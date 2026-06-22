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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:29

Школьников хотят возить бесплатно: за красивой льготой прячется неприятный подвох

Предложение сделать поездки на общественном транспорте бесплатными для всех российских школьников в течение года может обернуться финансовыми трудностями для перевозчиков и ростом цен для остальных пассажиров. Об этом в беседе с изданием NewsInfo рассказал директор Центра транспортного планирования Высшей школы экономики Павел Зюзин.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выдвинули инициативу об отмене платы за проезд для школьников на городском транспорте, а также о введении полупроцентной скидки для студентов на пригородные электрички.

"Ничего бесплатного в жизни не существует, это перекладывание затрат на местный бюджет и повышение оплаты проезда для других категорий граждан. Родители школьника будут вынуждены сами оплачивать проезд за него, потому что он будет ездить бесплатно. Ничего из воздуха не возникает", — отметил Зюзин.

По словам эксперта, общественный транспорт следует рассматривать как сервис, оказывающий профессиональные услуги на общих основаниях, а не как инструмент социальной поддержки. В крупных городах нагрузка на электротранспорт и другие службы уже сейчас требует сбалансированных решений. Транспортная инфраструктура постоянно развивается — так, власти уже планируют покупку дополнительных автобусов для перевозок.

"Школьник — полноценный пассажир, занимающий посадочное место. С точки зрения концепции, согласно которой общественный транспорт не является средством социальной поддержки населения, это сервис на общих основаниях, оказывающий транспортные услуги, то школьники должны оплачивать проезд на общем основании с другими пассажирами", — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что в сельской местности вопрос решается за счет школьных автобусов. В городах же система льгот уже функционирует: дети пользуются проездными с дисконтом, который субсидируется перевозчиками и муниципалитетами. Попытки расширить льготы до полной отмены платы лишь создадут дополнительное финансовое давление на предприятия отрасли. При этом для обеспечения доступности обучения государство использует иные механизмы — в частности, расширение льгот на оплату вузов и другие меры поддержки.

Организация пассажирских перевозок требует строгих экономических расчетов, а не популистских мер, добавил эксперт. Оптимизация расходов и внедрение современных способов оплаты, например покупка билетов через мобильные сервисы, остаются более эффективными инструментами, чем тотальная отмена платы.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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