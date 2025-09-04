Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:29

Почему у одних спина выглядит мощно, а у других нет: секрет в одной детали

Физиотерапевты назвали три упражнения для укрепления трапециевидных мышц спины

Нередко именно трапециевидные мышцы задают мощный рельеф верхней части спины. Они тянутся от шеи до грудного отдела и формируют основу плечевого пояса. Без их развития полноценная тренировка спины невозможна.

Биомеханика работы трапециевидных мышц

Эта мышца — одна из самых широких в теле человека, по ширине сопоставимая с широчайшими. Её волокна расположены в трёх направлениях:

  • верхний отдел поддерживает шею и отвечает за подъём плеч;
  • средний отдел контролирует движение лопаток;
  • нижний отдел обеспечивает вращение и стабилизацию плечевого сустава.

Сильные трапеции помогают не только в спорте, но и в повседневной жизни — они улучшают осанку и снижают нагрузку на позвоночник.

Почему осанка зависит от трапеций

Постоянная работа за компьютером или привычка смотреть в телефон часто приводят к тому, что голова наклоняется вперёд, а трапециевидные мышцы ослабевают. Это прямой путь к сутулости и головным болям.

Когда трапеции развиты, они поддерживают позвоночник, формируют массивность плечевого пояса и помогают корректно выполнять базовые упражнения — от приседаний до становой тяги.

Ретракция — ключ к правильной технике

Ретракция плеча — это умение отводить лопатки назад и сводить их вместе. Без этой техники невозможно полноценно нагрузить спину. При хорошей подвижности суставов спортсмен подтягивает вес ближе к телу, активнее включая трапеции и широчайшие. В результате грудная клетка раскрывается, а спина визуально расширяется.

Подвижность и проблемы плечевого сустава

Из-за длинных мышечных волокон недостаток растяжки ограничивает амплитуду движений. У неподготовленных людей это часто приводит к дискомфорту в плечах и невозможности правильно выполнить ретракцию. Более того, неравномерное развитие трапеций может стать причиной болей в шее.

Физиотерапевты советуют подходить к растяжке осторожно: плечевой сустав остаётся одним из самых хрупких, и чрезмерная нагрузка может легко привести к травме.

Три лучших упражнения для трапеций

Чтобы проработать трапециевидные мышцы, нужны силовые упражнения с акцентом на технику. Оптимальный режим — 10-15 повторений с отдыхом 30-60 секунд.

  1. Подъём к подбородку. Отлично прорабатывает верх трапеций и средний пучок дельт. Важно поднимать снаряд вдоль корпуса, не выше подбородка, сохраняя контроль над локтями.
  2. Махи с гантелями. Задействуют средний отдел трапеций и задние дельты. Рабочий вес — умеренный, движение плавное, с акцентом на подъём локтями вверх.
  3. Шраги. Классика для верхнего и нижнего отдела. Главное — избегать раскачки корпуса и лишних движений, концентрируясь на медленном подъёме и опускании плеч.

