Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:36

Транспортный прорыв: как новая развязка на М-11 изменит жизнь трех регионов

На границе Тверской и Новгородской областей открыта новая развязка трассы М-11 "Нева"

8 августа на 385-м километре скоростной трассы М-11 "Нева" состоялось торжественное открытие новой транспортной развязки, расположенной на границе Тверской и Новгородской областей. Объект построен в Валдайском сельском поселении и соединяет федеральную магистраль с региональной дорогой Устюжна — Валдай.

Новая развязка стала первым крупным инфраструктурным проектом после завершения строительства северного обхода Твери в 2024 году. Как отметил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, объект был спроектирован и возведен менее чем за год силами компании "Трансстроймеханизация". На пике строительных работ ежедневно задействовали свыше 250 специалистов и 80 единиц техники 25.

Для обеспечения безопасности на развязке уложили 18 тыс. тонн асфальтобетона, смонтировали 9,4 км барьерных ограждений и установили 143 опоры освещения. Протяженность дорожных съездов составила 4,5 км, а кольцевое пересечение оснастили пунктом взимания платы.

По словам Марата Хуснуллина, объект усилит роль М-11 как ключевого элемента международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Европа-Китай". Развязка улучшит доступность для жителей Боровичей, Валдая и десятков сельских населенных пунктов, а также повысит туристическую привлекательность Валдайского кластера, который ежегодно посещают около 200 тыс. человек.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что проект укрепит связь между Тверской, Новгородской и Вологодской областями, создаст условия для развития логистики и жилищного строительства. Параллельно продолжается строительство развязки у аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, которую планируют ввести в 2026 году.

