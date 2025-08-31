Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Накаченная мужская спина
Накаченная мужская спина
© commons.wikimedia.org by Agasi nazareno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Эти 4 упражнения для трапеции превратят вашу спину в настоящее оружие

Эксперт рассказал о тренировке трапециевидной мышцы для улучшения осанки и силы

Обычно в тренировках для спины внимание уделяется широчайшим мышцам, а вот трапециевидная мышца, хотя и является одной из крупнейших, часто остается в тени. Это ошибка, особенно если цель — добиться красивой и мощной верхней части тела. Тренировка трапеции не только сделает вашу спину более выразительной, но и улучшит форму плеч. В этом материале расскажем о пользе работы с трапециевидной мышцей и представим эффективные упражнения для достижения результата без травм плечевого сустава.

Анатомия и функции трапециевидной мышцы

Трапециевидная мышца — одна из самых крупных и важнейших мышц верхней части спины, она занимает значительную площадь от затылка до середины спины. Она разделяется на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя часть отвечает за разгибание головы и поднятие лопаток, средняя — за сведение и разводку лопаток, а нижняя — за их опускание.

Трапециевидная мышца активно участвует во многих движениях с лопатками и руками, поэтому её тренировка не только улучшает форму спины, но и способствует укреплению плечевого пояса. Сильные трапеции — залог успешных тренировок с большими весами, например, в жиме лежа или становую тягу. Это также помогает развивать остальные мышцы, включая спину и плечи.

Почему важно тренировать трапеции?

Трапециевидная мышца играет ключевую роль в формировании эстетически привлекательной верхней части тела. Она отвечает за поддержание правильной осанки, уменьшение болей в шее и верхней части спины и даже может улучшить ваши результаты в таких упражнениях, как жим лежа и подтягивания. Тренированные трапеции создают эффект "перевернутого треугольника", придавая телу более привлекательные контуры.

Помимо визуальных изменений, укрепление трапециевидной мышцы способствует:

  • улучшению осанки,
  • профилактике болей в спине,
  • повышению эффективности в тренировках на другие мышцы.

Ретракция лопаток: важный элемент тренировки

Ретракция лопаток — это отведение лопаток назад, когда они сводятся вместе. Это не только помогает улучшить осанку, но и защищает плечевые суставы от травм, делая движения более безопасными. Важно научиться правильно работать с лопатками, так как их неподвижность или чрезмерная подвижность может повлиять на эффективность тренировки и привести к травмам.

"Осознанная ретракция лопаток — это основа правильной тренировки трапециевидной мышцы", — объясняет тренер и специалист по силовым тренировкам Сергей Иванов.

Топ упражнений с гантелями для тренировки трапеции
Эффективная тренировка трапециевидной мышцы требует хороших отягощений и правильной техники. Вот несколько упражнений, которые помогут развить эту мышцу:

1. Упражнение Y

Это упражнение отлично подходит для разминки и улучшения осанки. Оно активирует трапециевидные мышцы, а также задние дельты и мышцы, выпрямляющие позвоночник. Чтобы выполнить его правильно, следуйте этим рекомендациям:

  • Лягте на скамью с наклоном 30 градусов.
  • Ноги упираются в пол, грудь прижата к скамье, руки свисают.
  • Сведите лопатки, поднимите прямые руки вверх, образуя букву "Y".
  • Задержитесь на 4-8 секунд и медленно вернитесь в исходное положение.

2. Упражнение W

Это упражнение задействует не только трапеции, но и задние дельты, ромбовидные и выпрямляющие позвоночник мышцы. Важно сохранять напряжение в лопатках на протяжении всего выполнения:

  • Лягте на скамью с наклоном 30 градусов, ноги упираются в пол.
  • Руки подняты вверх, сводим лопатки.
  • На выдохе сгибаем руки, образуя букву "W".
  • Задержитесь на 2-4 секунды, затем вернитесь в исходное положение.

3. Упражнение T

Упражнение активно вовлекает трапециевидные мышцы и задние дельты:

  • Лягте на скамью с наклоном 30 градусов, руки свисают.
  • Согните руки на 90 градусов, сведите лопатки.
  • На выдохе поднимите локти в стороны, удерживая их параллельно полу.
  • Задержитесь на 2-4 секунды, затем вернитесь в исходное положение.

