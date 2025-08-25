Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:48

Транспортный налог для пенсионеров: почему всё решает регион

Транспортный налог для пенсионеров и предпенсионеров регулируется субъектами РФ

Вопрос о снижении транспортного налога для пенсионеров и предпенсионеров регулируется не на федеральном уровне, а в каждом субъекте РФ отдельно. Об этом в интервью RT напомнила сенатор Ольга Епифанова, возглавляющая общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России".

Как действуют льготы
Условия различаются в зависимости от региона:

Адыгея — пенсионеры платят лишь половину налога на один автомобиль мощностью до 150 л. с. или мотоцикл до 35 л. с.
Костромская область — 50%-ная скидка распространяется на автомобили до 100 л. с.
В других регионах могут быть установлены свои ставки и ограничения, касающиеся мощности или количества транспортных средств.

Почему это важно
Для большинства пенсионеров такая поддержка становится ощутимой помощью. Однако отсутствие единых федеральных правил приводит к тому, что условия в разных частях страны могут существенно отличаться.

Контекст
15 июля профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о росте государственных пошлин для автовладельцев. Это усиливает актуальность вопроса о льготах и социальной поддержке пожилых водителей.

