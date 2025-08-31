Эти 4 упражнения для трапеции превратят вашу спину в настоящее оружие

Обычно в тренировках для спины внимание уделяется широчайшим мышцам, а вот трапециевидная мышца, хотя и является одной из крупнейших, часто остается в тени. Это ошибка, особенно если цель — добиться красивой и мощной верхней части тела. Тренировка трапеции не только сделает вашу спину более выразительной, но и улучшит форму плеч. В этом материале расскажем о пользе работы с трапециевидной мышцей и представим эффективные упражнения для достижения результата без травм плечевого сустава.

Анатомия и функции трапециевидной мышцы

Трапециевидная мышца — одна из самых крупных и важнейших мышц верхней части спины, она занимает значительную площадь от затылка до середины спины. Она разделяется на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя часть отвечает за разгибание головы и поднятие лопаток, средняя — за сведение и разводку лопаток, а нижняя — за их опускание.

Трапециевидная мышца активно участвует во многих движениях с лопатками и руками, поэтому её тренировка не только улучшает форму спины, но и способствует укреплению плечевого пояса. Сильные трапеции — залог успешных тренировок с большими весами, например, в жиме лежа или становую тягу. Это также помогает развивать остальные мышцы, включая спину и плечи.

Почему важно тренировать трапеции?

Трапециевидная мышца играет ключевую роль в формировании эстетически привлекательной верхней части тела. Она отвечает за поддержание правильной осанки, уменьшение болей в шее и верхней части спины и даже может улучшить ваши результаты в таких упражнениях, как жим лежа и подтягивания. Тренированные трапеции создают эффект "перевернутого треугольника", придавая телу более привлекательные контуры.

Помимо визуальных изменений, укрепление трапециевидной мышцы способствует:

улучшению осанки,

профилактике болей в спине,

повышению эффективности в тренировках на другие мышцы.

Ретракция лопаток: важный элемент тренировки

Ретракция лопаток — это отведение лопаток назад, когда они сводятся вместе. Это не только помогает улучшить осанку, но и защищает плечевые суставы от травм, делая движения более безопасными. Важно научиться правильно работать с лопатками, так как их неподвижность или чрезмерная подвижность может повлиять на эффективность тренировки и привести к травмам.

"Осознанная ретракция лопаток — это основа правильной тренировки трапециевидной мышцы", — объясняет тренер и специалист по силовым тренировкам Сергей Иванов.

Топ упражнений с гантелями для тренировки трапеции

Эффективная тренировка трапециевидной мышцы требует хороших отягощений и правильной техники. Вот несколько упражнений, которые помогут развить эту мышцу:

1. Упражнение Y

Это упражнение отлично подходит для разминки и улучшения осанки. Оно активирует трапециевидные мышцы, а также задние дельты и мышцы, выпрямляющие позвоночник. Чтобы выполнить его правильно, следуйте этим рекомендациям:

Лягте на скамью с наклоном 30 градусов.

Ноги упираются в пол, грудь прижата к скамье, руки свисают.

Сведите лопатки, поднимите прямые руки вверх, образуя букву "Y".

Задержитесь на 4-8 секунд и медленно вернитесь в исходное положение.

2. Упражнение W

Это упражнение задействует не только трапеции, но и задние дельты, ромбовидные и выпрямляющие позвоночник мышцы. Важно сохранять напряжение в лопатках на протяжении всего выполнения:

Лягте на скамью с наклоном 30 градусов, ноги упираются в пол.

Руки подняты вверх, сводим лопатки.

На выдохе сгибаем руки, образуя букву "W".

Задержитесь на 2-4 секунды, затем вернитесь в исходное положение.

3. Упражнение T

Упражнение активно вовлекает трапециевидные мышцы и задние дельты:

Лягте на скамью с наклоном 30 градусов, руки свисают.

Согните руки на 90 градусов, сведите лопатки.

На выдохе поднимите локти в стороны, удерживая их параллельно полу.

Задержитесь на 2-4 секунды, затем вернитесь в исходное положение.

4. Шраги с гантелями

Это одно из лучших упражнений для прокачки трапециевидных мышц. Оно эффективно развивает верхнюю часть спины:

Встаньте прямо, возьмите гантели.

Поднимите плечи как можно выше, зафиксируйте в этом положении на 1 секунду.

Медленно опустите руки в исходное положение.

Как правильно вписать тренировку трапеции в план?

Для эффективной тренировки спины важно начинать с работы над крупными мышцами, такими как широчайшие, а затем переходить к менее крупным, например, трапеции. Хорошо сочетать тренировки трапециевидной мышцы с тренировками дельтовидных и других мышц спины. Согласованная работа этих групп мышц помогает достичь оптимальных результатов.

Кто может тренироваться по этой программе?

Предложенная программа тренировки идеально подходит здоровым людям без проблем с позвоночником или суставами. Если есть сомнения относительно выполнения упражнений, лучше проконсультироваться с врачом или тренером.