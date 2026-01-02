Трассы открыты, настроение скользит: первые дни курорта пошли не по плану

Первые дни работы обновлённого горнолыжного курорта в Арсеньеве, которого ждали несколько лет, обернулись разочарованием для части туристов. Вместо полноценного катания гости столкнулись с бытовыми проблемами, которые сделали отдых заметно сложнее. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Прокат, которого не оказалось

Главной неожиданностью для приезжих стало отсутствие проката лыж и сноубордов непосредственно на территории курорта. Люди, рассчитывавшие взять снаряжение на месте, были вынуждены отправляться на поиски альтернатив по всему городу. В результате возле ближайших пунктов проката образовались очереди, а инвентарь начал заканчиваться уже к середине дня.

"На горнолыжном курорте в Арсеньеве не работает прокат лыж и сноубордов. Приехавшие со всего края отдыхающие стоят в большой очереди у ближайшего проката на повороте с главной трассы, где к середине дня уже тоже стало заканчиваться оборудование", — рассказал ИА PrimaMedia житель Владивостока.

Ситуацию осложнило и отсутствие удобной навигации. Часть пунктов проката в самом Арсеньеве не отображается на онлайн-картах, из-за чего туристам приходится ориентироваться практически "вслепую" или расспрашивать местных жителей.

Проблемы с подъездом к парковке

Ещё одной сложностью стала дорога к верхней парковке горнолыжного комплекса. Несмотря на то что подъём был посыпан, крутой уклон оказался серьёзным препятствием для части автомобилей. Водители отмечают, что не все машины способны безопасно подняться на парковку.

"Некоторые машины не могут его преодолеть и останавливаются, скользят на месте", — отмечает очевидец.

Из-за этого часть отдыхающих была вынуждена оставлять транспорт ниже и подниматься пешком, что также добавило неудобств в первые дни работы курорта.

Ожидания и реальность тестового запуска

Горнолыжный курорт в Арсеньеве официально начал работу в тестовом режиме в конце декабря 2025 года. Проект позиционировался краевыми властями и инвесторами как важный шаг для развития зимнего спорта в Приморье. Для посетителей были открыты три трассы общей протяжённостью более трёх километров — "Бумеранг", "Стрела" и трасса для начинающих.

Кроме того, ранее сообщалось о готовности всей необходимой инфраструктуры, включая закупленный инвентарь для проката. Модернизация комплекса реализуется на условиях концессии, а инвестор заявлял о планах превратить Арсеньев в курорт мирового уровня. Однако первые дни тестовой эксплуатации показали, что часть сервисов пока не готова к наплыву туристов.