Ветер и снегопад делают дороги опасными: автобусное сообщение в регионе временно остановлено

Неблагоприятные погодные условия вновь скорректировали транспортную ситуацию в одном из регионов Поволжья. Из-за ухудшения обстановки на дорогах власти приняли решение временно ограничить движение маршрутного транспорта на ряде ключевых направлений. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на информацию регионального управления Госавтоинспекции.

Где ввели ограничения

В Саратовской области движение маршрутного транспорта ограничили на нескольких участках федеральных трасс. В ГИБДД уточнили, что меры начали действовать с 22:00 и носят временный характер. Решение принято для предотвращения аварий и снижения рисков для пассажиров и водителей.

Ограничения затронули трассу Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград на участке с 160-го по 428-й километр. Также движение маршрутного транспорта приостановлено на дороге А-298 (участок Р-208 "Тамбов — Пенза") на направлении Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан с 272-го по 299-й километр.

Другие проблемные участки

Кроме того, временные меры действуют на трассе Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов. Здесь ограничения введены на отрезке с 529-го по 617-й километр, где погодные условия значительно ухудшили сцепление с дорожным покрытием.

Также под ограничения попал участок трассы Р-22 "Каспий" на направлении М-4 "Дон" — Тамбов — Волгоград — Астрахань. Движение маршрутного транспорта ограничено с 708-го по 726-й километр. В Госавтоинспекции подчеркнули, что перечень участков может корректироваться в зависимости от ситуации.

Причины и погодный прогноз

По данным сервиса "Яндекс Погода", в Саратовской области наблюдаются гололедица, налипание снега и сильный ветер. Такие условия существенно осложняют движение, особенно для общественного и маршрутного транспорта, следующего по междугородним направлениям.

Синоптики также предупреждают, что в пятницу, 9 января, в регионе ожидается снегопад. В связи с этим водителям и пассажирам рекомендуют учитывать возможные задержки и ограничения, а также следить за официальными сообщениями дорожных служб.