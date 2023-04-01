СМИ посчитали транспортную реформу в Петербурге главной первоапрельской шуткой Смольного

Транспортная реформа стартовала в Санкт-Петербурге 1 апреля 2022 года. Тогда чиновники обещали улучшить качество обслуживания пассажиров, сделав поездки в автобусах более экологичными и безопасными. Но Смольный лишь ухудшил жизнь горожан, подвели итоги нововведений СМИ.

Команда губернатора Александра Беглова, объявляя о старте реформы, заявляла об обновлении автопарка с целью внедрения экологичного транспорта. Но вскоре стало известно, что город закупил помимо газовых автобусов дизельные. При этом за год в городе не раз происходили случаи возгорания новой техники Пока никто не может со стопроцентной уверенностью сказать, повторяться ли такие ЧП, а власти Северной столицы игнорируют серьезность возникшей проблемы.

Кроме того, руководство города ликвидировало маршрутные такси, внедрив вместо них новые социальные маршруты. Горожане жаловались на отсутствие кондукторов и проблемы с оплатой проезда через безналичный расчет. Поводом для недовольства стал тот факт, что не все вариаторы принимают оплату банковскими картами, а разовые билеты можно прибрести в метро или специальных киосках. Помимо этого, появился тариф "60 минут", который позволяет экономить деньги на поездках, но распространяется лишь на наземный транспорт.

Из-за этого петербуржцы назвали обещания Смольного "очередной насмешкой". СМИ в свою очередь отметили, что нововведения от команды Беглова стали "главной первоапрельской шуткой" чиновников.

Политолог Владимир Соловейчик ранее перечислил плюсы и минусы транспортной реформы, назвав ее итоги "неоднозначными".