Лицензия на транзакции с Мосбиржей и НКЦ продлена Минфином США до октября

США продлили разрешение на операции с Мосбиржей и НКЦ до октября

Изначально лицензия действовала до 13 августа, с продлением транзакции могут совершаться до 12 октября. Дополнительно, до 1 ноября разрешены операции с НКЦ, связанные с нефтью, газом и другими энергоносителями.

Эти организации попали под американские санкции 12 июня, вследствие чего Мосбиржа прекратила торги с долларом и евро.13 июня они также были включены в британский санкционный список. Ограничения лишили физлиц и компании возможности покупать американскую и европейскую валюты, и Банк России ввел новую методику расчета их официального курса.

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