Пересадите вовремя — и забудете про проблемы: как продлить жизнь любому комнатному растению

Многие цветоводы сталкивались с неприятной ситуацией: приносишь домой эффектное растение в шикарном виде, с крепкими листьями и обещающими зацвести бутонами, а через пару недель оно начинает увядать. При этом речь идёт не только о капризных тропических видах, но и о простых комнатных растениях, которые вроде бы должны расти "сами по себе". В чём же подвох? Дело в том, что растения из магазинов почти всегда продаются в так называемом транспортировочном грунте.

Что скрывается за "транспортировочным" субстратом

На самом деле это не особый вид грунта, а смесь, в которой растения выращиваются в теплицах — чаще всего голландских. Перед отправкой в магазины пересадку никто не делает. Поэтому покупатель получает цветок в том самом субстрате, где он и вырос. На вид он лёгкий, пористый, не липнет к рукам, корни в нём обычно мощные и развитые.

Но обманчивое впечатление создаётся благодаря условиям, в которых растения содержались: тепличный свет, стабильная влажность, грамотное питание. В домашних условиях воспроизвести такой "курорт" удаётся редко. Отсюда и разочарование.

Сравнение: транспортировочный субстрат и универсальный грунт