в супермаркете в отделе свежих трав.
-
Поставьте в воду. Поместите стебли корневым концом вниз в банку с водой и оставьте на подоконнике.
-
Ждите появления корешков. Через 7-10 дней появятся белые корни длиной до 3 см.
-
Пересадите в горшок. Используйте рыхлый грунт с дренажом. Можно добавить немного песка.
-
Пересаживайте в сад. Когда температура стабильно выше +15 °C, лемонграсс можно высадить в открытый грунт.
Чтобы куст был пышным, регулярно подрезайте листья — это стимулирует рост новых побегов.
Уход за лемонграссом зимой
В холодных регионах растение не зимует в открытом грунте. Поэтому его нужно перенести в дом:
-
Температура: не ниже +10 °C;
-
Освещение: досветка лампами не менее 8-10 часов в день;
-
Полив: раз в 2 недели, чтобы почва оставалась слегка влажной;
-
Обрезка: удаляйте сухие листья, чтобы предотвратить гниение.
Если зимнее содержание организовать сложно, лемонграсс можно выращивать как однолетник, каждый год начиная с укоренения свежих стеблей.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: высаживать лемонграсс в тяжёлую почву без дренажа.
Последствие: загнивание корней.
Альтернатива: добавьте песок и перлит для воздушности.
-
Ошибка: держать растение на сквозняке.
Последствие: пожелтение и опадание листьев.
Альтернатива: разместите в тёплом, защищённом месте.
-
Ошибка: поливать слишком часто зимой.
Последствие: корневая гниль.
Альтернатива: полив только при подсыхании верхнего слоя почвы.
А что если выращивать дома круглый год?
Лемонграсс прекрасно чувствует себя на южных подоконниках или в теплицах. В доме он не только украшает интерьер, но и наполняет воздух лёгким цитрусовым ароматом. Если регулярно подрезать листья, растение сохраняет компактную форму и даёт свежую зелень для чая и кулинарии круглый год.
Плюсы и минусы выращивания лемонграсса
|Преимущества
|Недостатки
|Приятный аромат, отпугивающий насекомых
|Не переносит холод
|Лёгкое размножение из стеблей
|Требует солнечного места
|Ценные кулинарные свойства
|При недостатке света замедляет рост
|Эстетичный вид в саду
|Не переносит переувлажнения
10 причин выращивать лемонграсс
-
Ароматерапия. Листья выделяют эфирные масла, расслабляющие и снимающие стресс.
-
Кулинарная универсальность. Используется в супах, карри, соусах, десертах и чаях.
-
Отпугивает насекомых. Цитронелловое масло — натуральный репеллент.
-
Декоративность. Узкие листья создают экзотический акцент на клумбе.
-
Укрепляет иммунитет. В настое содержит антиоксиданты.
-
Освежает воздух. Аромат очищает помещение от неприятных запахов.
-
Подходит для косметики. Эфирное масло используют в мыле и кремах.
-
Простое размножение. Быстро растёт из стеблей и черенков.
-
Совместим с другими травами. Хорошо сочетается с базиликом, мятой и розмарином.
-
Подходит для контейнерного сада. Можно выращивать на балконе или террасе.
FAQ
Можно ли вырастить лемонграсс в квартире?
Да. Главное — много света и температура выше +20 °C.
Когда собирать листья для кулинарии?
Срезайте молодые побеги длиной 30-40 см — они наиболее ароматны.
Можно ли сушить лемонграсс?
Да. Высушенные листья сохраняют аромат и подходят для чая и приправ.
Как часто нужно подкармливать растение?
Раз в месяц комплексным удобрением для зелени.
Мифы и правда
-
Миф: лемонграсс растёт только в тропиках.
Правда: при контейнерном выращивании он успешно адаптируется даже в умеренном климате.
-
Миф: аромат растения усиливается при обильном поливе.
Правда: избыток влаги снижает содержание эфирных масел.
-
Миф: лемонграсс можно оставить на зиму в саду под укрытием.
Правда: мороз ниже +5 °C губителен для корней, поэтому растение обязательно заносят в дом.
Исторический контекст
Лемонграсс известен человечеству уже более 2000 лет. Его выращивали в Индии и Шри-Ланке как лечебную и ароматическую траву, а позже растение попало в Китай, Египет и Европу. В древней аюрведической медицине его использовали для лечения простуды, головной боли и инфекций. Сегодня лемонграсс ценится в парфюмерии, косметике и кулинарии по всему миру.
Три интересных факта
-
Лемонграсс входит в состав эфирных масел, используемых в свечах и спреях против комаров.
-
Из одного куста за сезон можно собрать до 1 кг свежих листьев.
-
В Азии лемонграсс символизирует очищение и защиту - его ароматом окуривают жилища перед праздниками.
