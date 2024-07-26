В Париже, в связи с нарушениями в работе железнодорожной сети из-за актов саботажа в день начала Олимпийских игр, было решено собрать чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта, как сообщает телеканал BFM TV.
Сообщается о планируемом визите уходящего с поста премьер-министра Габриэля Аттальа в чрезвычайный штаб Министерства транспорта в Париже.
По мнению Аттальа, ясной целью саботажа было нарушение работы сети TGV (сеть высокоскоростных поездов). Он также отметил, что произошедшие события оказали "широкомасштабное влияние" на "сотни тысяч французов", которые столкнулись с проблемами при планировании отпуска и посещении Парижа на Олимпийские игры.
В день открытия Олимпиады в Париже, 26 июля, во Франции произошли значительные сбои на нескольких линиях высокоскоростных поездов. По его утверждениям, произошедший инцидент был результатом массовой атаки. Министр транспорта Патрис Вергриет также говорил о "скоординированных враждебных действиях".
Фото: From Wikimedia Commons/ Roehrensee (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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