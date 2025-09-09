Сигнал через 40 световых лет: что обнаружили в атмосфере потенциально обитаемой сестры Земли

Астрономы из Университета Сент-Эндрюс сообщили о результатах исследования, которые могут стать переломным моментом в изучении экзопланет. Им удалось получить новые данные о планете TRAPPIST-1e — одном из самых перспективных кандидатов на наличие атмосферы за пределами Солнечной системы. Эта планета расположена всего в 40 световых годах от Земли и по размеру близка к нашей.

Почему учёных так интересует TRAPPIST-1e

Система TRAPPIST-1 известна благодаря семи каменистым планетам, вращающимся вокруг красного карлика. Четвёртая из них, TRAPPIST-1e, находится в "обитаемой зоне" — области, где температура позволяет существовать жидкой воде. Но ключевой вопрос остаётся прежним: есть ли у неё атмосфера? Без неё планета была бы лишь холодным каменным телом, неспособным поддерживать жизнь.

Как удалось приблизиться к ответу

Для анализа использовался инфракрасный спектрограф NIRSpec телескопа имени Джеймса Уэбба. Наблюдения проводились во время транзита планеты перед своей звездой. В такие моменты свет проходит через возможную атмосферу и оставляет след в спектре. Однако изучение осложнено активностью звезды: её поверхность усеяна пятнами, которые искажают картину.

Команда из Сент-Эндрюса более года занималась очисткой данных. Они устраняли шумы, вызванные магнитными процессами на звезде, чтобы выделить признаки, которые могли бы указывать на атмосферу планеты.

Первые результаты

Астрономы заявили, что исключать наличие газовой оболочки у TRAPPIST-1e нельзя. Более того, одна из гипотез говорит о "вторичной атмосфере" — богатой тяжёлыми газами, включая азот.

"TRAPPIST-1e долгое время считалась одной из лучших планет в обитаемой зоне для поиска атмосферы", — отметил преподаватель экзопланет в Университете Сент-Эндрюс доктор Райан Макдональд.

По его словам, теперь впервые появилась возможность проверить это предположение на практике.

Сомнения и ожидания

Учёные подчёркивают: делать окончательные выводы пока рано. Данные могут быть искажены взаимодействием звёздного света с поверхностью планеты. Тем не менее вероятность того, что у TRAPPIST-1e есть плотная атмосфера, делает её одним из главных кандидатов в поиске жизни за пределами Земли.

"Самая захватывающая возможность заключается в том, что у TRAPPIST-1e может быть вторичная атмосфера с тяжёлыми газами. Но пока мы не можем полностью исключить вариант голой скалы", — пояснил доктор Райан Макдональд.

Что будет дальше

Телескоп Джеймса Уэбба продолжает наблюдения. Пока удалось зафиксировать четыре транзита, но в ближайшие годы их число вырастет почти до двадцати. Чем больше данных соберут астрономы, тем точнее удастся определить состав атмосферы.

Это позволит оценить не только её наличие, но и такие параметры, как температура и плотность. Если подтвердится присутствие азота или других устойчивых соединений, это станет весомым аргументом в пользу существования условий для воды и, возможно, жизни.

Прорывное значение

Учёные отмечают, что ещё несколько лет назад подобные наблюдения казались невозможными. Запуск телескопа имени Джеймса Уэбба открыл новую эру: теперь человечество может не просто догадываться о химическом составе далеких миров, а проверять эти гипотезы на практике.

Открытие TRAPPIST-1e как планеты с потенциальной атмосферой показывает, что поиски жизни в других системах перестают быть фантастикой и становятся реальной научной задачей.

