Петербург переживает системный кризис в транспортной отрасли — политолог Соловейчик

В настоящее время Санкт-Петербург переживает системный кризис в транспортной отрасли. Помочь в его преодолении может организация выделенных полос для различных видов общественного транспорта. Об этом заявил представитель Движения гражданских инициатив, политолог Владимир Соловейчик.

По его мнению, Петербург уже имеет положительный опыт организации выделенных полос для трамваев на проспекте Просвещения и на участке от станции "Пискаревка" до "Ручьев". Политолог напомнил, что ранее город был трамвайной столицей Советского Союза.

По словам Соловейчика, при наличии выделенных полос никакие пробки на дорогах трамваям не грозят. К тому же, этот вид общественного транспорта является самым экологичным. Плюс необходимо думать о выделенных полосах для автобусов и троллейбусов, а также об усилении практики по производству электробусов.

"Отставание транспортной инфраструктуры от потребностей имеется, и надо его преодолевать. Все зависит от того, насколько эффективно вкладываются средства в транспортную сферу, от подготовки кадров, от того, как оплачивается труд людей, работающих в транспортной сфере, насколько там соблюдается техника безопасности, все необходимые предусмотренные трудовым законодательством нормы", - считает Владимир Соловейчик.

По мнению СМИ, подобные нововведения нуждаются в системной проработке организации транспортных потоков. Ранее непрофессионализм чиновников администрации губернатора Александра Беглова привел к проблемам в оптимизации автобусных маршрутов в ходе транспортной реформы.