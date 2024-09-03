Через шесть лет мощности транспортно-логистических центров в РФ вырастут в 2,5 раза

Мощности ТЛЦ в России к 2030 году вырастут в 2,5 раза до 18 миллионов ДФЭ

К 2030 году мощности транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в России увеличатся в 2,5 раза, достигнув более 18 миллионов ДФЭ (20-футовый эквивалент). Об этом заявил первый заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов на Восточном экономическом форуме. В настоящее время, по словам Иванова, суммарная мощность ТЛЦ составляет 7,5 миллиона ДФЭ, и к 2030 году этот показатель вырастет до 18 миллионов, что свидетельствует о значительном увеличении возможностей отрасли.

Иванов также подчеркнул, что в рамках ведомственного проекта "Развитие транспортно-логистических центров" планируется построить 65 новых ТЛЦ к 2030 году.

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