4. Шраги с гантелями

Это одно из лучших упражнений для прокачки трапециевидных мышц. Оно эффективно развивает верхнюю часть спины:

  • Встаньте прямо, возьмите гантели.
  • Поднимите плечи как можно выше, зафиксируйте в этом положении на 1 секунду.
  • Медленно опустите руки в исходное положение.
  • Как правильно вписать тренировку трапеции в план?

Для эффективной тренировки спины важно начинать с работы над крупными мышцами, такими как широчайшие, а затем переходить к менее крупным, например, трапеции. Хорошо сочетать тренировки трапециевидной мышцы с тренировками дельтовидных и других мышц спины. Согласованная работа этих групп мышц помогает достичь оптимальных результатов.

Кто может тренироваться по этой программе?

Предложенная программа тренировки идеально подходит здоровым людям без проблем с позвоночником или суставами. Если есть сомнения относительно выполнения упражнений, лучше проконсультироваться с врачом или тренером.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жим без спортивной скамьи: фитнес-тренеры назвали безопасные варианты сегодня в 1:50

Без тренажёров и оборудования: как не потерять силу дома

Даже без профессиональной скамьи можно организовать полноценную силовую тренировку дома — достаточно взглянуть на привычные предметы мебели под другим углом.

Читать полностью » Тренировка бицепса: что нужно для быстрого роста мышц по мнению атлетов сегодня в 1:26

Проблемы с бицепсом? Воспользуйтесь этим простым секретом

Правильная программа тренировок для бицепса не требует множества упражнений. Узнайте, какие подходы помогут накачать мышцы рук быстро и эффективно.

Читать полностью » Рейтинг сложности стилей плавания от тренеров: кроль, брасс, баттерфляй сегодня в 1:10

Не кролем единым: какой стиль плавания скрывают профессиональные спасатели

Плавание — это больше, чем просто движение в воде. Узнайте, какой стиль самый лёгкий для новичков, а какой бросает вызов даже профессионалам.

Читать полностью » Медики объяснили, почему динамическая растяжка эффективнее статической сегодня в 0:50

Тайный ритуал спортсменов: зачем они делают странные шаги перед тренировкой

Динамическая разминка помогает разогреть тело и подготовить суставы к нагрузке. Узнайте, какие упражнения сделают тренировку эффективнее.

Читать полностью » Почему не получается отжаться: три основные причины по мнению фитнес-тренеров сегодня в 0:10

Не можете отжаться? Ваше тело кричит о скрытых проблемах, которые вы игнорируете

Узнайте, что мешает вам правильно отжиматься от пола, и как можно преодолеть эти препятствия, чтобы наконец-то освоить это фундаментальное упражнение.

Читать полностью » Как бокс влияет на карьеру и психологию мужчин — мнение тренера по единоборствам вчера в 23:21

Бокс вместо психолога: как спорт помогает справляться со стрессом

Бокс помогает мужчинам не только выплеснуть агрессию и снять стресс, но и изменить жизнь в лучшую сторону — от уверенности в себе до карьерного роста.

Читать полностью » Легендарные райдеры назвали сноубординг свободой, гармонией и вызовом самому себе 28.08.2025 в 22:17

Сноубординг как магия: свобода, полёт и гармония с горами

Для лучших райдеров планеты сноуборд — это свобода, вызов и гармония. Они рассказали, чем этот спорт стал для них на самом деле.

Читать полностью » Тренер Нитченко: короткие прогулки снижают вред долгого сидения за компьютером вчера в 21:16

Офисный стул сильнее враг, чем фастфуд: как защитить здоровье

Фитнес-тренер объяснил, как снизить вред от сидячей работы: утренняя зарядка, короткие разминки и пешие прогулки помогут сохранить здоровье.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить тушеную картошку с овощами на сковороде
Дом

Эксперты напомнили, что упавшая на пол подушка скапливает пыль и аллергены
Наука и технологии

Nature Neurosciences: исследование подтверждает, что мозг не забывает ампутированные конечности
Еда

Рецепт куриных стрипсов в стиле KFC
Туризм

Продажа туров в даркнете: как киберпреступники обманывают туристов с помощью украденных данных
Красота и здоровье

Елена Хохлова рекомендовала пробиотики и клетчатку для мягкого очищения организма
Спорт и фитнес

Врачи предупреждают: индекс массы тела неточно оценивает здоровье спортсменов
Культура и шоу-бизнес

Дакота Джонсон назвала съёмки финала сериала "Офис" самым трудным периодом в жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru