Сигнал через 40 световых лет: что обнаружили в атмосфере потенциально обитаемой сестры Земли

Планета у белого карлика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:21

40 световых лет от Земли: новые данные об атмосфере TRAPPIST-1e от телескопа Уэбба

Астрономы из Университета Сент-Эндрюс сообщили о результатах исследования, которые могут стать переломным моментом в изучении экзопланет. Им удалось получить новые данные о планете TRAPPIST-1e — одном из самых перспективных кандидатов на наличие атмосферы за пределами Солнечной системы. Эта планета расположена всего в 40 световых годах от Земли и по размеру близка к нашей.

Почему учёных так интересует TRAPPIST-1e

Система TRAPPIST-1 известна благодаря семи каменистым планетам, вращающимся вокруг красного карлика. Четвёртая из них, TRAPPIST-1e, находится в "обитаемой зоне" — области, где температура позволяет существовать жидкой воде. Но ключевой вопрос остаётся прежним: есть ли у неё атмосфера? Без неё планета была бы лишь холодным каменным телом, неспособным поддерживать жизнь.

Как удалось приблизиться к ответу

Для анализа использовался инфракрасный спектрограф NIRSpec телескопа имени Джеймса Уэбба. Наблюдения проводились во время транзита планеты перед своей звездой. В такие моменты свет проходит через возможную атмосферу и оставляет след в спектре. Однако изучение осложнено активностью звезды: её поверхность усеяна пятнами, которые искажают картину.

Команда из Сент-Эндрюса более года занималась очисткой данных. Они устраняли шумы, вызванные магнитными процессами на звезде, чтобы выделить признаки, которые могли бы указывать на атмосферу планеты.

Первые результаты

Астрономы заявили, что исключать наличие газовой оболочки у TRAPPIST-1e нельзя. Более того, одна из гипотез говорит о "вторичной атмосфере" — богатой тяжёлыми газами, включая азот.

"TRAPPIST-1e долгое время считалась одной из лучших планет в обитаемой зоне для поиска атмосферы", — отметил преподаватель экзопланет в Университете Сент-Эндрюс доктор Райан Макдональд.

По его словам, теперь впервые появилась возможность проверить это предположение на практике.

Сомнения и ожидания

Учёные подчёркивают: делать окончательные выводы пока рано. Данные могут быть искажены взаимодействием звёздного света с поверхностью планеты. Тем не менее вероятность того, что у TRAPPIST-1e есть плотная атмосфера, делает её одним из главных кандидатов в поиске жизни за пределами Земли.

"Самая захватывающая возможность заключается в том, что у TRAPPIST-1e может быть вторичная атмосфера с тяжёлыми газами. Но пока мы не можем полностью исключить вариант голой скалы", — пояснил доктор Райан Макдональд.

Что будет дальше

Телескоп Джеймса Уэбба продолжает наблюдения. Пока удалось зафиксировать четыре транзита, но в ближайшие годы их число вырастет почти до двадцати. Чем больше данных соберут астрономы, тем точнее удастся определить состав атмосферы.

Это позволит оценить не только её наличие, но и такие параметры, как температура и плотность. Если подтвердится присутствие азота или других устойчивых соединений, это станет весомым аргументом в пользу существования условий для воды и, возможно, жизни.

Прорывное значение

Учёные отмечают, что ещё несколько лет назад подобные наблюдения казались невозможными. Запуск телескопа имени Джеймса Уэбба открыл новую эру: теперь человечество может не просто догадываться о химическом составе далеких миров, а проверять эти гипотезы на практике.

Открытие TRAPPIST-1e как планеты с потенциальной атмосферой показывает, что поиски жизни в других системах перестают быть фантастикой и становятся реальной научной задачей.

Три интересных факта

  1. Система TRAPPIST-1 была открыта в 2016 году с помощью бельгийского телескопа в Чили.
  2. Все семь планет системы имеют размеры, близкие к земным, и несколько из них находятся в зоне обитаемости.
  3. Телескоп имени Джеймса Уэбба способен улавливать свет от звёзд, находящихся на расстоянии более 13 миллиардов световых лет.

Читайте также

Тайны Kostensuchus atrox: аргентинские палеонтологи раскрыли ужасную находку сегодня в 7:37

Аргентинские палеонтологи нашли скелет крокодила, который охотился на динозавров 70 млн лет назад

В Аргентине обнаружен скелет Kostensuchus atrox – древнего крокодила, жившего 70 млн лет назад. Гиперплотоядный хищник охотился на динозавров! Это новое открытие всколыхнуло мир палеонтологии.

Читать полностью » Южнокорейские учёные впервые зафиксировали квантовую запутанность в тёмном состоянии сегодня в 6:17

Тайна тёмного состояния раскрыта: как корейские учёные поймали неуловимое квантовое явление

Физики из Южной Кореи экспериментально подтвердили существование "тёмной" квантовой запутанности, сохраняющейся в 600 раз дольше стандартных состояний. Это открытие приближает создание устойчивых квантовых компьютеров.

Читать полностью » Бесценные артефакты на дне: как беспилотники исследовали корабль колониальной эпохи сегодня в 6:14

200 тонн драгоценностей под водорослями: как галеон стал яблоком раздора между странами

Колумбия обнародовала уникальные кадры испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году с сокровищами на $17 млрд. Подводные дроны обнаружили золото, пушки и артефакты, ставшие предметом спора между Колумбией, Испанией и коренными народами.

Читать полностью » Виртуальные силы и стаи дронов — как T-STAR планирует траектории для спасательных операций сегодня в 5:17

Лабораторный прорыв: виртуальные силы в небе — почему дроны теперь обходят препятствия как по волшебству

Учёные Даремского университета представили систему T-STAR: рои дронов с мгновенной перестройкой траекторий. Технология для спасения при пожарах, землетрясениях и экомониторинга — как виртуальные силы и военные разработки изменили подход к автономным аппаратам.

Читать полностью » Генетическое открытие: как акулы-призраки перенаправили механизм роста зубов сегодня в 5:14

Метаморфозы под водой: почему у этих акул зубы выросли не во рту — детали исследования

Учёные обнаружили, что зубы на лбу самцов акул-призраков формируются по тем же генам, что и ротовые. 315-миллионнолетние ископаемые и генетика подтвердили их роль в размножении.

Читать полностью » Исследование: первые признаки ослабления Гольфстрима возможны уже в 2060-х годах сегодня в 4:21

В океане нашли систему, которая переворачивает представление о жизни на Земле

От коллапса Гольфстрима до поиска жизни на экзопланетах: главные открытия недели показывают, насколько хрупок мир и сколь стремителен прогресс науки.

Читать полностью » В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии сегодня в 13:37

Груды песка заменили батареи: финны нашли способ хранить энергию месяцами

В Финляндии заработала крупнейшая в мире песчаная батарея. Она хранит тепло месяцами и может стать ключом к решению главной проблемы зелёной энергетики.

Читать полностью » Учёные из Японии и США выявили слияние оболочек в недрах звезды Cas A перед взрывом сверхновой сегодня в 2:16

Вспышка в Кассиопее оказалась не такой, как думали: разгадка скрывалась внутри звезды

Новые данные "Чандры" раскрыли, что за мгновения до взрыва Кассиопея A пережила внутренние потрясения, которые изменили её структуру и судьбу.

Читать полностью »

